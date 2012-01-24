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Microsoft, Windows 8'deki hücresel ağ desteği gelişimini tanıttı

7 yıl
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14
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un büyük başarı kazandığı Windows 7 işletim sisteminden sonra yeni bir dönem başlatma amacını taşıdığı Windows 8 işletim sistemi hakkında yeni bir detay daha ortaya çıktı.

Windows 8 resmi blogunda yayınlanan açıklamada yeni işletim sisteminin mobil genişbant ağlarını kullanmak için özel sürücü ve üçüncü parti yazılımlara ihtiyaç duyulmayacağı belirtildi.

Microsoft yöneticisi Billy Anders, Windows 8 ile Mobil Genişbant Arayüz Modeli - MBIM standardı sunacaklarını duyurdu. Donanım üreticilerinin adaptasyon sürecine başladığı bu standart ve genel bir sürücü sayesinde standarda uyumlu herhangi bir yonga Windows 8 tarafından algılanıyor ve sürücü ile etkileşimi koordine ediliyor.

Ayrıca Windows 8; USB 3.0, Bluetooth, WiFi yongaları gibi mobil genişbant yongalarını birinci sınıf cihaz olarak algılayacak ve genişbant antenini diğerleri gibi sistem içerisinden kapatıp açmak mümkün olacak. Uçak modu WiFi ve Bluetooth yanında mobil genişbant ağını da kapatacak. WiFi ve hücresel veri aktifken Windows WiFi bağlantısına öncelik verecek.

Eğer laptop veya tabletinize SIM kartı takarsanız Windows otomatik olarak operatörü tanıyacak ve uygun yazılımı Windows Store üzerinden indirecek. Donanım desteklediği takdirde SIM kilitsiz laptop ve tabletler birden fazla operatör arasından seçim yapabilecek. Windows 8 hücresel ağlara bağlandığınızda veri kullanımını da istatistik olarak sunacak. Veri tasarrufu yapmak için de işletim sistemi güncellemelerini WiFi erişilebilir olana kadar bekletecek.

Veri kullanım istatistiği sadece hücresel veri için değil kablolu ve WiFi bağlantısı için de sunulacak. Veri kullanımında kısıtlama isterseniz Windows 8 yeni gömülü API'leri yardımıyla ağı kullanan Metro uygulamalarına müdahale edecek. Örneğin internetten yüksek kalitede izlenen bir filmi düşük kaliteye çekecek. İnternete erişen Metro uygulamaları bu API'leri zorunlu olarak kullanacağı için sistem hepsine müdahale edebilecek.

Microsoft uykudan uyanma sonrasındaki kablosuz ağ bağlantısını da hızlandırdı. Uykudan uyandıktan yaklaşık bir saniye içerisinde kablosuz bağlantı hazır olacak.

Bu yenilikler özellikle hücresel ağları sık kullanan kişiler için oldukça büyük önem arz ediyor. Her operatör için yazılım aramak yerine Windows 8 sizin yerinize buluyor ve kuruyor. Ayrıca veri kullanımı üzerinde de tam bir hakimiyet sağlanmış oluyor.
Microsoft, Windows 8'deki hücresel ağ desteği gelişimini tanıttı
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DH Misafiri 7 yıl
Bir kac seneye windows 8 i cebizde kullaniriz artik
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DnR 7 yıl
Çok iyi olacağa bezniyor...
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Makaroncu 7 yıl
Lazeran
hersey guzelde ben mango arayuzune isinamadim isinamamda

Boşver sen biz en iyisi metro arayüzüne ısınalım :D
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DH Misafiri 7 yıl
bence windows 8 çok güzel bir işletim sistemi olacak. eger tabletlerde başarı gösterirse tablete gecerim :)
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khytr89 7 yıl
hp dm1 sahibiyim ve dedikleri olay windows 7 de de var... Bunun neresi yenilik?
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E_Aydin35 7 yıl
Gelişim her zaman için iyidir. Birde bu gelişim bir işlerim sistemi içinse kullanıcıya daha çok rahatlık sağlar.:)
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DemirAtlı 7 yıl
güzel yenilikler gelecek gibi görünüyor
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jibe 7 yıl
moz@
işte bu güzel, win8i anlamlı hale getirir.Ama Metrobüsmüdür nedir o arabirim çok gıcık

metro arayüzü olmadan rahat dokunmatik kullanımını elde edemiyorsun ki zaten amaç o. metro arayüzüyle win8 gerçekten başarılı ios a tek rakip işletim sistemi.
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moz@ 7 yıl
işte bu güzel, win8'i anlamlı hale getirir.Ama Metrobüsmüdür nedir o arabirim çok gıcık
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Lazeran 7 yıl
hersey guzelde ben mango arayuzune isinamadim isinamamda
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