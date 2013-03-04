"Microsoft ile Panasonic güçlerini birleştirdi; 20 inçlik tablet yolda"

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Surface Pro ve RT ile tablet pazarına giriş yapan Microsoft, bu yıl içerisinde sunacağı yeni bir tablet ile herkesi şaşırtabilir. Çünkü bu tablet, tam 20 inç olacak.
IndiaTimes gazetesinin haberine göre Microsoft, 20 inçlik tabletini hayata geçirmek için, CES 2013'de bu konudaki hünerlerini sergileyen, Japon elektronik devi Panasonic ile iş birliği yapmış durumda. Panelinde 3840 x 2160 piksel çözünürlük desteğine sahip olmasından dolayı yüksek kaliteli görüntü sunacağı belirtilen tabletin, bir aksilik olmaz ise bu yıl içerisinde lansmanı yapılıp satışa sunulacağı düşünülüyor. Tabletin Surface ailesinin bir parçası olarak satılık satılmayacağıyla ilgili şimdilik bir bilgi bulunmazken, Windows 8 Pro ile geleceğine kesin gözüyle bakılıyor.
Hatırlanacağı gibi Panasonic, CES 2013'de 20 inçlik 4K çözünürlük sunan Windows 8 tabletini sergilemiş, ancak ürünle ilgili detay paylaşmamıştı.
Son olarak Microsoft'un özellikle oyun severlerine yönelik olarak 7 inçlik ya da daha küçük Surface tablet üzerinde çalışmalar yaptığıyla ilgili iddialar bulunduğunu hatırlatalım.
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Benim düşündüğüm nokta acaba bu cihazların bataryalarını söküp,aynı laptop gibi fişe takıp saatlerce kullanabilecek miyiz? Yoksa bunları da unibody yapıp pili çıkarma gibi bir opsiyon sunmayacaklar mı? Öyle olursa asıl o zaman çöp olur.
-ne bu tabletmi neyyy
tablet ulen işte oynayın
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