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Microsoft da yeni bir çerez benzeri program üzerinde çalışıyor

5 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft da yeni bir çerez benzeri program üzerinde çalışıyor


Kullanıcıların tarayıcı alışkanlıklarını kaydederek özellikle login ekranları veya alışveriş sepetleri gibi dinamik sayfalarda tekrar tekrar kullanıcı adı ve şifre girme ihtiyacını ortadan kaldırmayı amaçlayan çerez veya cookie kavramı, internetin ilk yıllarından bu yana hayatımızda yer alıyor.

Ancak günümüzde internet reklamcılığı çok önemli boyutlara ulaştığı için kullanıcıların daha fazla aktivite bilgisinin toplanması gerekiyor. Böylece hedef kitleye yönelik daha etkili reklamlar yapılabiliyor. Bir süre önce Google'ın AdID adında kullanıcıların internet aktivitelerini takip edecek yeni bir çerez teknolojisi üzerinde çalıştığı gündeme gelmişti.

Bu kez aynı iddia Microsoft için de gündeme geldi. İddialara göre Microsoft alternatif bir çerez sistemi için çalışmalara başlamış durumda. 

Microsoft yeni çerez sistemi ile Windows ve Windows Phone cihazlarında kullanıcıların etkinliklerini takip etmeyi amaçlıyor. Yeni sistem ilk olarak bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarda kullanılacakken, daha sonra Xbox platformuna da sunulacak. 

Microsoft, çerez konseptinin ötesine geçmenin önemli olduğunu, önceliklerinin ise buna dair yeni yollar bulmak olduğunu belirterek iddiaları bir nevi doğruluyor. Microsoft'un çalışmalarının henüz erken aşamalarda olduğu belirtiliyor. Bu bakımdan gelecek yıl ortasından önce hayata geçmesi beklenmiyor.  

http://www.theverge.com/2013/10/10/4823944/microsoft-reportedly-working-to-replace-cookies-ad-tracking Yorum Yaz
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Kulak Misafiri 5 yıl en beğenilen
İyi de bunları niye duyuruyorlar anlamıyorum. Takip ediliyorsunuz demenin uzaktan tarifi gibi. Duyurup normalmiş gibi sunuyorlar.

Adamlar kanunen yasak olan rıza dışı kobaylık işini, bize bedavaya yaptırıyorlar .)
İyi de bunları niye duyuruyorlar anlamıyorum. Takip ediliyorsunuz demenin uzaktan tarifi gibi. Duyurup normalmiş gibi sunuyorlar.Adamlar kanunen ya...
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drdbre 5 yıl
HTML5 ile haşır neşir ol sonra bunlara geç demek isterdim ama adamlar haklı, çıkar gözetiyorlar sonuçta. Tamamen kapatmamızı veya filtrelememizi/yönetmemizi sağlayacaklarsa bence sakıncası yok. Fakat adamların işletim sisteminde kendi tarayıcılarını kullanırken kapalı kaynak olduğu için dediklerine %100 güven de olmuyor. Uzun lafın kısası bu teknolojiyi Google veya Microsoft yerine Firefox veya Chromium vb ekibinin geliştirmesini tercih ederdim.
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SystemApps 5 yıl drdbre
googlela gizlilik konusunda güvenmekmi?

yav he he.gif
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SystemApps 5 yıl
iyide çerez olayı zaten olan birşey.biride kanunen yasak demiş.neremle güleyim yada ağlayayımmı bilemedim.tek diyeceğim klavyesi olan yazıyor.
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mert1907 5 yıl
İşletim sistemleri ve arama motorları Amerika'nın elinde oldugu sürece bu kaçınılmaz ne yazık ki.
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DraGonS 5 yıl
Son kullanıcı ve bir web developer olarak bana cookie sistemi küçük eksikleride olsa gayet yetiyor. Demek ki neymiş artık internet denen şey son kullanıcı için değil şirketler için geliştirilen bir yapı haline gelmeye başlamış. Istemiyorum lan sizin ADid nizide girdiğim siteleri takip etmenizide.
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Kulak Misafiri 5 yıl en beğenilen
İyi de bunları niye duyuruyorlar anlamıyorum. Takip ediliyorsunuz demenin uzaktan tarifi gibi. Duyurup normalmiş gibi sunuyorlar.

Adamlar kanunen yasak olan rıza dışı kobaylık işini, bize bedavaya yaptırıyorlar .)
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