Microsoft korsan yazılımı takip etmeyi planlıyor

Bilgisayar yazılımlarının son kullanıcı tarafından yaygın olarak kullanılmaya başlamasından itibaren ortaya çıkan korsan yazılım sorununa henüz kesin bir çare bulunmuş değil. Geliştiriciler kendi açılarından tedbirler geliştiriyor. Microsoft ise bu konuda önemli bir adım atıyor.





Firmanın, Hizmetler kullanıcı lisans sözleşmesinde yapılan bazı güncellemeler ile bilgisayarlarda çalışan korsan yazılımı denetlemeyi ve gerekirse bunları engellemeyi amaçladığı ortaya çıktı.





Başlangıçta Microsoft'un Windows 10 üzerinde çalışan tüm korsan içeriği tespit edebileceği sanılmış ve gelişme büyük yankı uyandırmıştı. Ancak bu sözleşmenin sadece Xbox Live ve Windows mağazasını kapsadığı, Windows 10 işletim sistemini kapsayan sözleşmede ise böyle bir güncellemenin olmadığı anlaşıldı.





Microsoft şimdilik bu iki platformda yazılım korsanlığını tespit etmeyi amaçlıyor. Ancak bu sistem nasıl işleyecek belli değil zira sözleşmede onaylanmamış donanım çevrebirimlerinin de engellenmesi yer alıyor. Bu bakımdan Microsoft'un ilerleyen günlerde daha detaylı açıklama yapması bekleniyor.

http://www.windowscentral.com/microsoft-can-automatically-disable-pirated-games-unauthorized-hardware-your-windows-10-pc