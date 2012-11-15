Microsoft, Surface'in dahili depolama alanındaki kısıtlama nedeniyle mahkemelik oldu

Microsoft'un Windows RT'li tableti Surface'inde 16 GB'lik bir depolama alanının Windows RT ve sistem araçları için kullandığını daha önce dile getirmiştik. Öyle ki, bu durum Surface kullanıcılarının oldukça rahatsız etmişti.

Henüz konuyla ilgili olarak Microsoft'tan bir açıklama gelmese de şirket, 32GB'lık Surface'in 16GB, 64GB Surface'in ise 46 GB'lık bir boş alana sahip olduğunu 5 kasım tarihinde web sitesine eklenmişti. Depolama alanından şikayetçi olan Sokolowski ise, Surface'i 7 Kasım tarihinde almış durumda. Sokolwski'nin tableti web sitesinde yapılan açıklamadan iki gün sonra almış olması Microsoft'un elini davada güçlendirecek bir detay oluyor. Ancak, tableti açıklamanın yapıldığı 5 kasım tarihinden önce edinen kullanıcılarında davaya karışabilme ihtimali göz önüne alınacak olursa, Surface'in dahili depolama alanındaki kısıtlamanın Microsoft'un başını bir hayli ağrıtacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Davadan nasıl bir sonuç çıkacağını ise ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://seattletimes.com/html/localnews/2019680330_apusmicrosoftsurfacelawsuit.html

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Avukat Andrew Sokolwski'de bu durumdan rahatsız olan Surface kullanıcıları arasında. 32GB'lık dahili depolama alanına sahip olan tabletinin 16GB'ından yararlanamadığının farkına varan Sokolowski, Microsoft'u yanıltıcı reklam yaptığı için mahkemeye vererek, davanın toplu dava statüsünde görülmesi için de bir talepte bulunmuş durumda.