Microsoft bugüne kadar 100 milyon Windows 8 lisansı sattı, Blue güncellemesi yakında





PC satışları anlamında bekleneni veremeyen ve üretici ortakları tarafından sıkça eleştirilen Microsoft, lisans satışı anlamında ise hedeflerini yakalamaya çalışıyor.





Microsoft mali şefi Tami Reller, firmanın Ekim ayından bu yana toplam 100 milyon Windows 8 lisansı sattığını açıkladı. Ocak ayında açıklanan 60 milyon rakamından bu yana Microsoft'un ayda 10 milyon lisans sattığı görülüyor. Bu rakamlar ile Windows 8 benimsenme oranının düşük kaldığı tahmin ediliyor.





Microsoft açısından şimdilik lisans konusunda endişe edilecek bir durum yok. Windows uygulama mağazası ve dönüştürülebilir ve dokunmatik ekranlı dizüstü modelleri, Microsoft'un vurgu yaptığı iki konu oldu. Windows uygulama mağazası toplamda 250 milyon indirme sayısına ulaştı.





Microsoft'un merakla beklenen Windows Blue güncellemesine isim vermeden değinen Reller, 2013 yılı bitmeden önce güncellemenin kullanıma sunulacağını dile getirdi.

http://blogs.windows.com/windows/b/bloggingwindows/archive/2013/05/06/windows-8-at-6-months-q-amp-a-with-tami-reller.aspx