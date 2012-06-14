Microsoft, Windows RT lisans bedelini üreticiler için ortalama 85$ olarak belirledi

Yıl sonunda hem masaüstü/dizüstü hem de tablet segmentinde iddialı bir çıkış yapmaya hazırlanan Windows 8 işletim sistemini taşıyacak ürünlerin muhtemel fiyatlarının ne olabileceği bir süredir merak ediliyordu. Fiyat seviyesi ile ilgili ilk işaretler gelmeye başladı.





Computex 2012 fuarında üreticilerle görüşme yaparak, Microsoft lisanslama stratejisini araştıran Vr-zone firması, özellikle ARM işlemcili tabletlere hitap edecek Windows RT sürümü için, beklendiği gibi 35 dolarlık bir ücret değil ortalama 85$ olacak bir ücret talep edileceğini ortaya çıkarmış.





Android işletim sistemi Google tarafından bedelsiz olarak dağıtılıyor. Keza iOS için de bir lisans bedeli haliyle yok. Bu durumda Microsoft'un rekabetçi bir lisanslama stratejisi uygulaması bekleniyordu.





Örneğin NVIDIA'nın üretim maliyeti 100$'ı geçiyor. Buna Microsoft'un lisans bedeli de eklenince 185$ doğrudan fiyata bindiriliyor. Diğer masraflar da hesaba katılınca 500$ altında bir Windows RT tablet bulmak neredeyse imkansız hale gelecek.





Üreticiler giriş seviyesi Windows RT tabletlerin 549$-799$ arasında seyredeceğini vurguluyor. Üst seviye olanlar ise 899$'a kadar çıkabilecek.





ASUS/Google ortaklığının 200$ civarındaki Nexus tabletle piyasaya gireceği düşünüldüğünde, fiyatlandırma açısından Windows tabletlerin önüne ilk engel çıkmış olacak. Rekabetin gidişatına göre Microsoft'un lisans bedelini düşürmesi de mümkün.