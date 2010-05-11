Microsoft, Windows 2000 ve Windows XP SP2 için uzatılmış desteğe son veriyor

Windows 7 ile rekor satış gerçekleştiren Microsoft, Windows 2000 ve Windows XP Hizmet Paketi 2 (SP2) için uzatılmış desteği kesmeye hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre 13 Temmuz'dan sonra her iki işletim sistemi için de güvenlik güncellemeleri sona erecek ve ücretli destek kesilecek. Öte yandan Microsoft, her iki işletim sistemi için de kişisel destek servisini bir yıl daha hizmette tutacak ve bu kapsamda kullanıcılar, Microsoft'un çevrimiçi Bilgi Tabanlı Makale, Sıkça Sorulan Sorular, Arıza Tespit Araçları ve diğer kaynaklarına erişebilecekler.

Microsoft'tan destek almayı sürdürmek isteyen Windows 2000 kullanıcılarının daha yeni bir Windows sürümüne, Windows XP Hizmet Paketi 2 kullanıcılarının ise en azından Hizmet Paketi 3'e geçiş yapmaları tavsiye ediliyor.