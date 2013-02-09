Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, mobil ve masaüstü uygulama mağazasını birleştirmeyi planlıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
376
1
2
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft, mobil ve masaüstü uygulama mağazasını birleştirmeyi planlıyor


Microsoft'un Windows 8/RT ve Windows Phone 8 işletim sistemlerini aynı dönemde kullanıcıya sunacağı ortaya çıktığında, birleşmiş bir sistem anlayışı olabileceği gündeme gelmişti. Yani ortak Windows mağazasından hem WP8 için hem de Windows 8/RT için uygulama indirerek her iki platformda da kullanabiliyordunuz.

Ancak eski Windows başkanı Stephen Sinofsky tarafından bu konseptin istenmediği ve rafa kalktığı iddia edilmişti. Ancak Sinofsky sonrası projenin yeniden masaya geldiği ortaya çıktı.

Microsoft tarafından açılan ve şu anda dolmuş olan bir iş ilanına göre, Microsoft Windows ve Windows Phone uygulamalarının birbiri arasında çalışacağı bir kodlama sistemi için mühendis aranıyor. Projede Windows RT API'si ve .Net Windows Store profilinin Windows Phone platformuna getirilmesi isteniyor.

Projede Windows RT uygulamalarının Windows Phone ile entegre olacağı akla geliyor ancak şimdilik resmi bir bilgi yok. Bazı kaynaklar Windows 8 ve Windows Phone platformlarının entegre olacağını söylese de bu biraz ihtimal dışında kalıyor.

Diğer bir ihtimal ise Phablet adlı 5 inç ve üzeri ekran sahibi cihazların Windows Phone ekosistemine girecek olması. Burada firma nasıl bir politika izleyecek belli değil. Ancak yine de Windows RT ve Windows Phone sistemlerinin artık bir entegrasyon içerisine gireceği açık.


http://wmpoweruser.com/microsoft-finally-working-on-unifying-windows-phone-and-windows-8-store/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
demo22 6 yıl
Her platforma ayri ayri oyun uygulama çikartmak yerine hali hazirda bulunan windows alt yapisini kullanan zengin oyun ve uygulama kullanmak daha iyi o zaman oyun derdimiz kalmaz ama bunu yapmazlarsa vay microsoftun haline çünkü şu an microsoftun marketin bir tane bile oyun yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 6 yıl
Ben ilk win 8 lanse edildiğinde mobil ve masaüstü nün ortak mağazaya sahip olacağını düşünmüştüm.Olmadığını duyunca şaşırdım diğerlerinin aynısını yapmış oldu üstelik çok hantal işletim sistemi ile.
Mac store ile de app store un birleşmesi gerekir.Cihazlara göre filtreleme yapılabilir.
Şu an için iki farklı taraftan kodlama geldiğinden 2 ayrı kanal gibi gidiyor mobil ve masaüstü ama gelecekte donanım olarak mobil ile masaüstü farkı azaldığında mağazaların birleşmesi her platform için farz olacak.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber: Haftanın en iyi iOS oyun ve uygulamaları 1. bölüm 6 yıl 2si1: "Yeni Nesil Teknoloji ve Oyun Programı" Apple, Cumhurbaşkanı'mız ile neden görüştü? Assassin's Creed 4 ve fazlası video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim