Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, Windows 8 Metro arayüzü için geliştirilen uygulamalardan yüzde 30 pay alacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,3b
1
19
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçtiğimiz hafta Microsoft aylardır merakla beklenen yeni işletim sistemi Windows 8'i BUILD konferansında kamuoyuna tanıttı. Pek çok farklı yenilik getiren Windows 8'in en dikkat çekici yeniliği ise Windows Phone 7'den tanıdığımız Metro kullanıcı arayüzü. 

Microsoft'un tüm ürünlerine Metro arayüzünü getirme çabasının bir ürünü olan bu yenilik Windows 8 kullanıcıları için elbette bir zorunluluk değil. İstenirse klasik masaüstü arayüzü de aktifeştirilebiliyor.

Windows Weekly'nin haberine göre Microsoft bu ayrımı gözeterek geliştiricilerden aldığı kar oranlarını yeniden düzenledi. Daha önce Windows 8 Metro arayüzüne uygun uygulama geliştirenlerden masaüstü uygulama mağazası Windows Store üzerinde herhangi bir kar almayacağını belirten Microsoft karar değiştirdi ve endüstri standardı olan yüzde 30 seviyesini getirdi. Apple da MacBook App Store üzerinde uygulamalardan yüzde 30 kar alıyor.

Klasik masaüstü için uygulama geliştirenlerden ise Windows Store üzerinde kesinti yapılmayacak. Bunun anlamı daha gelişmiş ve Metro arayüzüne hitap edecek uygulama geliştirmek isteyenlerin belirli bir bedel öderken klasik ve eski masaüstü arayüzüne hitap eden uygulama geliştirenler herhangi bir bedel ödemeyecek. 

Haberin kaynağı ise Microsoft'un geliştirici kullanıcı sözleşmesine eklediği bir madde. 

Görünüşe göre Microsoft, Windows uygulamalarını pazarlamak için tek platform olmasından yararlanmak istiyor. Uygulamaların Windows Store üzerinden yayınlanması şart değil ancak geniş kitlelere ulaşabilmek için uygulama mağazasına dahil olmak şart. Bu da bir bedel gerektiriyor. Bu geliştiricilere yaptıkları iş açısından bir kısıtlama getirmiyor ancak Microsoft'un yenilik yapmak isteyenlerin karşısına böyle bir madde ile çıkması eleştiriliyor.
Bunun yanında Apple'ın yaptığı gibi Microsoft'un da arayüz üzerinde daha fazla kontrol sağlama ısrarının olup olmayacağı bilinmiyor. Steve Ballmer'ın Mali Analiz Toplantısı'nda tüm uygulamalara kapılarının açık olduğunu açıklaması da geliştiricileri tatmin etmedi.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gugukcuk1 8 yıl
metro arayüzünde çalıştırılan uygulamalar kapatılmıyor yada ben bulamadım üst üste hepsi çalışıyor buda sistemi kasıyor sanki kapatma tuşu niye eklememişler anlamıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
@wise 8 yıl
l2 ceche sorunu vardı win7'de bu sürümde de, varsa ne kadar gülerim.
Bilen varsa söylesin. BU win8 yüksek karşıtlığı destekliyor mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Windows 8’i tablete kurdum müthiş. Gerçekten 10 saniye gibi bir sürede (4 gb ram 64 gb ssd i5)açılıyor. Dokunmatiği çok iyi. Hızı şahane. Ayrıca win7 de ne varsa fazlası var tabii biraz karıştırmak gerekir normal desktop arayüzle kullanmak isterseniz. Başlangıçta desktop arayüz tuhaf görünüyor ama dediğim gibi win 7 bulduğunuz herşey buradada var. Saygıyla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emregök 8 yıl
Ogrenciye indirim gelirse alırız orj
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Faux Carnival 8 yıl
Yarın yükleyeceğim kısmetse ama kullananlardan aldığım ilk duyumlara göre müthiş hızlı bir işletim sistemi olmuş. Özellikle SSD'li sistemlerde... Ki daha beta bile olmadığını düşünecek olursak Microsoft yine turnayı gözünden vuracak gibi. Başarılarının devamını dileyelim. Heyecanla beklediğim bir Windows sürümü daha...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Menow 8 yıl
Ben ortada Mac OS ile Windows arasında bir savaş göremiyorum. Siz görebiliyormusunuz...?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
janparey 8 yıl
metro arayüzünden nefret ettim nasıl çıkış yapılıyor belirsiz çıknca kapanmıyor program saçma sapan birşey,geliştirici betasını 15 dk sonra kaldırdım bilgisayarımdan.görünen o ki windows 7 ile yolumuza devam edeceğiz,windows 7 sahibi kullanıcılarında laptoplarıyla birlikte aldıkları windows 7 lisanlarını böyle bir saçmalık için çöpe atacağını sanmam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teoska 8 yıl
Start'taki uygulamaların doğrudan kapatılmaması sorununun öncelikli olarak çözülmesi lazım. Ancak Görev Yöneticisi'nden kapatılabiliyorlar.

Ayrıca Mayın Tarlası, Hearts gibi klasik Windows oyunlarını bulamadım. Artık olmayacak mı?
Önce Pinball kaldırıldı, sonra diğerleri.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 8 yıl
Palio Team

Muhtemelen şuan windows 7 de microsoftun sitesinden indirdiğimiz temalar store ile paralı olcak pek işimize yaramaz bence Bi bakıyormuşuz mayın tarlası 5 dolar


hiç bir şekilde silemediğimiz
mayın tarlası 5 dolar güzelmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 8 yıl
Metro arayüzünden nefret ettim. Tabletler için güzel fakat bilgisayarlarda aşırı kullanışsız. Windows 8 Microsoft'un ikinci Vista'sı olur bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Scott. 8 yıl
Muhtemelen şuan windows 7 de microsoftun sitesinden indirdiğimiz temalar store ile paralı olcak pek işimize yaramaz bence

Bi bakıyormuşuz mayın tarlası 5 dolar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 8 yıl
CodeMachine
DH Misafiriaslında ben pek fazla bişey beklemiyorum windows 8 arayüz dışında bir değişiklik sağlamayacak adamlar sadece tabletler için optimizasyon yapmışlar windows7 vistanın adam edilmiş hali eee windows8 ise windows7 üstüne tablet ek paketi getirilmiş hali olacak her seferinde aynı pilavı yediriyorlar kabız olucaz bu gidişle
Tabi doğru ya apple bütün işletim sistemi versiyonları baştan yazıyor, akıllı yazılımcı mecbur kalmadıkça aynı yazılımın üst versiyonun tekrar baştan yazmaz. Windows 7 ye laf atıyor millet ama işletim sistemi dağılımına bakıyorsun durum hiçte öyle değil. Eğer x86 yazılımlarını arm işlemcili sistemlere port araçları geliştirilirse sen o zaman gör tantanayı.

böyle birşey için intel den izin almaları gerekmez mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CodeMachine 8 yıl
DH Misafiri
aslında ben pek fazla bişey beklemiyorum windows 8 arayüz dışında bir değişiklik sağlamayacak adamlar sadece tabletler için optimizasyon yapmışlar windows7 vistanın adam edilmiş hali eee windows8 ise windows7 üstüne tablet ek paketi getirilmiş hali olacak her seferinde aynı pilavı yediriyorlar kabız olucaz bu gidişle

Tabi doğru ya apple bütün işletim sistemi versiyonları baştan yazıyor, akıllı yazılımcı mecbur kalmadıkça aynı yazılımın üst versiyonun tekrar baştan yazmaz. Windows 7 ye laf atıyor millet ama işletim sistemi dağılımına bakıyorsun durum hiçte öyle değil. Eğer x86 yazılımlarını arm işlemcili sistemlere port araçları geliştirilirse sen o zaman gör tantanayı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6276 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, windows store ve windows 8
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Samsung'un en ince tableti Galaxy Tab 7.7'yi inceledik 8 yıl Sony'nin yeni nesil tablet bilgisayarlarını inceledik 8 yıl Asus WL-330N3G router video inceleme 8 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -13- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim