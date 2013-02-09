Microsoft, mobil ve masaüstü uygulama mağazasını birleştirmeyi planlıyor









Microsoft'un Windows 8/RT ve Windows Phone 8 işletim sistemlerini aynı dönemde kullanıcıya sunacağı ortaya çıktığında, birleşmiş bir sistem anlayışı olabileceği gündeme gelmişti. Yani ortak Windows mağazasından hem WP8 için hem de Windows 8/RT için uygulama indirerek her iki platformda da kullanabiliyordunuz.



Ancak eski Windows başkanı Stephen Sinofsky tarafından bu konseptin istenmediği ve rafa kalktığı iddia edilmişti. Ancak Sinofsky sonrası projenin yeniden masaya geldiği ortaya çıktı.



Microsoft tarafından açılan ve şu anda dolmuş olan bir iş ilanına göre, Microsoft Windows ve Windows Phone uygulamalarının birbiri arasında çalışacağı bir kodlama sistemi için mühendis aranıyor. Projede Windows RT API'si ve .Net Windows Store profilinin Windows Phone platformuna getirilmesi isteniyor.



Projede Windows RT uygulamalarının Windows Phone ile entegre olacağı akla geliyor ancak şimdilik resmi bir bilgi yok. Bazı kaynaklar Windows 8 ve Windows Phone platformlarının entegre olacağını söylese de bu biraz ihtimal dışında kalıyor.



Diğer bir ihtimal ise Phablet adlı 5 inç ve üzeri ekran sahibi cihazların Windows Phone ekosistemine girecek olması. Burada firma nasıl bir politika izleyecek belli değil. Ancak yine de Windows RT ve Windows Phone sistemlerinin artık bir entegrasyon içerisine gireceği açık.





http://wmpoweruser.com/microsoft-finally-working-on-unifying-windows-phone-and-windows-8-store/