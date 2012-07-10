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Microsoft Surface tabletin üretiminde sıkıntılar olduğu rapor ediliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un yıl sonuna doğru Windows 8 işletim sistemi ile birlikte piyasaya süreceği ve donanım sektöründe iddialı olmayı planladığı Surface tabletlerin üretiminde sıkıntılar yaşandığı kaynaklar tarafından rapor ediliyor.

Digitimes sitesinin kaynaklara dayanarak verdiği haberine göre Microsoft, yeni tabletinde magnezyum-alüminyum alaşımlı yekpare bir kasa yapısı kullanmayı istiyor. Firma, pek çok metal kasa üreticisine, yıl bitimine kadar 5 milyon tablet satmayı planladığını belirterek üretim kapasitelerini sordu. Ancak kapasite yetersizliği nedeniyle üreticilerden olumlu bir geri dönüş alamadı.

Microsoft bunun üzerine magnezyum kasa ve metal hissi uyandıracak MegVapor kaplama ile ürünü piyasaya sunma kararı aldı. Ancak bu yöntemde üretim yapacak olan Çinli firma ikinci kategoride bir üretici olduğu için Microsoft'un sürece daha çok dikkat etmesini gerektirecek. Muhtemel bir düşük çapta üretim, hacimli üretimde kısıtlamaya neden olacak.

Microsoft tarafından iddiaları doğrular nitelikte bir açıklama gelmedi. Ancak muhtemel bir üretim sıkıntısı Microsoft'a büyük bir kayıp yaşatabilir.


http://www.digitimes.com/news/a20120709PD204.html Yorum Yaz
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Mr.Legend 7 yıl
Şu tablet çıksa da acer falan kalmasa
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THESTER 7 yıl
Bunun neresi sorun ya abartmayalım
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infom@n 7 yıl
burenuyzs
Ancak kapasite yetersizliği nedeniyle üreticilerden olumlu bir geri dönüş alamadı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Hocam şu saçma sapan gif paylaşımını heryere yapmasana gerçekten görüntü kirliliği oluyor.
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nightsoldier 7 yıl
Tablet çok iyi bence. Sadece o arayüze alışmak gerekecek. Windowsun tablet sürümünün videosunu seyretmemişsiniz herhalde. O videolarda cihazın ne kadar seri çalıştığı görülüyor. Önyargılı olmamak lazım
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pergamonist 7 yıl
Gelsinde görelim tam manasıyla. Çok yavaş bir sistem olur gibi geliyor fakat hayirlisi inşallah. Bu pazarda başlamadan bitmez diye umuyorum.
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DH Misafiri 7 yıl
Asyalılar Microsoft'u kandi tabletini ürettirmemekle ısrarlı galiba. Malum Acer'in rahatsızlığı ortada. Sabotaj olabilir.
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