Microsoft hasta kayıtlarını tutan HealthVault hizmetini kapatıyor

Sağlık sektöründe çok büyük hedefleri olan Microsoft, Walgreens ile bu yılın başlarında bir ortaklığa giderek “sağlık hizmetini dönüştürme” fikrine sahip. Bu ortaklıkla birlikte eski ürünlerini endüstriden çekmeye başlayan Microsoft’un son kurbanı da sağlık kayıtlarını tutan HealthVault oldu.

HealthVault, sağlık profesyonellerinin kişisel sağlık kayıtlarına ücretsiz erişimini sağlıyordu. 20 Kasım’da hizmetin kullanımdan kaldırılacağı ve tüm verilerin yok edileceğini anlatan e-postalar göndermeye başladı. 2009’da iki yıllık bir betanın ardından hizmete girmiş olan, sağlık profesyonellerinin kişisel sağlık kayıtlarına ücretsiz erişimini sağlıyordu. ZDNet’e göre teknoloji devi kullanıcılarahizmetin kullanımdan kaldırılacağı ve tüm verilerin yok edileceğini anlatan e-postalar göndermeye başladı.

https://www.engadget.com/2019/04/06/microsoft-is-shutting-down-its-healthvault-patient-record-servic/

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Microsoft kullanıcılara bu tarihe kadar verilerini transfer etmesi için süre veriyor. Firma bunun için farklı sağlık verisi sağlayıcılarını öneriyor. Bunlar arasında özellikleyer alıyor.İki yıl önce Microsoft,fitness giyilebilir ürününü gelecek planları olmasına rağmen kaldırmıştı. Bu yılın başlarında ise yine bir duyuruylada kapatılacağı belirtildi. Band fitness bilekliğinin tüm uygulamarıgeri çekilecek.