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"Microsoft, Windows 8.1 OEM Lisans ücretinde büyük indirime gidecek"

5 yıl
10,9b
1
25
İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Satya Nadella öncülüğünde yeni bir yola giren Microsoft, ilk değişimini yazılım alanında yapmaya hazırlanıyor. Firmaya yakın kaynakların ifadelerine göre Microsoft, Windows 8.1’in lisans fiyatlarında önemli bir indirim yapacak.

En büyük iki rakibi Apple ve Google’ın işletim sistemlerini ücretsiz sağlamasından dolayı uzun yıllardır izlediği lisans fiyatlandırma politikasında sıkıntı çekmeye başlayan Microsoft, gerek rakiplerine karşı elini güçlendirmek gerekse de daralan PC pazarındaki olumsuz havayı dağıtmak için Windows 8.1’in üreticilere özel OEM lisans ücretini yaklaşık 50 dolar seviyesinde 15 dolara düşürecek. Ancak bu fiyat, 250 dolar ve altındaki PC ile tabletler için geçerli olacak.

Microsoft’dan konu ile ilgili herhangi bir doğrulama gelmiş değil. Ancak iddialar doğru çıkarsa üreticiler, daha uygun fiyattan tablet ve hazır PC piyasaya sunabilecek.


http://www.digitimes.com/news/a20140224PD201.html Yorum Yaz
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津波 5 yıl en beğenilen
Türkiye'de esnaf o indirimi kar olarak cebine atar, yine aynı fiyattan satar.
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SysEdit 5 yıl
Sadece OEM değil son kullanıcıya 15 dolardan satsın kimse korsan kullanmaz...
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6Clas 5 yıl
Parça bileşenlerine göre lisanslama yaparlarsa yine eski vista xp gibi saçma olur versinler lisans kodunu 25 dolardan her sistemde parça değiştirildiğinde bile etkinleştirme olabilsin süre kısıtlaması ve gereksiz güncellemeler olmamak kaydıyla olursa neden alınmasın ki mantık bu aslında.

Bende almıştım vista lisansı hem 64 hem 32 ekran kartını deģiştirince lisansı onaylamadı böyle saçma bir mantık işi işte lisans kodum havaya uçtune anladım ben o işten kardeşim.
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beyinsis 5 yıl Shady
Google store ve arama motorundan kazaniyor. Apple ise bedava satiyor denemez. Bilg. + os beraber satiyor ve onda da store var.
Ms de win 8 ile birlikte store koydu. Burdan iyi kazanirsa ve rakiplerinden cekinirse indirime gidebilir.
Windows hala vazgecilmez. Bunun degismesi icin web tabanli is uygulamalarinin cogalmasi cok onemli.
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atomcu 5 yıl
Yine 29TL olsa asus a6vc te hemen kurarım
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olağan_şüpheli 5 yıl
harbiden yav. 29 tl yapsalar da alsak. pc nin format zamanı da geldi
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safe-e 5 yıl
son kullanıcıya 560 tl ama geçenlerde win 7 yi yükselteyim win 8.1 geçeyim dedim satın alma sayfasına bir baktım 560 tl sonra hızlıca sayfayı kapatıp ordan uzaklaştım ve win 7 mi daha çok sevmeye başladım birden
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E_Aydin35 5 yıl
Burada Microsoft'un tercihi iyi, ancak bize uğramama ihtimalide var bu iyi hali..
Bir üst basamağımızı ilgilendiren bir durum, bizi ne kadar etkiler o firma kararı. Ama umut ediyoruz ki bize yansıtırlar...
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CoreXXX 5 yıl
kullanıcıyada satda şu korsan olayı bitsin be Microsoft. 500 tlye işletim sistemimi olur. bizim alım gücümüz düşük. aslında tam düşük değil adam 3000 tl ye ekran kartı alır ama kopya Windows:D
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okan_cehapelioglu 5 yıl
chrome osa karşı bi hamle inşallah ülkemizede gelir o 200 dolarlık chrome os lardan şu windostan kat kat iyidir yıllarca tekel oldular istedikleri gibi at oynattılar ama artık öyle değil
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7Mhz 5 yıl
9'da çıkarırlar acısını.
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omerv 5 yıl
Apple ücretsiz yeniliyor ancak Microsoft'u esas korkutan chrome os. Üçretsiz android bir anda bütün piyasayı kapladı ve chrome os li bilgisayarlar çeşitliliğinde artış var. Yazılımın iyileşmesi ile dahada yaygınlaşacaktır. Bunun önüne geçmek için Microsoft da yaindirime gidecek yada pazar hakimiyeti azalacak. Aslında cep telefonlarının özellikleri ile bilgisayara yaklaştı, Google android arayüzlü bir işletim sistemi yapsa tüketiciler hiç zorluk çekmeden geçiş yaparlar
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darkaura 5 yıl
10-20 yil oncesine nazaran teknolojinin bu kadar ucuzladigi su gunun sartlarinda 100$ bir isletim sistemi icin cok fazla fiyat. tabletlerin bu kadar yukselmesi sadece farkli arayuzlerinden degil, buyuk orandada makul fiyatlarindan. sadece internete girecek adam icin nerdiyse 100$a tum cihazi almak mumkunken microsoft eninde sonunda dogru yola gelecek ama 1$i bile zarar yazan bir firma icin bunun kolay olmiyacagi asikar.
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shadowtr 5 yıl
Alayım diye niyetlendim 400 küsür para istedi. Ben de hareket çektim.
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