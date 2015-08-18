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Microsoft korsan yazılımı takip etmeyi planlıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,1b
1
14
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft korsan yazılımı takip etmeyi planlıyor

Bilgisayar yazılımlarının son kullanıcı tarafından yaygın olarak kullanılmaya başlamasından itibaren ortaya çıkan korsan yazılım sorununa henüz kesin bir çare bulunmuş değil. Geliştiriciler kendi açılarından tedbirler geliştiriyor. Microsoft ise bu konuda önemli bir adım atıyor.

Firmanın, Hizmetler kullanıcı lisans sözleşmesinde yapılan bazı güncellemeler ile bilgisayarlarda çalışan korsan yazılımı denetlemeyi ve gerekirse bunları engellemeyi amaçladığı ortaya çıktı. 

Başlangıçta Microsoft'un Windows 10 üzerinde çalışan tüm korsan içeriği tespit edebileceği sanılmış ve gelişme büyük yankı uyandırmıştı. Ancak bu sözleşmenin sadece Xbox Live ve Windows mağazasını kapsadığı, Windows 10 işletim sistemini kapsayan sözleşmede ise böyle bir güncellemenin olmadığı anlaşıldı.

Microsoft şimdilik bu iki platformda yazılım korsanlığını tespit etmeyi amaçlıyor. Ancak bu sistem nasıl işleyecek belli değil zira sözleşmede onaylanmamış donanım çevrebirimlerinin de engellenmesi yer alıyor. Bu bakımdan Microsoft'un ilerleyen günlerde daha detaylı açıklama yapması bekleniyor. 

http://www.windowscentral.com/microsoft-can-automatically-disable-pirated-games-unauthorized-hardware-your-windows-10-pc Yorum Yaz
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stalker(1979) 4 yıl en beğenilen
Korsanı seven bir insan değilim (İşletim sistemim oyunlarım orjinal) ancak her b.kada karışan bir işletim sistemi de istemem.
1 Yanıt Yanıtla +13
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fuujitsu 4 yıl
Sagolsunlar ruslar buna da bir çözüm bulurlar. Sıkıntı yok.
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THUGGER 4 yıl
Korsanida engellerse duzenli para akisi ve para para para
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montevo 4 yıl
linux tarafında wine biraz daha gelkiştirilir oyunlar onun üsütnden sorunsuz açılırsa yine kaybeden ms olur.sağlık olsun.bi lisans alayım deidm masaüsüt için 500 tl.birisi 38 tlye satıyordu ama güvenemedim
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sedatkuran 4 yıl
Bir adam gibi bir değişiklik yapma. windows 7 ısıt sonra iki cila windwos 8 yap ona iki cila windows8.1 olsun sonra cilayı arttır biraz 10 olsun. sonra bir lisans için 500-600 tl para iste. korsanı durduracaksan bu lisasn ücretini makul seviyelere çekeceksin. türkiye için 100-150 tl mesela. sonra korsanla mücadele. skik işletim sistemine bilgisayarın yarı parası verilirmi?
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Virinom 4 yıl
Hadi içeriği anladık da işletim sisteminin kendisi korsan zaten.
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atesses 4 yıl
Biraz zor takip ederler.
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alemburda34 4 yıl
Ne çektin be Microsoft. Korsan kullanani ovdugum yok ama korsan yazılım kullanan adam allem eder küllem eder korsan yazılımla ilgili data gonderimini engeller.
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Mianfei 4 yıl
Krdş maykrosof bu ne bekli10
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kadirirdem 4 yıl
windows 10 u da çoğu arkadaşım crackli kullanıo zaten bununda bir çaresini bulurlar....
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kadirirdem 4 yıl
windows 10 u da çoğu arkadaşım
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