Microsoft, Windows 8 Metro arayüzü için geliştirilen uygulamalardan yüzde 30 pay alacak

Geçtiğimiz hafta Microsoft aylardır merakla beklenen yeni işletim sistemi Windows 8'i BUILD konferansında kamuoyuna tanıttı. Pek çok farklı yenilik getiren Windows 8'in en dikkat çekici yeniliği ise Windows Phone 7'den tanıdığımız Metro kullanıcı arayüzü.





Microsoft'un tüm ürünlerine Metro arayüzünü getirme çabasının bir ürünü olan bu yenilik Windows 8 kullanıcıları için elbette bir zorunluluk değil. İstenirse klasik masaüstü arayüzü de aktifeştirilebiliyor.





Windows Weekly'nin haberine göre Microsoft bu ayrımı gözeterek geliştiricilerden aldığı kar oranlarını yeniden düzenledi. Daha önce Windows 8 Metro arayüzüne uygun uygulama geliştirenlerden masaüstü uygulama mağazası Windows Store üzerinde herhangi bir kar almayacağını belirten Microsoft karar değiştirdi ve endüstri standardı olan yüzde 30 seviyesini getirdi. Apple da MacBook App Store üzerinde uygulamalardan yüzde 30 kar alıyor.





Klasik masaüstü için uygulama geliştirenlerden ise Windows Store üzerinde kesinti yapılmayacak. Bunun anlamı daha gelişmiş ve Metro arayüzüne hitap edecek uygulama geliştirmek isteyenlerin belirli bir bedel öderken klasik ve eski masaüstü arayüzüne hitap eden uygulama geliştirenler herhangi bir bedel ödemeyecek.





Haberin kaynağı ise Microsoft'un geliştirici kullanıcı sözleşmesine eklediği bir madde.





Görünüşe göre Microsoft, Windows uygulamalarını pazarlamak için tek platform olmasından yararlanmak istiyor. Uygulamaların Windows Store üzerinden yayınlanması şart değil ancak geniş kitlelere ulaşabilmek için uygulama mağazasına dahil olmak şart. Bu da bir bedel gerektiriyor. Bu geliştiricilere yaptıkları iş açısından bir kısıtlama getirmiyor ancak Microsoft'un yenilik yapmak isteyenlerin karşısına böyle bir madde ile çıkması eleştiriliyor.

Bunun yanında Apple'ın yaptığı gibi Microsoft'un da arayüz üzerinde daha fazla kontrol sağlama ısrarının olup olmayacağı bilinmiyor. Steve Ballmer'ın Mali Analiz Toplantısı'nda tüm uygulamalara kapılarının açık olduğunu açıklaması da geliştiricileri tatmin etmedi.