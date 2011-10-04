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Microsoft, Windows 8 uygulamalarına odaklanmak için Windows Live Gallery hizmetini rafa kaldırıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un 2006 yılından bu yana farklı Windows Live servisleri için eklenti ve gadget desteği sunan portalı Windows Live Gallery, sayfasında yayınladığı bildiriyle emekliye ayrıldığını kullanıcılara duyurdu.

Portala artık yeni ürünler eklenmeyecek ancak en popüler ve yüksek oy almış gadget'ların bir kısmı sitede yayınlanmaya devam edecek. Bu gadget'lara hem sayfadan hem de Windows Kişiselleştirme Galerisi'ndeki Gadget sayfasından erişim mümkün olacak. Böylece kullanıcılar Windows 7 kenar çubuğunu düzenlemeye devam edebilecekler.

Microsoft yayınladığı bildiride Windows 8 ekosistemini geliştirmeye ve daha zengin imkanlar sunmaya odaklanmak için Windows Live Gallery hizmetini kapattığını açıkladı.  

Windows 8 önceki sürümdeki gibi bir gadget desteği artık sunmayacak. Bu bakımdan portal da zaten atıl durumda kalacaktı.

Microsoft'un Eylül ayındaki BUILD etkinliğinde tanıttığı Windows 8 geliştirici önizlemesi ilk 12 saatte 500 000'den fazla indirilerek yeni işletim sistemine duyulan ilgiyi gözler önüne sermişti. Yeni geliştirici platformu Windows Dev Portal ile güçlü yerleşik Windows uygulamaları geliştirilirken, XAML, C# ve Visual Basic dilleri yardımıyla Metro stilinde uygulamalar da geliştirilebilecek.

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Batuist 8 yıl
gadget'lar zaten öyle ahım şahım bir olay değil.. bilgisayarın açılışını yavaşlatan basit ve çoğuda gereksiz uygulamalar.. hani kullandığım bir iki tane var ama olmasa olmaz değiller.. zamane bilgisayar oyuncakları gibi görüyorum gadgetleri.. daha zengin, işlevsel ve işe yarayacak bir donanıma sahip olmak için (yazılım anlamında) bunlardan vazgeçmek gerekiyorsa hiç durmasınlar.. ama diğer yandan dayatmaya karşıyım..
haberde portal atıl durumda kalacak yazmışta o sadece senin görüşün derim yazara.. böyle genelleme yapmak için milyonlarca kullanıcısı olan bir platformu göz ardı edemezsin. sanki windows 8 çıkar çıkmaz herkeste windows 8 olduda atıl durumda kaldı.. bugün windows XPnin kullanım oranına bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Yazılan tüm yazıları kesin yargı ifade ediyormuş gibide okumamak lazım. Yazarlar kendi fikirlerini çok fazla ön planda tutuyorlar. Bu yanlış..
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SystemApps 8 yıl
darkaura
simdi microsoft bizi yemesin. oraya koyacagi 3 tane gadget mi koskoca microsoftun windows8 gelisimine odaklanmasini engelliyecek. cocukmu kandiriyorlar. alenen insanlari windows7 den windows8e gecmeye zorlamak yaptiklari klasik tekelci hamlelerden biri. insanlari manipule etmeye calisan bu tip microsoft oyunlarini directxle, internet explorerla cok gorduk.hos microsoftun tekelci hamleleri artik eskisi kadar batmiyor. applein yaptiklarini gordukden sonra microsoft sutden cikmis ak kasik gibi kaldi.

mikrosoft şuan oldukça başarılı.Windows 7 ile format atmayı özledim doğrusu :)
windows 8 ile de bu başarısını devam ettireceğini göstermiş oldu.Yani belki tekel oldu ama gerçekten tekelliğinin hakkını veriyor.ücretsiz ve hergün güncellenen antivirüs programu bile harika bence...
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darkaura 8 yıl
simdi microsoft bizi yemesin. oraya koyacagi 3 tane gadget mi koskoca microsoftun windows8 gelisimine odaklanmasini engelliyecek. cocukmu kandiriyorlar. alenen insanlari windows7 den windows8e gecmeye zorlamak yaptiklari klasik tekelci hamlelerden biri. insanlari manipule etmeye calisan bu tip microsoft oyunlarini directxle, internet explorerla cok gorduk.
hos microsoftun tekelci hamleleri artik eskisi kadar batmiyor. applein yaptiklarini gordukden sonra microsoft sutden cikmis ak kasik gibi kaldi.
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