Microsoft bugüne kadar 100 milyon Windows 8 lisansı sattı, Blue güncellemesi yakında

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PC satışları anlamında bekleneni veremeyen ve üretici ortakları tarafından sıkça eleştirilen Microsoft, lisans satışı anlamında ise hedeflerini yakalamaya çalışıyor.
Microsoft mali şefi Tami Reller, firmanın Ekim ayından bu yana toplam 100 milyon Windows 8 lisansı sattığını açıkladı. Ocak ayında açıklanan 60 milyon rakamından bu yana Microsoft'un ayda 10 milyon lisans sattığı görülüyor. Bu rakamlar ile Windows 8 benimsenme oranının düşük kaldığı tahmin ediliyor.
Microsoft açısından şimdilik lisans konusunda endişe edilecek bir durum yok. Windows uygulama mağazası ve dönüştürülebilir ve dokunmatik ekranlı dizüstü modelleri, Microsoft'un vurgu yaptığı iki konu oldu. Windows uygulama mağazası toplamda 250 milyon indirme sayısına ulaştı.
Microsoft'un merakla beklenen Windows Blue güncellemesine isim vermeden değinen Reller, 2013 yılı bitmeden önce güncellemenin kullanıma sunulacağını dile getirdi.
http://blogs.windows.com/windows/b/bloggingwindows/archive/2013/05/06/windows-8-at-6-months-q-amp-a-with-tami-reller.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ben yıllardır amd kullanıyorum iş yerimde nvida kullanıyorum ya belki sorun vardır ben yaşamıyorum o ayrı konu bu senin anlattıgın kadar değildir sallıyorsunuz arkadaş artık gözünüz kararır derecede sallıyorsunuz.
Ha amd ha nvida bunlar şirket bana sana bir bok kazandırmaz onlar ceplerine bakarlar oturup bu güzel şu güzel demeninde bir fayda getirmiyor bizlere ama hiç yoktan ben amd ile win8 kullandım senin dediklerini yaşamıyorum kısacası sallıyorsunuz sallaya bildiginiz kadar git kardeş intel nvidia al kurtul çok sürmez nvidadada bir sorun olur buraya gelip alah belanı vesin nvia nasıl kart vallahi gidip amd alacagım yazarsın :)
win8 kullanmak için komple sistem değiştiriyorsun mantık bir harika zaten sizde win7 8 geri kalır yanı yok getirisi çok düşük stabilite olarak windows 7 mükkemmel bir üründür kasmanıza win8 diye aynı justin hayranlar gibi bagırmanıza bize hi demedi demenize gerek yok win7 win8 de iyi iş görüyor emin olunuz
o beceriksizlik senindir amd nin değil sen fazla üzülme amd de sen gittin diye üzülmez sıkıntı yapmaz sükür çekiyordur belki de
amd nin driver konusundaki beceriksizliğini bilmeyen mi var? Sanki bilinmeyen bişeyi söyledim amd ekran kartlarına çıkarılan şahsi driver güncellemelerine kadar denedim imzasız sürücü bile olsa amdnin ne kadar beceriksiz olduğununu anladım.amd zaten donanım olarakda çuvallamıştı.
bilgisayarı aldığımdan beri "başlat menüsü"nü sadece bilgisayarı kapatmak için kullandım.
millet kendini paralıyor başlat yok diye ama sorsan günlük kullanımda 2-3 kez tıklamamıştır.
hacı 3dolara start8 var zaten öyle dandik bir programda değil aynı w7 başlat menüsü üstelik her şeyi özelleşiyor. 1 aylık denem sürümü bdeva indir dene beklemene gerek yok
Hersey cok hizli bir kere , 7 saniyede cihaz aciliyor , daha ne istiyim.
Bu kadar çok win 8 satmasının sebebi o 29 tl ye satılan windowslar ve oemler başka birşey değil!
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