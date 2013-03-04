"Microsoft ile Panasonic güçlerini birleştirdi; 20 inçlik tablet yolda"

IndiaTimes gazetesinin haberine göre Microsoft, 20 inçlik tabletini hayata geçirmek için, CES 2013'de bu konudaki hünerlerini sergileyen, Japon elektronik devi Panasonic ile iş birliği yapmış durumda. Panelinde 3840 x 2160 piksel çözünürlük desteğine sahip olmasından dolayı yüksek kaliteli görüntü sunacağı belirtilen tabletin, bir aksilik olmaz ise bu yıl içerisinde lansmanı yapılıp satışa sunulacağı düşünülüyor. Tabletin Surface ailesinin bir parçası olarak satılık satılmayacağıyla ilgili şimdilik bir bilgi bulunmazken, Windows 8 Pro ile geleceğine kesin gözüyle bakılıyor.