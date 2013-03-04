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"Microsoft ile Panasonic güçlerini birleştirdi; 20 inçlik tablet yolda"

6 yıl
1,4b
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51
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Surface Pro ve RT ile tablet pazarına giriş yapan Microsoft, bu yıl içerisinde sunacağı yeni bir tablet ile herkesi şaşırtabilir. Çünkü bu tablet, tam 20 inç olacak.

IndiaTimes gazetesinin haberine göre Microsoft, 20 inçlik tabletini hayata geçirmek için, CES 2013'de bu konudaki hünerlerini sergileyen, Japon elektronik devi Panasonic ile iş birliği yapmış durumda. Panelinde 3840 x 2160 piksel çözünürlük desteğine sahip olmasından dolayı yüksek kaliteli görüntü sunacağı belirtilen tabletin, bir aksilik olmaz ise bu yıl içerisinde lansmanı yapılıp satışa sunulacağı düşünülüyor. Tabletin Surface ailesinin bir parçası olarak satılık satılmayacağıyla ilgili şimdilik bir bilgi bulunmazken, Windows 8 Pro ile geleceğine kesin gözüyle bakılıyor.
Hatırlanacağı gibi Panasonic, CES 2013'de 20 inçlik 4K çözünürlük sunan Windows 8 tabletini sergilemiş, ancak ürünle ilgili detay paylaşmamıştı.

Son olarak Microsoft'un özellikle oyun severlerine yönelik olarak 7 inçlik ya da daha küçük Surface tablet üzerinde çalışmalar yaptığıyla ilgili iddialar bulunduğunu hatırlatalım.


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JakSocket 6 yıl en beğenilen
Biz rahat taşınsın diye tablet alıyoruz adamlar televizyon boyutunda yapıyor.
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hckr 6 yıl
Kılıf yerine de çuval kullanırız.
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` quaD. 6 yıl
Tablet degil bu . Dokunmatik monitor . İleride pcler boyle olacak . Bunlar ilk adimlar
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zengier 6 yıl
vizyon zayif olunca anlam veremezsiniz tabi. tabletlere ve su an ultra portable sinifi makinelere de zamaninda (2000 li yillarin basi) ne ise yarar ki deniyordu, ama gelinen noktada kullanim aliskanliklari bir noktadan sonra radikal bir sekilde degisti ve artik tablet bilgisayari olmayani adamdan saymiyorlar nedense. yeni urunler tasarlamak, birseyler gelistirmeye calismak her zaman iyidir, ne zaman nereden ihtiyac dogacagini bilemezsiniz.
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| OMG! | 6 yıl
Basaüstü pcler yavaş yavaş kalkacak,umarım.
Benim düşündüğüm nokta acaba bu cihazların bataryalarını söküp,aynı laptop gibi fişe takıp saatlerce kullanabilecek miyiz? Yoksa bunları da unibody yapıp pili çıkarma gibi bir opsiyon sunmayacaklar mı? Öyle olursa asıl o zaman çöp olur.
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hayati54 6 yıl
artık maçlar da numaratör olarak kullandırırlar
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DraGonS 6 yıl
4K tableti 10 inch mi yapacaklardı kardeşim. Bilip bilmeden çok konuşan var.
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Joyeux 6 yıl
Çöp
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NCL 6 yıl
yakında tablet alana kamyonet hediye edecekler rahat taşısın diye
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magicool 6 yıl
sanırım notebook killerlar gedi bunların söyle 15-17" olanlarıda çıkar ozaman gereksiz olup olmadıgını görürsünüz emin olun ben dahil eğer performansları iyi olursa 2 yıl sonra bu tarz bir cihaza geçerim
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IRyujin 6 yıl
Ofis ortamına uygun, fakat evde biraz düşünülebilir bence.
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Rwenzori 6 yıl
Benim 27" viewsonic monitörüne yakın gibi, kimse bunu eline almaz.
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OZKNaln 6 yıl
nedesem.
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hckr 6 yıl
Kılıf yerine de çuval kullanırız.
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Recharged 6 yıl
Bunu alıp yanında taşıyamazsın.Çantasıyle birlikte gelse bile çok absürd bir görüntü oluşturur diye düşünüyorum.
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LilTunechi 6 yıl
Yakında arabada,otobüste,uçakta,oturma odasında,mutfakta ayrı tablet kullanacağız.
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ColDasHeLL 6 yıl
tableetttt bu tableettt tutamıyorum artık alın şunu
-ne bu tabletmi neyyy
tablet ulen işte oynayın
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