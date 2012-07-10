Microsoft Surface tabletin üretiminde sıkıntılar olduğu rapor ediliyor

Microsoft'un yıl sonuna doğru Windows 8 işletim sistemi ile birlikte piyasaya süreceği ve donanım sektöründe iddialı olmayı planladığı Surface tabletlerin üretiminde sıkıntılar yaşandığı kaynaklar tarafından rapor ediliyor.





Digitimes sitesinin kaynaklara dayanarak verdiği haberine göre Microsoft, yeni tabletinde magnezyum-alüminyum alaşımlı yekpare bir kasa yapısı kullanmayı istiyor. Firma, pek çok metal kasa üreticisine, yıl bitimine kadar 5 milyon tablet satmayı planladığını belirterek üretim kapasitelerini sordu. Ancak kapasite yetersizliği nedeniyle üreticilerden olumlu bir geri dönüş alamadı.





Microsoft bunun üzerine magnezyum kasa ve metal hissi uyandıracak MegVapor kaplama ile ürünü piyasaya sunma kararı aldı. Ancak bu yöntemde üretim yapacak olan Çinli firma ikinci kategoride bir üretici olduğu için Microsoft'un sürece daha çok dikkat etmesini gerektirecek. Muhtemel bir düşük çapta üretim, hacimli üretimde kısıtlamaya neden olacak.





Microsoft tarafından iddiaları doğrular nitelikte bir açıklama gelmedi. Ancak muhtemel bir üretim sıkıntısı Microsoft'a büyük bir kayıp yaşatabilir.