Microsoft hasta kayıtlarını tutan HealthVault hizmetini kapatıyor

Teknoloji Editörü
Sağlık sektöründe çok büyük hedefleri olan Microsoft, Walgreens ile bu yılın başlarında bir ortaklığa giderek “sağlık hizmetini dönüştürme” fikrine sahip. Bu ortaklıkla birlikte eski ürünlerini endüstriden çekmeye başlayan Microsoft’un son kurbanı da sağlık kayıtlarını tutan HealthVault oldu.
2009’da iki yıllık bir betanın ardından hizmete girmiş olan HealthVault, sağlık profesyonellerinin kişisel sağlık kayıtlarına ücretsiz erişimini sağlıyordu. ZDNet’e göre teknoloji devi kullanıcılara 20 Kasım’da hizmetin kullanımdan kaldırılacağı ve tüm verilerin yok edileceğini anlatan e-postalar göndermeye başladı.
İki yıl önce Microsoft, Band fitness giyilebilir ürününü gelecek planları olmasına rağmen kaldırmıştı. Bu yılın başlarında ise yine bir duyuruyla Health Dashboard’un da kapatılacağı belirtildi. Band fitness bilekliğinin tüm uygulamarı 31 Mayıs’ta geri çekilecek.
https://www.engadget.com/2019/04/06/microsoft-is-shutting-down-its-healthvault-patient-record-servic/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İşte bu yüzden Windows Phone da başarılı olamadı. Uzun vadede kazanmayı kabul edemiyor. Oysa stabil ve akıcı bir işletim sistemiydi.
Resim seçip Bluetooth dan gönder deyince Android deki gibi Bluetooth açılsın mı demek yerine ana ekrana dönüp, seçeneklere gidip, Bluetooth u açıp, tekrar ana ekrana dönüp, resmi tekrar açıp, gönder demek gerekiyordu. Tabi sonradan değiştiyse bilemem. Klasik Microsoft işte. PC deki CTRL+ALT+DEL saçmalığı gibi...