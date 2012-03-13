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Microsoft, kendi sesinizle tercüme yapabilen bir yazılım geliştirdi

7 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Metin tabanlı çeviri hizmetleri gerek internet üzerinden gerekse paket yazılım olarak pek çok alanda kullanılıyor. Ses tabanlı çeviri hizmeti ise gelecek vaad eden ve üzerinde çalışmalar yapılan bir konu.

Microsoft mühendisleri kişinin kendi sesini referans olarak kullanarak diller arası tercüme yapabilen bir yazılım geliştirdi. Microsoft araştırma bölümünün şefi  Rick Rashid, TechFest 2012 etkinliğinde yaptığı tanıtımda karşılama mesajını İspanyolca dilinde kendi sesinden çevirisini katılımcılara dinletti. Diğer bir yönetici Craig Mundie de kendi karşılama mesajını Kuzey Çin lehçesinde katılımcılara sundu.

Sistem, şirketin en büyük ikinci araştırma laboratuarı olan Pekin'deki Microsoft Research Asya bölümü tarafından geliştirildi. 

İlk olarak kullanıcının konuşmasını tanıyan sistem, aksan, lehçe ve ses tonunu algılayarak bir kalıp oluşturuyor. Ardından metin çevirisini yapıyor ve metinden sese dönüştürme yaparak kullanıcının kendi sesinde dışarı aktarıyor. Ayrıca yüz hareketlerinizi de 3D olarak simüle ederek animasyon şeklinde yansıtabiliyor.

Yabancı ülkelerde seyahat eden turistler veya yabancı dil öğrenen öğrenciler için kendi sesinden yapılan çevirilerin büyük faydasının olacağı düşünülüyor.

Tanıtımda ayrıca Pekin'deki güzergahları Çince metinler halinde okuyarak akıcı İngilizce dilinde aktaran bir navigasyon uygulamasının da gösterimi yapıldı. 

Sistemin kullanıcının kendi sesini tanıyarak çevirilerde kullanması için bir saatlik çalışma yeterli oluyor. Standart metinden sese dönüştürme yapan modellerin aksine bu sistem kendi sesinde ve farklı dillere tercüme yaparak dönüştürme işlemini gerçekleştiriyor. Toplamda 26 dilde tercüme yapılabiliyor.

Sistemin ne zaman ticari anlamda hayata geçeceği açıklanmadı ancak yakın zamanda Microsoft'un kendi çeviri hizmeti altında Windows veya Windows Phone işletim sistemleri altında görebilme ihtimalimiz kuvvetli.

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Guest-0DECB8E5A 7 yıl en beğenilen
adamlardaki teknolojiye bak, bizde anca alalim , uretmeyelim..
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E_Aydin35 7 yıl
Microsoft gelceğimiz yapıyor baksanıza sevindim doğrusu. :) İlk Windows Phone'lar yararlanıcak galiba normal olarak :)) Kendi sesimizi kaydetmek için ne kadar uğraşılıyo acaba?
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söny 7 yıl
her gün muhtiş bir teknolaji geliştirir oldular artık şaşırmıyorumda robot çağına girmememize ramak kalıyor heralde
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berkkarabacak 7 yıl
Şu ana kadar kaç tane tercüme programı kullandıysam hiç biri adamakıllı çalışmadı.
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Robinson_Crusoe 7 yıl
Şu şekilde okudum konuyu: Microsoft, kendi kendine sessizce tercüme yapabilen bir yazılım geliştirdi,
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cagataykoroglu 7 yıl
Bu tür yazılımlar Türkçe de değil ama popüler dillerde çok başarılı çalışıyor. Garibim yabancılar bazen forumlara google translate le birşeyler yazmaya çalışıyor. Sonuç komedi..
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Guest-0DECB8E5A 7 yıl
adamlardaki teknolojiye bak, bizde anca alalim , uretmeyelim..
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sahoron 7 yıl
türkçe var mı onu atlamış sınız
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