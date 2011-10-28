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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft : Windows Phone Mango, uyumlu cihazların tamamına dağıtıldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un mobil alanda pay kapmak için büyük yatırımlar yaptığı işletim sistemi Windows Phone 7 son büyük güncellemesini Mango adıyla aldı ve Mango yüklü merakla beklenen Nokia cihazları Lumia 710 ve Lumia 800 kamuoyuna tanıtıldı.

Güncellemenin diğer ayağı olan geçmiş model cihazların yeni sürüme yükseltilmesi aşaması Eylül sonu itibariyle başlamıştı. 4 haftalık süreç içerisinde tüm uyumlu telefonlara güncellemeyi dağıtmayı planlayan Microsoft bugün resmi sonuçları basına duyurdu.

Windows Phone resmi blogunda yayınlanan haberde operatör ayrımı yapmadan Mango güncellemesinin dünya çapındaki uygun cihazların yüzde 100'üne gönderildiği belirtildi. 

Microsoft yayınlandıktan kısa bir süre sonra söz verdiği gibi tüm uyumlu cihazlara Mango güncellemesini gönderdi ve kullanıcılarını sevindirdi. 

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selcuk20 8 yıl
Su an ABD'deyim ve halen kendime hangi telefonu alacagima karar veremedim. 10 gun daha buradayim. Fazla pahali ve kaba bir telefon istemiyorum. Bu yuzden ilk dusundugum modeller Xperia Neo veya Xperia Ray idi. Ama abim burada P 7'li telefonlari gosterince kafam karisti. Donanim ve bazi ozellikler olarak Xperia'lardan daha geriler fakat farkli ve hizli calisan bir platform dikkatimi cekti. Ayrica fiyati da bir miktar daha ucuz. Fikir verebilecek olan varsa acigim.
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cank1981 8 yıl
SystemApps
cank1981evet ms teşekkür ediyoruz Tangoyu 4 gözle bekliyoruz
tango her cihaza gelmeyecek diye biliyorum.Tango daha düşük çözünürlüklü ekran destekleyecek.Yani mini telefonlar çıkabilir.

Doğru söylüyorsun alt ve orta seviye telefonlar için geleceği söyleniyordu. O zaman bende Apollo'yu bekleyeceğim ne yapalım :)
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blue_key 8 yıl
anlaşaılan microsoft bu kez sağlam geliyor.
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SystemApps 8 yıl
cank1981
evet ms teşekkür ediyoruz Tangoyu 4 gözle bekliyoruz

tango her cihaza gelmeyecek diye biliyorum.Tango daha düşük çözünürlüklü ekran destekleyecek.Yani mini telefonlar çıkabilir.
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karaköy_soğancısı 8 yıl
aslında galaxy serisindede mükemmel bir uyum sağlardı ama neysee...
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haymatloshan 8 yıl
Microsoft yazılım desteğini vererek işi sıkı tuttuğunu gösteriyor,sırada yeni güncelleme ve ona uygun donanımlı telefonlar.
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cank1981 8 yıl
evet ms teşekkür ediyoruz Tangoyu 4 gözle bekliyoruz
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