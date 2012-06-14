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Microsoft, Windows RT lisans bedelini üreticiler için ortalama 85$ olarak belirledi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıl sonunda hem masaüstü/dizüstü hem de tablet segmentinde iddialı bir çıkış yapmaya hazırlanan Windows 8 işletim sistemini taşıyacak ürünlerin muhtemel fiyatlarının ne olabileceği bir süredir merak ediliyordu. Fiyat seviyesi ile ilgili ilk işaretler gelmeye başladı.

Computex 2012 fuarında üreticilerle görüşme yaparak, Microsoft lisanslama stratejisini araştıran Vr-zone firması, özellikle ARM işlemcili tabletlere hitap edecek Windows RT sürümü için, beklendiği gibi 35 dolarlık bir ücret değil ortalama 85$ olacak bir ücret talep edileceğini ortaya çıkarmış.

Android işletim sistemi Google tarafından bedelsiz olarak dağıtılıyor. Keza iOS için de bir lisans bedeli haliyle yok. Bu durumda Microsoft'un rekabetçi bir lisanslama stratejisi uygulaması bekleniyordu. 

Örneğin NVIDIA'nın üretim maliyeti 100$'ı geçiyor. Buna Microsoft'un lisans bedeli de eklenince 185$ doğrudan fiyata bindiriliyor. Diğer masraflar da hesaba katılınca 500$ altında bir Windows RT tablet bulmak neredeyse imkansız hale gelecek.

Üreticiler giriş seviyesi Windows RT tabletlerin 549$-799$ arasında seyredeceğini vurguluyor. Üst seviye olanlar ise 899$'a kadar çıkabilecek.

ASUS/Google ortaklığının 200$ civarındaki Nexus tabletle piyasaya gireceği düşünüldüğünde, fiyatlandırma açısından Windows tabletlerin önüne ilk engel çıkmış olacak. Rekabetin gidişatına göre Microsoft'un lisans bedelini düşürmesi de mümkün.

http://vr-zone.com/articles/microsoft-charges-tablet-oems-a-whopping-85-for-windows-rt/16250.html Yorum Yaz
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Pardus Linux 7 yıl en beğenilen
Microsoft bedava kimseye günahını bile vermez, W8 ile bir şansları vardı onu da öldürdüler...
Edit: Şunu da eklemeden geçemiyeceğim "Keza iOS için de bir lisans bedeli haliyle yok." bu ne kadar mantıksız bir cümledir adam sağ cebinden çıkartığı parayı sol cebine mi koyacak? Yazılımı zaten sadece kendi cihazları için üretiyor hatta cihazları yazılımı için üretiyor
Microsoft bedava kimseye günahını bile vermez, W8 ile bir şansları vardı onu da öldürdüler...Edit: Şunu da eklemeden geçemiyeceğim "Keza iOS için de bir l...
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Zordion 7 yıl
85$ ı bilemem ama Apple cihazlarının pahalı olmasının sebebi iOS tur. Bir iPhone un parça maliyetine bakarsanız fazla değildir. Kalan büyük çoğunluk yazılıma, argeye ve tasarımadır.
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Batuist 7 yıl Zordion
Zordion

85$ ı bilemem ama Apple cihazlarının pahalı olmasının sebebi iOS tur. Bir iPhone un parça maliyetine bakarsanız fazla değildir. Kalan büyük çoğunluk yazılıma, argeye ve tasarımadır.

Apple cihazlarının pahalı olmasının sebebi sadece ios olamaz... donanımı ile, yazılımı ile, sunduğu servislerle, mağazasıyla, uygulamalarıyla, yazılım geliştirici desteğiyle komple bir ekosistemi size son derece kaliteli olarak tek bir pakette sunabildiği için pahalılar... ki hak vermemek elde değil.. birisinin ya donanımı çok iyi ama sadece donanımdan ibaret, birisinin yazılımı çok iyi ama sadece yazılımdan ibaret ama hepsi bir uyum içinde bu kadar yüksek standartlarda tek çatı altında verebilen bir marka olduğu için pahalı.. steve jobsın başarısı ne donanımdadır nede yazılımda hepsini aynı yerde buluşturabilmesindedir.
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Batuist 7 yıl
binlerce mühendisin onbinlerce saatlik çalışmasıyla ve kafa patlatmasıyla bir kaç senedir üzerinde çalıştıkları bir yazılım ürününe 85$ son kullanıcının vermesi kimsenin zoruna gitmemeli açıkcası. ha daha ucuz olabilirdi ama bu emeğin karşılığını ismesi garip bir durum değil bence. nihayetinde bu yazılımı ortaya çıkarmak için microsoft milyonlarca dolar harcıyor. her bir mühendisin aylık binlerce dolar maaşını ve bu mühendislerden binlercesini düşündüğünüzde insanların einde kaliteli yazılımları olması için bunlara para vermesinin zorlarına gitmemesi gerektiğini düşünüyorum. açık kaynaktada var kalite derseniz ben açık kaynakta pek bir standart göremedim... onlarca linux türevi hangisinin kerneline göre sürücü bulcan hepsinin farklı bir kullanım şekli filan derken ben böyle karmaşık bir ekosistemden ziyade daha sistemli programlanmış bir geleceğiyle bir yazılım türünü kullanmayı tercih ederim. nihayetinde bunun içinde bir emek harcanıyorsa o emeği ortaya koyanların aynı işi devam ettirmesi ve daha iyi ürünler ortaya koyabilmesi için bunu satması şarttır doğaldır. insan eline fiziksel bir ürün almayınca para vermek mantıksız geliyor ona nedense bence esas saçmalık ona verilen emeği görememek.. ben lisanslı bir windows kullanıcısı değilim ama microsoftun bu yazılımından para istemesinide saçma bulmuyorum.. google bedava veriyorsa herşeyi kendi tekeline alıp rejklam geliri elde etmek için yapuıyor yoksa para kazanamasa uğraşırmı.. ya öyle ya böyle bir şekilde parasını çıkarıyor. verilen emeğin satılması kimsenin zoruna gitmemeli.. ha azdır çoktur birşey diyemicem ama satılması mantıksız bir durum değil o yüzden google ile kıyaslama yapmanın gereği yok. her ikiside farklı yöntemlerle para kazanıyor.
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armanatilgan 7 yıl
Bill Gates'in bir sözü var. Gün gelecek donanımı yazılımın yanında bedava vericekler diye.
Microsofta bakıyorum güzel bir işletim sistemi, o kadarda dolu olmayan bir market ve 85 dolar.
Ama Googleye bakıyorum. Hoş kullanılabilir bir işletim sistemi, dop dolu bir market ve Android bedava.
Ne ne perhiz ne lahana turşusu.
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darkaura 7 yıl
Aha yaziyorum buraya, tukurduklerini yalayacaklar. O lisans bedeli asama asama dusecek, en sonunda nokiaya oldugu gibi ustune para oder hale gelecekler
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MrPerFormance 7 yıl
Yeter artık bunların gözünü resmen para bürümüş. Herşey para. Enteresan şeyleri lisanlıyorlar ve satmaya çalışıyorlar.
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JohnLord 7 yıl
Üst düzey tabletlerde fan sorunu nasıl giderilicek, şuan dizüstü bilgisayarlarda üst düzey donanım olmamasına rağmen fan sıcaklığı üst düzeyde,
üst düzey tabletlerde her işi yapabiliceksek buda windows 8 se dizüstü bilgisayarlarda kullanılanların kırpılmış hali ise acaba fan sorunu nasıl giderilicek ancak, android tabletler ve ipad gibi olur sonu fan sorunu giderilmezse yoksa ne yapcaklar fanmı koycaklar acaba, kısacası tablet işi boş iş
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playmaker10 7 yıl
Microsoft mobilde treni kaçırırsa batar, artık masaüstü ve dizüstü devri geçti, lisans ücreti bu kadar yüksek olursa mobilde de tutunmaları çok zor olacak gibi
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ErdemZen 7 yıl
Bence Win 8li tablet pazarı en baştan beri üst düzey segment için tasarlanmıştı. RT sürümü bile düşük hızlı ARMler için üretilmemişti.
Bu sene duyurulan Transformerbook gibi üst düzey cihazlar tabletin yeni standartını oluşturacak, iPad ise son ürünüyle bu tabletler yanında çok düşük bir perfomans sergileyecek olsa da bir sonra sürüm ile Macbook'lardaki tecrübesini üst düzey bir iPad ile ortaya koyacaktır.
Giriş seviyesi tabletler ise Android tarafından domine edilecek. Üst düzey tabletler hiç bir zaman büyük başarı yakalayamamış olan Google bu alanda üründen değil sürümden kar ederek büyük paralara kavuşacaktır.
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octaduce888 7 yıl
yapamayacagınız birşey kalmıcak .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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sertacarslan 7 yıl
Teknoloji firmaları giderek daha vahşi bir kapitalist tavır sergilemeye başladılar.
Apple rakipleriyle rekabet tarzını giderek müşteriye zarar verecek şekilde daha da sertleştiriyor, kullanıcılara ticari kaygılarla koyduğu kısıtlamaları giderek daha da artırıyor.
Microsoft Apple'ı örnek alan kısıtlama yöntemleri kullanıyor, daha kötüsü, Apple'dan farklı olarak bir de fiyatlama stratejileri uyguluyor.
Google, iyice gelişinceye kadar Androidi ücretsiz sunuyor ama 2015'de ücretli hale getirecek muhtemelen.
Üstelik, bunların hiçbiri karsızlıktan, kazanılan para yetmediğinden değil, her üçü de deli gibi kar ediyorlar zaten...
Teknolojinin özgürce ve doğal akışındaki gelişimi ciddi tehlike altında.
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NuKe_MaNia 7 yıl
ne bekliyordunuz adamlar kar peşinde işte
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