Microsoft da yeni bir çerez benzeri program üzerinde çalışıyor









Kullanıcıların tarayıcı alışkanlıklarını kaydederek özellikle login ekranları veya alışveriş sepetleri gibi dinamik sayfalarda tekrar tekrar kullanıcı adı ve şifre girme ihtiyacını ortadan kaldırmayı amaçlayan çerez veya cookie kavramı, internetin ilk yıllarından bu yana hayatımızda yer alıyor.





Ancak günümüzde internet reklamcılığı çok önemli boyutlara ulaştığı için kullanıcıların daha fazla aktivite bilgisinin toplanması gerekiyor. Böylece hedef kitleye yönelik daha etkili reklamlar yapılabiliyor. Bir süre önce Google'ın AdID adında kullanıcıların internet aktivitelerini takip edecek yeni bir çerez teknolojisi üzerinde çalıştığı gündeme gelmişti.





Bu kez aynı iddia Microsoft için de gündeme geldi. İddialara göre Microsoft alternatif bir çerez sistemi için çalışmalara başlamış durumda.





Microsoft yeni çerez sistemi ile Windows ve Windows Phone cihazlarında kullanıcıların etkinliklerini takip etmeyi amaçlıyor. Yeni sistem ilk olarak bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarda kullanılacakken, daha sonra Xbox platformuna da sunulacak.





Microsoft, çerez konseptinin ötesine geçmenin önemli olduğunu, önceliklerinin ise buna dair yeni yollar bulmak olduğunu belirterek iddiaları bir nevi doğruluyor. Microsoft'un çalışmalarının henüz erken aşamalarda olduğu belirtiliyor. Bu bakımdan gelecek yıl ortasından önce hayata geçmesi beklenmiyor.

http://www.theverge.com/2013/10/10/4823944/microsoft-reportedly-working-to-replace-cookies-ad-tracking