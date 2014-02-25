"Microsoft, Windows 8.1 OEM Lisans ücretinde büyük indirime gidecek"

Satya Nadella öncülüğünde yeni bir yola giren Microsoft, ilk değişimini yazılım alanında yapmaya hazırlanıyor. Firmaya yakın kaynakların ifadelerine göre Microsoft, Windows 8.1’in lisans fiyatlarında önemli bir indirim yapacak.

En büyük iki rakibi Apple ve Google’ın işletim sistemlerini ücretsiz sağlamasından dolayı uzun yıllardır izlediği lisans fiyatlandırma politikasında sıkıntı çekmeye başlayan Microsoft, gerek rakiplerine karşı elini güçlendirmek gerekse de daralan PC pazarındaki olumsuz havayı dağıtmak için Windows 8.1’in üreticilere özel OEM lisans ücretini yaklaşık 50 dolar seviyesinde 15 dolara düşürecek. Ancak bu fiyat, 250 dolar ve altındaki PC ile tabletler için geçerli olacak.

Microsoft’dan konu ile ilgili herhangi bir doğrulama gelmiş değil. Ancak iddialar doğru çıkarsa üreticiler, daha uygun fiyattan tablet ve hazır PC piyasaya sunabilecek.

http://www.digitimes.com/news/a20140224PD201.html