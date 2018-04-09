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Microsoft Türkiye 25. yılını kutluyor

Global çapta bir firma olmanın ilk adımlarını attığı bir dönemde Türkiye’ye giriş yapan Microsoft çeyrek asrı geride bıraktı. Buna özel olarak da bir kutlama filmi hazırlandı.
1 yıl
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12
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizde ilk kez 1993 yılında faaliyetlerine başlayan Microsoft Türkiye bölümü 25 yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor. Firma Türkiye’de bugüne kadar yaptığı bilişimle ilgili faaliyetleri anlatan bir film hazırladı.

Dolu dolu 25 yıl

Henüz teknoloji dünyasında yeni yeni olgunlaşmaya başladığı bir dönemde Türkiye hamlesini yapan Microsoft, ülkemizin büyük potansiyeline ne kadar önem verdiğini de göstermiş oldu.

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Çeyrek asrı deviren bilişim devi geçen süre içerisinde 280 bin öğretmene teknoloji, 400 bin kişiye bilişim uzmanlık, 250 bin kişiye ücretsiz çevrim içi yazılım, 78 ilde 160 bin kişiye temel bilgisayar, 30 ilde 20 bin çocuğa kodlama eğitim verdi. Ayrıca Teknolojinin Kadın Liderleri yarışması ile teknolojideki kadınları da destekledi.

Bugün Microsoft Türkiye kadrosunda 400 kişi çalışıyor. İş ortağı ağı ise 10 binin üzerinde. Microsoft Türkiye, 25 yılda 12 bin iş ortağı, binin üzerinde kurumsal şirketi ve 700 bini aşkın KOBİ’yi en yenilikçi ve güvenilir teknolojilerle buluşturdu

Yarınlar Türkiye’nin, Microsoft’la Teknoloji Herkesin” sloganıyla hazırlanan film firmanın ülkemizdeki 25 yılına ışık tutuyor ve başarılarla dolu bu geçmişi herkesin beğenisine sunuyor.

 

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Sadomadoking 1 yıl en beğenilen
Dolu Dolu Performans Sorunları , Dolu Dolu Kasmalar ve Takılmalar
Teşekkürler Microsoft Türkiye
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mczaga 1 yıl
Windows 7'yi resmi olarak sitelerinden indirim yapılmasına izin vermeyen firma mı?
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RockConn 1 yıl
Microsoft'un 25 yıldır uyuyan hücresi...
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lost 1 yıl
Geldikleri gibi gitsinler!
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Father Torque 1 yıl
Microsoft gibi bir firmaya böyle kuru kuru kutlama yapmak hiç yakışmıyor
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MR.BERK 1 yıl
Microsoft Türkiye'de seri numarası satmaktan başka ne yapmış da kutluyor, depolarda kalan X Box one ları satmak için bilmem kaç sene sonra geldi, buradaki ofis sat kodu yan gel yat modunda.
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CaSsErDoDo 1 yıl
Ver bir tane Xbox oyunu da biz de kutlayalım be MS
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Grand_Alexander 1 yıl
şu tablo bile Xbox için durumu özetliyor... MS Türkiye için XBOX diye bir şey YOK.
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NvdiaAmd 1 yıl
Dolu dolu 25 yıl 'dan sonrasını okumadım.
Global firmaların TR ayaklarının ne kadar aciz olduklarını herkes bilir. Sadece yıl dönümlerinde kendisini gösteren ama yılın kalan 364 günü vatandaşa yönelik hiç bir faydası olmayan bu ayakları TR de kapatmak lazım.
Arama kutusunu bile Windows'da ara yerine Windows'u ara diye çeviren ekip bu ekip.
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Sadomadoking 1 yıl en beğenilen
Dolu Dolu Performans Sorunları , Dolu Dolu Kasmalar ve Takılmalar
Teşekkürler Microsoft Türkiye
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jedi39 1 yıl
Microsoft Azure serveri kursun artık Türkiye'ye. Doğu Avrupa ve Orta Doğu için en uygun bölge biziz. Almanya ile Hindistan arasında 1 tane server yok.
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