Microsoft gülümseyen çocuklara yer verdiği ilk Windows 10 reklamını yayınladı

29 Temmuzda final sürümü son kullanıcılara ulaşmaya başlayacak Windows 10 için geri sayım başlamış durumda. Yazılım devi Microsoft da milyonlarca kullanıcıya ulaşacak yeni işletim sistemi için reklam çalışmalarına hız kazandırıyor. Şirket kısa bir süre önce dünyanın her yanından çocuklara yer verdiği ilk reklamını yayınladı.

Reklamda çocuklar gösterilirken bir dış ses ise çocukların gelecekteki bazı beklentilerinden söz ediyor. Windows 10 ile ilişkilendirilen bu göndermeler arasında çocuklarda güvenlik endişesi bulunmayacağı, her ekran ile dokunarak etkileşime geçebilecekleri, onları dinleyen, onlarla konuşan, şarkı söyleyen ve hatta şakalar yapabilen cihazlar kullanabilecekleri yer alıyor.

Daha sonra bu çocuklar ile birlikte teknolojinin de gelişeceğinden söz edilirken burada Microsoft'un Windows 10'a uzun süre destek vereceğine bir gönderme yaptığını düşünebiliriz. Takip eden kullanıcılar hatırlayacaktır Microsoft daha önce Windows 10 işletim sisteminin 2025 yılına kadar güncelleme alacağını açıklamıştı. Hatta bundan da önce Windows 10 üzerine yeni bir işletim sistemi gelmeyeceği, Windows 10'un belirli aralıklarla güncellenerek her zaman güncel tutulacağı yönünde de bir çok haber çıkmıştı.

"The future starts now" (Gelecek şimdi başlıyor) sloganıyla yayınlanan reklam işletim isteminin tıpkı insanlar gibi öğrenebilen ve daha akıllı hale gelmesine atıfta bulunarak sonlanıyor. Windows 10 reklamı hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Microsoft'un yeni işletim sistemine ilk etapta geçmeyi planlıyor musunuz? Sizce Microsoft, Windows 10 ile birlikte silkelenerek Windows 8'in bıraktığı toprağı üzerinden atabilecek mi?