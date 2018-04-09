Microsoft Türkiye 25. yılını kutluyor

Ülkemizde ilk kez 1993 yılında faaliyetlerine başlayan Microsoft Türkiye bölümü 25 yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor. Firma Türkiye’de bugüne kadar yaptığı bilişimle ilgili faaliyetleri anlatan bir film hazırladı.

Dolu dolu 25 yıl

Henüz teknoloji dünyasında yeni yeni olgunlaşmaya başladığı bir dönemde Türkiye hamlesini yapan Microsoft, ülkemizin büyük potansiyeline ne kadar önem verdiğini de göstermiş oldu.

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Çeyrek asrı deviren bilişim devi geçen süre içerisinde 280 bin öğretmene teknoloji, 400 bin kişiye bilişim uzmanlık, 250 bin kişiye ücretsiz çevrim içi yazılım, 78 ilde 160 bin kişiye temel bilgisayar, 30 ilde 20 bin çocuğa kodlama eğitim verdi. Ayrıca Teknolojinin Kadın Liderleri yarışması ile teknolojideki kadınları da destekledi.

Bugün Microsoft Türkiye kadrosunda 400 kişi çalışıyor. İş ortağı ağı ise 10 binin üzerinde. Microsoft Türkiye, 25 yılda 12 bin iş ortağı, binin üzerinde kurumsal şirketi ve 700 bini aşkın KOBİ’yi en yenilikçi ve güvenilir teknolojilerle buluşturdu

“Yarınlar Türkiye’nin, Microsoft’la Teknoloji Herkesin” sloganıyla hazırlanan film firmanın ülkemizdeki 25 yılına ışık tutuyor ve başarılarla dolu bu geçmişi herkesin beğenisine sunuyor.