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Microsoft bu ay Xbox One ve Windows 10'un gelecek planlarını açıklayacak

Dev teknoloji şirketi Microsoft 25 Şubat tarihinde Xbox One ve Windows 10 ile ilgili gelecek planlarını açıklayacak. Etkinlik ile ilgili ilk bilgiler haberimizde.
3 yıl
3,4b
1
19
İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft bu ay Xbox One ve Windows 10'un gelecek planlarını açıklayacak
 
Microsoft hem yazılım hem de donanım konusunda önemli ürünlere sahip. Bu ürünlerin başında ise şüphesiz Windows 10 ve Xbox One geliyor. Şirket 25 Şubatta yapacağı yeni etkinlik ile birlikte iki platformu birbirine bir adım daha yakınlaştıracak.

GDG 2016'dan 3 hafta önce düzenlenecek etkinlikte yeni Xbox One oyunlarının tanıtılması ve Windows 10 Redstone güncellemesi hakkında önemli bilgilerin paylaşılması bekleniyor. Windows Central'da yer alan habere göre ise duyurulan oyunlar Xbox One ile aynı anda PC (Windows) platformuna da çıkış yapacak. Benzer bir duruma çok kısa bir süre önce Quantum Break oyununda da şahit olmuştuk.
Oyunların iki platforma aynı anda gelmesi ise Windows 10 ve Xbox One'ın biraz daha yakınlaşmasının bir sonucu olarak görülüyor. 25 Şubatta ayrıca PC'den Xbox One'a görüntü aktarma konusunda da bir duyurunun yapılması bekleniyor. Bakalım etkinlikte kullanıcıları şaşırtacak sürpriz bir gelişme yaşanacak mı? 

http://www.tweaktown.com/news/50326/microsoft-reveal-new-windows-10-xbox-one-plans-month/index.html Yorum Yaz
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N. Chomsky 3 yıl en beğenilen

Microsoft geleceğe yatırım yapıyor. Pc'deki oyun satışları ciddi artış içinde. Rise of Tomb Raider ilk haftada Xbox One için 330 bin satarken Steam için 400 bin satışa ulaştı. Satın alınacak başka yerlerle beraber toplam satış 600 bine kadar ulaşmış olabilir. Böyle devam ederse Sony de yönünü Pc'ye kaydırabilir. Umarım etkinlikte eski kaliteli Rts serilerinin de devam oyunları duyurulur. Pc'nin altın çağı asıl şimdi başlıyor.
Microsoft geleceğe yatırım yapıyor. Pc'deki oyun satışları ciddi artış içinde. Rise of Tomb Raider ilk haftada Xbox One için 330 bin satarken Steam için 4...
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KAKÁ 3 yıl
Xbox denen marka artık piyasadan çekilsin gına geldi artık.
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St Batuhan 3 yıl
S. Hawking
Microsoft geleceğe yatırım yapıyor. Pcdeki oyun satışları ciddi artış içinde. Rise of Tomb Raider ilk haftada Xbox One için 330 bin satarken Steam için 400 bin satışa ulaştı. Satın alınacak başka yerlerle beraber toplam satış 600 bine kadar ulaşmış olabilir. Böyle devam ederse Sony de yönünü Pcye kaydırabilir. Umarım etkinlikte eski kaliteli Rts serilerinin de devam oyunları duyurulur. Pcnin altın çağı asıl şimdi başlıyor.

Sony'nin PC tarafına çıkardığı yapım var ama asla ana platform gibi bir yaklaşıma girmez/giremez. Kesinlikle konsoluna bakacaktır öncelikle. Çünkü Sony konsol tabanlıyken M$ temelinde zaten PC tabanlı bir firmaydı ve burada da QB'in PC'de Win10 excl. olması da satışlar temelinde de ilerlemeyi istemesinden geliyor.
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BurakTirpanli 3 yıl
Çok merak ediyorum nasıl yakınlaştıracaklar acaba ? Başından beri destekledim ama canımı sıkmaya başladı mağaza ne kadar rezil çöp uygulamayla dolu öyle. Apple'ın App Store'u gibi olmazsa hiç yapmasınlar şu mağazayı artık.
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St Batuhan 3 yıl
Excl. diyip sunması hata. Keşke öyle demeselerdi de 2 tarafa sunup crossbuy ile de şahlandırsalardı. O zaman güzel bir alkış alırdı firma bizim gibi PC oyuncularından. Xbox tarafındakiler ise çok dert edinmez diğer kısımlarla ilgilenmeye çalışırlardı ama diğer tarafa kalan da bir şey yok maalesef.
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1982-utkan 3 yıl
Su xboxu sega satin alsada sega exleriylede birlesip devam etse
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Dictattor 3 yıl
En azılı fanları aletten umudunu kesmiş -burdaki cevherlerden bahsetmiyorum-, satılığa çıkarıyor ya da PS4 alıp hallediyor sorunu. Spencer kendisine o kadar sovülurken neyin birleşmesinden bahsediyor yahu?
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Bad News 3 yıl
Microsoft ne diyebilir ki şu saatten sonra? Xbox One markasına ötenazi yaptık, tek çare Windows 10 sloganını atabilirler
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Master_Evil 3 yıl
xbox one kırılsın, satışlar patlasın
bence güzel teklif microsoft
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esmerbuyucu 3 yıl
3. parti exclusive kalmadı konsolun bunlar bir de PC ile aynı anda...
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KAKÁ 3 yıl
Xbox denen marka artık piyasadan çekilsin gına geldi artık.
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
XBOX bölümünü satın, Mobil tarafından çekilin kısaca özünüze dönün. Beceremiyorsunuz sıvamayın bari.
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N. Chomsky 3 yıl en beğenilen

Microsoft geleceğe yatırım yapıyor. Pc'deki oyun satışları ciddi artış içinde. Rise of Tomb Raider ilk haftada Xbox One için 330 bin satarken Steam için 400 bin satışa ulaştı. Satın alınacak başka yerlerle beraber toplam satış 600 bine kadar ulaşmış olabilir. Böyle devam ederse Sony de yönünü Pc'ye kaydırabilir. Umarım etkinlikte eski kaliteli Rts serilerinin de devam oyunları duyurulur. Pc'nin altın çağı asıl şimdi başlıyor.
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rorschach_ 3 yıl N. Chomsky
Rise of tomb rider gelsin ps4 e. O zaman bakalim satislara. Pc yi duman eder.
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OverClocK1ng 3 yıl
Bence MicroFOS plan yapmasın. Hep ters gidiyor...
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crossmatch 3 yıl
Win 10'a da live sistemini getirirler bence.
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