Microsoft, Windows 8'deki People uygulamasını detaylandırdı

Bulut bilişim altyapısındaki gelişmelere paralel olarak firmaların da ürünlerinde bu sistemlere daha çok yer verdiğine şahit oluyoruz. Google ve Apple gibi dişli rakipleriyle mücadele eden Microsoft da, Windows 8 işletim sisteminde bulut altyapısından olabildiğince faydalanmaya çalışıyor.





Firmanın detaylandırdığı People uygulaması da Metro arayüzünün temel taşlarından birini oluşturacak ve sosyal ağlarla daha fazla entegrasyon sağlayacak. Yayın Önizleme Sürümü'nde karşımıza çıkan People uygulaması hakkında Microsoft daha detaylı bilgiler verdi.





People uygulamasının aslında Windows Live Messenger'ın son sürümlerinde ve Windows Phone ekosisteminde gördüğümüz sosyal ağ entegrasyonundan izler taşıdığını söyleyebiliriz.





People aslında bir adres defteri. Ancak bunun yanında artık bulut servisleriyle birlikte çalışarak, kişileriniz hakkında Facebook, Google, LinkedIn ve Twitter gibi ağlardaki bilgileri de bir araya topluyor. Ana sayfada canlı karolar özel kişilere atanabiliyor ve güncellemeleri anında görülebiliyor.





Devamlı güncellenen uygulama, sosyal ağlardaki durum bilgilerini kişilerin profillerine yansıtıyor. Ne Yeni? kısmında ise sosyal ağlarda kişilerinizin ve arkadaşlarınızın o anki güncellemelerini liste haline görebiliyorsunuz. Kişi profillerinde de kişilerin o anki son güncellemeleri sayfaya yansıtılıyor. Burada tekil güncellemeleri yorumlarıyla birlikte görüntüleyebiliyor ve siz de yorum ekleyebiliyorsunuz.





Windows'un Mail ve Messenger uygulamaları da People uygulamasının avantajlarını kullanabiliyor.





People uygulaması kişilerle paylaşım özelliğini de beraberinde getiriyor. İnternette beğendiğiniz bir makaleyi bağlamış olduğunuz sosyal ağlara paylaşabiliyor veya kişilere mail atabiliyorsunuz. Toplu seçim yaparak birden fazla kişiye gönderim yapabilmek de mümkün.





Ayrıca çift kişi kayıtlarını da Windows 8 işletim sisteminde kolaylıkla giderebiliyorsunuz.









http://blogs.msdn.com/b/b8/archive/2012/06/13/the-people-app-the-complete-cloud-powered-address-book-for-windows-8.aspx