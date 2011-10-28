Microsoft : Windows Phone Mango, uyumlu cihazların tamamına dağıtıldı

Microsoft'un mobil alanda pay kapmak için büyük yatırımlar yaptığı işletim sistemi Windows Phone 7 son büyük güncellemesini Mango adıyla aldı ve Mango yüklü merakla beklenen Nokia cihazları Lumia 710 ve Lumia 800 kamuoyuna tanıtıldı.





Güncellemenin diğer ayağı olan geçmiş model cihazların yeni sürüme yükseltilmesi aşaması Eylül sonu itibariyle başlamıştı. 4 haftalık süreç içerisinde tüm uyumlu telefonlara güncellemeyi dağıtmayı planlayan Microsoft bugün resmi sonuçları basına duyurdu.





Windows Phone resmi blogunda yayınlanan haberde operatör ayrımı yapmadan Mango güncellemesinin dünya çapındaki uygun cihazların yüzde 100'üne gönderildiği belirtildi.





Microsoft yayınlandıktan kısa bir süre sonra söz verdiği gibi tüm uyumlu cihazlara Mango güncellemesini gönderdi ve kullanıcılarını sevindirdi.