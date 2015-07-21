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Microsoft gülümseyen çocuklara yer verdiği ilk Windows 10 reklamını yayınladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,5b
1
13
İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft gülümseyen çocuklara yer verdiği ilk Windows 10 reklamını yayınladı
 
29 Temmuzda final sürümü son kullanıcılara ulaşmaya başlayacak Windows 10 için geri sayım başlamış durumda. Yazılım devi Microsoft da milyonlarca kullanıcıya ulaşacak yeni işletim sistemi için reklam çalışmalarına hız kazandırıyor. Şirket kısa bir süre önce dünyanın her yanından çocuklara yer verdiği ilk reklamını yayınladı.
Reklamda çocuklar gösterilirken bir dış ses ise çocukların gelecekteki bazı beklentilerinden söz ediyor. Windows 10 ile ilişkilendirilen bu göndermeler arasında çocuklarda güvenlik endişesi bulunmayacağı, her ekran ile dokunarak etkileşime geçebilecekleri, onları dinleyen, onlarla konuşan, şarkı söyleyen ve hatta şakalar yapabilen cihazlar kullanabilecekleri yer alıyor.
Daha sonra bu çocuklar ile birlikte teknolojinin de gelişeceğinden söz edilirken burada Microsoft'un Windows 10'a uzun süre destek vereceğine bir gönderme yaptığını düşünebiliriz. Takip eden kullanıcılar hatırlayacaktır Microsoft daha önce Windows 10 işletim sisteminin 2025 yılına kadar güncelleme alacağını açıklamıştı. Hatta bundan da önce Windows 10 üzerine yeni bir işletim sistemi gelmeyeceği, Windows 10'un belirli aralıklarla güncellenerek her zaman güncel tutulacağı yönünde de bir çok haber çıkmıştı.
"The future starts now" (Gelecek şimdi başlıyor) sloganıyla yayınlanan reklam işletim isteminin tıpkı insanlar gibi öğrenebilen ve daha akıllı hale gelmesine atıfta bulunarak sonlanıyor. Windows 10 reklamı hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Microsoft'un yeni işletim sistemine ilk etapta geçmeyi planlıyor musunuz? Sizce Microsoft, Windows 10 ile birlikte silkelenerek Windows 8'in bıraktığı toprağı üzerinden atabilecek mi?

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Cihat_, 4 yıl en beğenilen
8 ve 8,1 ile biraz duraklasalarda ben bu işletim sistemlerinin windows 10'a bir adım olarak görüyorum sonuçta ilk karoları 8 ile tanıttılar kısacası son 3 yıllık serüven sona erdi bu ay sonunda sadece windows 10'un değil son 3-4 yılın birikimini göreceğiz, ve en son sürümleriyle masaüstü ve mobil birleşmiş olacak mobilde bilgisayarımızı bilgisayarımızda mobili kullanacağız ben bunun bir devrim olduğunu düşünüyorum insanlara büyük kolaylık sağlayacaktır. İyi forumlar..
8 ve 8,1 ile biraz duraklasalarda ben bu işletim sistemlerinin windows 10'a bir adım olarak görüyorum sonuçta ilk karoları 8 ile tanıttılar kısacası son 3 yıll...
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cangunner 4 yıl
Bu demek oluyor ki Cortana bir çok dile yayılacak
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HamidHan 4 yıl
Yapay zekalar dünyayı ele geçirecek
.
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adam olun 4 yıl
ergenler için bu videoda da illimunati buldum evet üçgen 0:52
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cem650 4 yıl
bir çok OS kullanmama rağmen MS gibisinin olmadığını gördüm..
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Chropy 4 yıl
Güzel olmuş
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asaltek 4 yıl
win 8 reklamı efsaneydi, onun yanında bu hiç olmamış.
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magnificientfx 4 yıl
Google 'ın Windows 10 gibi bir işletim sistemi geliştirmesi için 40 değil 140 fırın ekmek yemesi lazım. Apple 'ın yazılımını telefonunu kopyalayıp ancak çin malı görünümlü çakma android işletim sistemi yapabildiler o da yıllardır aynı, acıyorum şu samsung un 4-5-6 diye çıkardığı ve aslında reel anlamda kullanıcı tarafında hiçbir farkı olmayan plastik oyuncakları almak için sabırsızlananlara. Adamın 512mb ram 'le yapabildiğini sen dandik yazılımın şişen android işletim sitemin yüzünden 2gb ram'le yapamıyorsun ondan sonra gelsin zamzong 7 ler 8 ler cıstak cıstak koştursunlar almaya.
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BekirTemel 4 yıl
Ben beğendim.
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zayit 4 yıl
Hedef kitlesi kim bu microsoftun? Çocuklar mi? Sesli komutlara cevap verecek diye telefon alanı duyacakmıyım,hiç zannetmiyorum. Bir zamanlar microsoft hakimiyetinde olan dünyanin nasıl googlenın eline gectigini iyi analiz edemiyorlar. Eh degisimi kontrol etmek pek mumkun degil, oyle olsaydi bu halde olmazdı. Windows 12 yi merakla bekliyorum, şaka şaka beklemiyorum. Asıl note5 i bekliyorum, microsofta duyurulur :)
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tropeus77 4 yıl
Geçen gün sinema da terminatörü izledimde bayağı bir bağlantı var gibime geldi win 10 ile.. Yoksa banamı öyle geldi..:D
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jumuu 4 yıl tropeus77
tropeus77
Geçen gün sinema da terminatörü izledimde bayağı bir bağlantı var gibime geldi win 10 ile.. Yoksa banamı öyle geldi..:D

Telefonda w10 kullanıyorum ( deneme aşamasında ) yani w10la beraber telefon-tablet-pc ortak olacak olayıyla bayadır meşgulüm. Terminatörü izlediğimde aklıma ilk w10 geldi
genesys heryerdeydi. W10 onun kadar olmasada 3in1 olayını gerçekleştiriyor. Biraz tırsmıyor değilim açıkçası. Microsoft büyüme için işten çıkarmalar yapıyorsa, w10 yapay zeka olsa neler yapacağı belli zaten
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cangunner 4 yıl
Bu demek oluyor ki Cortana bir çok dile yayılacak
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tugares 4 yıl
reklam harika olmuş :) Verdiği ince mesajda fazlasıyla anlamlı :)
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