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Microsoft bugüne kadar 100 milyon Windows 8 lisansı sattı, Blue güncellemesi yakında

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2b
1
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft bugüne kadar 100 milyon Windows 8 lisansı sattı, Blue güncellemesi yakında

PC satışları anlamında bekleneni veremeyen ve üretici ortakları tarafından sıkça eleştirilen Microsoft, lisans satışı anlamında ise hedeflerini yakalamaya çalışıyor. 

Microsoft mali şefi Tami Reller, firmanın Ekim ayından bu yana toplam 100 milyon Windows 8 lisansı sattığını açıkladı. Ocak ayında açıklanan 60 milyon rakamından bu yana Microsoft'un ayda 10 milyon lisans sattığı görülüyor. Bu rakamlar ile Windows 8 benimsenme oranının düşük kaldığı tahmin ediliyor. 

Microsoft açısından şimdilik lisans konusunda endişe edilecek bir durum yok. Windows uygulama mağazası ve dönüştürülebilir ve dokunmatik ekranlı dizüstü modelleri, Microsoft'un vurgu yaptığı iki konu oldu. Windows uygulama mağazası toplamda 250 milyon indirme sayısına ulaştı. 

Microsoft'un merakla beklenen Windows Blue güncellemesine isim vermeden değinen Reller, 2013 yılı bitmeden önce güncellemenin kullanıma sunulacağını dile getirdi.

http://blogs.windows.com/windows/b/bloggingwindows/archive/2013/05/06/windows-8-at-6-months-q-amp-a-with-tami-reller.aspx Yorum Yaz
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El_domingo 6 yıl en beğenilen
zorlama ara yuz anca bu kadar olabilirdi..windows 8 le resmen windows işletim sisteminden sogudum...windows 7 gayet basarılıydı..sattıkları windows 8 ise muhtemelen cogu oem dir..
zorlama ara yuz anca bu kadar olabilirdi..windows 8 le resmen windows işletim sisteminden sogudum...windows 7 gayet basarılıydı..sattıkları windows 8 ise muhtem...
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Rockmania01 6 yıl
SystemApps
Rockmania01
SystemAppswindows 8 iydir güzeldirde amd nin driver beceriksizliği yüzünden windows 7ye döndüm.amd artık benim için bitmiştir şu güzelim sistemi bana adam akıllı kullandırtmadığı için.belki sistemi komple satıp intelli windows 8li bir sisteme transfer olasım da yok değil hani.windows 8den windows 7ye geçmek akıl işi değil yoksa...
o beceriksizlik senindir amd nin değil sen fazla üzülme amd de sen gittin diye üzülmez sıkıntı yapmaz sükür çekiyordur belki de
amd nin driver konusundaki beceriksizliğini bilmeyen mi var? Sanki bilinmeyen
bişeyi söyledim
amd ekran kartlarına çıkarılan şahsi driver güncellemelerine kadar denedim imzasız sürücü bile olsa amdnin ne kadar beceriksiz olduğununu anladım.amd zaten donanım olarakda çuvallamıştı.

ben yıllardır amd kullanıyorum iş yerimde nvida kullanıyorum ya belki sorun vardır ben yaşamıyorum o ayrı konu bu senin anlattıgın kadar değildir sallıyorsunuz arkadaş artık gözünüz kararır derecede sallıyorsunuz.
Ha amd ha nvida bunlar şirket bana sana bir bok kazandırmaz onlar ceplerine bakarlar oturup bu güzel şu güzel demeninde bir fayda getirmiyor bizlere ama hiç yoktan ben amd ile win8 kullandım senin dediklerini yaşamıyorum kısacası sallıyorsunuz sallaya bildiginiz kadar git kardeş intel nvidia al kurtul çok sürmez nvidadada bir sorun olur buraya gelip alah belanı vesin nvia nasıl kart vallahi gidip amd alacagım yazarsın :)
win8 kullanmak için komple sistem değiştiriyorsun mantık bir harika zaten sizde win7 8 geri kalır yanı yok getirisi çok düşük stabilite olarak windows 7 mükkemmel bir üründür kasmanıza win8 diye aynı justin hayranlar gibi bagırmanıza bize hi demedi demenize gerek yok win7 win8 de iyi iş görüyor emin olunuz
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Want to 6 yıl
Dört Gözle Blue Güncellemesini Bekliyorum
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Rockmania01 6 yıl
SystemApps
windows 8 iydir güzeldirde amd nin driver beceriksizliği yüzünden windows 7ye döndüm.amd artık benim için bitmiştir şu güzelim sistemi bana adam akıllı kullandırtmadığı için.belki sistemi komple satıp intelli windows 8li bir sisteme transfer olasım da yok değil hani.windows 8den windows 7ye geçmek akıl işi değil yoksa...

o beceriksizlik senindir amd nin değil sen fazla üzülme amd de sen gittin diye üzülmez sıkıntı yapmaz sükür çekiyordur belki de
1 Yanıt Yanıtla
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SystemApps 6 yıl Rockmania01
Rockmania01
SystemApps
windows 8 iydir güzeldirde amd nin driver beceriksizliği yüzünden windows 7ye döndüm.amd artık benim için bitmiştir şu güzelim sistemi bana adam akıllı kullandırtmadığı için.belki sistemi komple satıp intelli windows 8li bir sisteme transfer olasım da yok değil hani.windows 8den windows 7ye geçmek akıl işi değil yoksa...

o beceriksizlik senindir amd nin değil sen fazla üzülme amd de sen gittin diye üzülmez sıkıntı yapmaz sükür çekiyordur belki de

amd nin driver konusundaki beceriksizliğini bilmeyen mi var? Sanki bilinmeyen
bişeyi söyledim
amd ekran kartlarına çıkarılan şahsi driver güncellemelerine kadar denedim imzasız sürücü bile olsa amdnin ne kadar beceriksiz olduğununu anladım.amd zaten donanım olarakda çuvallamıştı.
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SystemApps 6 yıl
windows 8 iydir güzeldirde amd nin driver beceriksizliği yüzünden windows 7ye döndüm.amd artık benim için bitmiştir şu güzelim sistemi bana adam akıllı kullandırtmadığı için.belki sistemi komple satıp intelli windows 8li bir sisteme transfer olasım da yok değil hani.windows 8den windows 7ye geçmek akıl işi değil yoksa...
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onsos1100 6 yıl
ben çok beğeniyorum windows 8 işletim sistemini.
bilgisayarı aldığımdan beri "başlat menüsü"nü sadece bilgisayarı kapatmak için kullandım.
millet kendini paralıyor başlat yok diye ama sorsan günlük kullanımda 2-3 kez tıklamamıştır.
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CoreXXX 6 yıl
DraGonS
Blue ile geleneksel masaüstü ve geleneksel başlat çubuğu için bir seçenek gelirse işte o zaman windows 8 alabilirim. Bu kadar çok win 8 satmasının sebebi o 29 tl ye satılan windowslar ve oemler başka birşey değil!

hacı 3dolara start8 var zaten öyle dandik bir programda değil aynı w7 başlat menüsü üstelik her şeyi özelleşiyor. 1 aylık denem sürümü bdeva indir dene beklemene gerek yok
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AC@DC 6 yıl
iobit.com/... alsana bedava ne gerek var 3 dolar vermeye
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Yosunluel 6 yıl
PC'ler için Windows bir yere kadar...Microsoft orta-uzun vadede mobil işletim sistemlerinde elini güçlendirmezse sıkıntıya girebilir. Google MSFT'un ipini bu alanda çekebilir. Yaz kardeşim "Windows Uniform" mobil, desktop, embedded demeden her türlü platforma kurulabilsin ve platformlar arası uyumluluk % 100 olsun...Yok arm için rt sürüm filan, geç bunları microsoft...
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__Nikolaus__ 6 yıl
1 hafta alisma suresi oldu. Simdi uzerine para verseler windows 7 ye gecmem.

Hersey cok hizli bir kere , 7 saniyede cihaz aciliyor , daha ne istiyim.
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DraGonS 6 yıl
Blue ile geleneksel masaüstü ve geleneksel başlat çubuğu için bir seçenek gelirse işte o zaman windows 8 alabilirim.
Bu kadar çok win 8 satmasının sebebi o 29 tl ye satılan windowslar ve oemler başka birşey değil!
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Rockmania01 6 yıl
hala inat edip sorun yok abisi dokunmatik ekran çıksın diyor ya ben evimde kullanamıyorum masaüstümde alıştık işte çizgiyi bozmadanda gidebilme imkanın varken çizgiyi bozmak bir yana bir dayatma politikası oynuyor windows için koşup bir koşu dokunmatik ekranmı alacagım olmuyor işte masaüstünü tutmuyor dokunmatik cihaz evet tamam belki tutar ama klasik masaüstümde yan yatıyor
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alemburda34 6 yıl
bu habere tek üzülen heralde windows başlat tuşunu windows 8 getiren yazılım firması Stardock windows 8 sayesinde az yazılım satmadılar :)
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Dexter61 6 yıl
Blue ile köklü değişiklikler olsun artık ya
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