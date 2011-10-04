Microsoft, Windows 8 uygulamalarına odaklanmak için Windows Live Gallery hizmetini rafa kaldırıyor

Microsoft'un 2006 yılından bu yana farklı Windows Live servisleri için eklenti ve gadget desteği sunan portalı Windows Live Gallery, sayfasında yayınladığı bildiriyle emekliye ayrıldığını kullanıcılara duyurdu.





Portala artık yeni ürünler eklenmeyecek ancak en popüler ve yüksek oy almış gadget'ların bir kısmı sitede yayınlanmaya devam edecek. Bu gadget'lara hem sayfadan hem de Windows Kişiselleştirme Galerisi'ndeki Gadget sayfasından erişim mümkün olacak. Böylece kullanıcılar Windows 7 kenar çubuğunu düzenlemeye devam edebilecekler.





Microsoft yayınladığı bildiride Windows 8 ekosistemini geliştirmeye ve daha zengin imkanlar sunmaya odaklanmak için Windows Live Gallery hizmetini kapattığını açıkladı.





Windows 8 önceki sürümdeki gibi bir gadget desteği artık sunmayacak. Bu bakımdan portal da zaten atıl durumda kalacaktı.





Microsoft'un Eylül ayındaki BUILD etkinliğinde tanıttığı Windows 8 geliştirici önizlemesi ilk 12 saatte 500 000'den fazla indirilerek yeni işletim sistemine duyulan ilgiyi gözler önüne sermişti. Yeni geliştirici platformu Windows Dev Portal ile güçlü yerleşik Windows uygulamaları geliştirilirken, XAML, C# ve Visual Basic dilleri yardımıyla Metro stilinde uygulamalar da geliştirilebilecek.