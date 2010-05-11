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Microsoft, Windows 2000 ve Windows XP SP2 için uzatılmış desteğe son veriyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 7 ile rekor satış gerçekleştiren Microsoft, Windows 2000 ve Windows XP Hizmet Paketi 2 (SP2) için uzatılmış desteği kesmeye hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre 13 Temmuz'dan sonra her iki işletim sistemi için de güvenlik güncellemeleri sona erecek ve ücretli destek kesilecek. Öte yandan Microsoft, her iki işletim sistemi için de kişisel destek servisini bir yıl daha hizmette tutacak ve bu kapsamda kullanıcılar, Microsoft'un çevrimiçi Bilgi Tabanlı Makale, Sıkça Sorulan Sorular, Arıza Tespit Araçları ve diğer kaynaklarına erişebilecekler.

Microsoft'tan destek almayı sürdürmek isteyen Windows 2000 kullanıcılarının daha yeni bir Windows sürümüne, Windows XP Hizmet Paketi 2 kullanıcılarının ise en azından Hizmet Paketi 3'e geçiş yapmaları tavsiye ediliyor.


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DH Misafiri 9 yıl
Hadi be, kötü olucak. Arçelikle başım belada zaten Windows 7 geçemiyorum sp2 duruyor, bir'de bu haber ...
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golge3546 9 yıl
birkaç yılda sp3 sürer,bu arada windows7'ye geçiş süreci de tamamlanmış olur.sonra windows8 vs vs.siz paraları hazırlayın beyler:)
Yinede xp'nin ömrü vista'dan uzun olacaktır...
sp3 varken sp2 kullanmanın da bir mantığı yok zaten...
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REDKAYA 9 yıl
Microsoft'un en iyi işletim sistemi win7 emektar xp'yi bile solladı.
Hem xp kadar daha kullanışlı vista'dan da daha iyi efektleri ile tercihim olmuştu.
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koxp94 9 yıl
Microsoft tüm güncellemelerin içinde bulunduğu bir güncelleştirme sunsa çok iyi olacak
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renklem 9 yıl
ben hâlâ xp kullanıyorum 32bit, SP3 çünkü sxe 8.9 ve diğer sürümlerinin windows 7 64bit desteği yok maalesef.
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Tolgá 9 yıl
olması gerekiyor..artık yeni olanlara odaklanmak lazım..
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alpa07 9 yıl
forever xp asla senı bırakmayacazz
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