Microsoft bu ay Xbox One ve Windows 10'un gelecek planlarını açıklayacak

Microsoft hem yazılım hem de donanım konusunda önemli ürünlere sahip. Bu ürünlerin başında ise şüphesiz Windows 10 ve Xbox One geliyor. Şirket 25 Şubatta yapacağı yeni etkinlik ile birlikte iki platformu birbirine bir adım daha yakınlaştıracak.

GDG 2016'dan 3 hafta önce düzenlenecek etkinlikte yeni Xbox One oyunlarının tanıtılması ve Windows 10 Redstone güncellemesi hakkında önemli bilgilerin paylaşılması bekleniyor. Windows Central'da yer alan habere göre ise duyurulan oyunlar Xbox One ile aynı anda PC (Windows) platformuna da çıkış yapacak. Benzer bir duruma çok kısa bir süre önce Quantum Break oyununda da şahit olmuştuk.

Oyunların iki platforma aynı anda gelmesi ise Windows 10 ve Xbox One'ın biraz daha yakınlaşmasının bir sonucu olarak görülüyor. 25 Şubatta ayrıca PC'den Xbox One'a görüntü aktarma konusunda da bir duyurunun yapılması bekleniyor. Bakalım etkinlikte kullanıcıları şaşırtacak sürpriz bir gelişme yaşanacak mı?

http://www.tweaktown.com/news/50326/microsoft-reveal-new-windows-10-xbox-one-plans-month/index.html