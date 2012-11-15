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Microsoft, Surface'in dahili depolama alanındaki kısıtlama nedeniyle mahkemelik oldu

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Microsoft'un Windows RT'li tableti Surface'inde 16 GB'lik bir depolama alanının Windows RT ve sistem araçları için kullandığını daha önce dile getirmiştik. Öyle ki, bu durum Surface kullanıcılarının oldukça rahatsız etmişti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Avukat Andrew Sokolwski'de bu durumdan rahatsız olan Surface kullanıcıları arasında. 32GB'lık dahili depolama alanına sahip olan tabletinin 16GB'ından yararlanamadığının farkına varan Sokolowski, Microsoft'u yanıltıcı reklam yaptığı için mahkemeye vererek, davanın toplu dava statüsünde görülmesi için de bir talepte bulunmuş durumda.

Henüz konuyla ilgili olarak Microsoft'tan bir açıklama gelmese de şirket, 32GB'lık Surface'in 16GB, 64GB Surface'in ise 46 GB'lık bir boş alana sahip olduğunu 5 kasım tarihinde web sitesine eklenmişti. Depolama alanından şikayetçi olan Sokolowski ise, Surface'i 7 Kasım tarihinde almış durumda. Sokolwski'nin tableti web sitesinde yapılan açıklamadan iki gün sonra almış olması Microsoft'un elini davada güçlendirecek bir detay oluyor. Ancak, tableti açıklamanın yapıldığı 5 kasım tarihinden önce edinen kullanıcılarında davaya karışabilme ihtimali göz önüne alınacak olursa, Surface'in dahili depolama alanındaki kısıtlamanın Microsoft'un başını bir hayli ağrıtacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Davadan nasıl bir sonuç çıkacağını ise ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://seattletimes.com/html/localnews/2019680330_apusmicrosoftsurfacelawsuit.html Yorum Yaz
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ama=neden 6 yıl en beğenilen
16 GB windows'un kendisi değil, 5-6 GB windows rt, diğer alanlar Recovery, abur cubur, ıvır - zıvır. Ofisti bilmem neydi.
5-6Gb olması gayet normal neredeyse tam windows 8'in arma portlanmış hali.
16 GB windows'un kendisi değil, 5-6 GB windows rt, diğer alanlar Recovery, abur cubur, ıvır - zıvır. Ofisti bilmem neydi.5-6Gb olması gayet normal neredeys...
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JoeyBane 6 yıl
Maymun gözünü yavaş yavaş açıyor..
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multiTYRT 6 yıl
iPad i sollayacak tablete bak
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Allons-y 6 yıl
Bunu bütün firmalar yapıyor 16gb bellekli android telefon alıyorsunuz 12 gb kullanılabilir alan gösteriyor. 4gb da az buz bir alan değil sonuçta.
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Guest-25CF1EFB4 6 yıl
Avrupada 1 Dolar olan türkiye de 10 ile çarpılıyor. 16 gb ı mikrosoft kaç ile çarpmış siz düşünün artık.
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alp0007 6 yıl
Müşteri her zaman haklıdır.
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ama=neden 6 yıl en beğenilen
16 GB windows'un kendisi değil, 5-6 GB windows rt, diğer alanlar Recovery, abur cubur, ıvır - zıvır. Ofisti bilmem neydi.
5-6Gb olması gayet normal neredeyse tam windows 8'in arma portlanmış hali.
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OverClocK1ng 6 yıl
playstyle
16 gb USB dağıtır olur biter :D

Yok artık. Buna da saçmaladın ya. Pes valla..
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DH Misafiri 6 yıl
yeah
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CaSsErDoDo 6 yıl
aynı şekilde nintendoda davalık olacaktır. 8 gb wii u başında patlayacaktır nintendonun.
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savinelli 6 yıl
Bence haklı bi dava. 1 gb in 1024 mb yerine 1000 mb olarak yedirilip yıllardır mekanik disklerde kaziklanmaktan bıkmış biri olarak aynı durumla karşılaşsam ve ABD gibi emsal davaları olan bir ülkede yasasam ben de hakkımı arardım.
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infom@n 6 yıl savinelli
ahmetaktas

Bence haklı bi dava. 1 gb in 1024 mb yerine 1000 mb olarak yedirilip yıllardır mekanik disklerde kaziklanmaktan bıkmış biri olarak aynı durumla karşılaşsam ve ABD gibi emsal davaları olan bir ülkede yasasam ben de hakkımı arardım.

Burada haksızsın. Üretici senin işletim sistemine göre değil, ham şekline göre birim veriyor. RAW olarak kullandığında 500GB, 500GB ta denk geliyor.
Sabit Diskimin Kapasitesi Neden Üzerinde Yazdığından Az Görünüyor?
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