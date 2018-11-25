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Microsoft, piyasa değeri olarak Apple'ı geçti

Yazılım devi Microsoft, geçtiğimiz aylarda piyasa değeri 1 trilyon doları aşan Apple'ı geçmeyi başardı. Bunun ardında ise Apple'ın düşük iPhone satışları rol oynuyor. Detaylar haberimizde.
5 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Apple geçtiğimiz aylarda dünyanın ilk 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan şirketi olmuştu. Geçen süre içinde piyasaya sürülen yeni iPhone'ların yüksek fiyat etiketine sahip olması ve dolayısı ile şirketin satışlarda beklenen ivmeyi yakalayamaması hisse fiyatlarının düşmesine neden oldu.

Yeni iPhone'ların satışı bekleneni veremedi

Apple, iPhone XS ve iPhone XR modellerini en sadık müşterilerinin bile beklemediği bir fiyat politikasıyla pazara sundu. Daha uygun fiyatla gelmesi beklenen iPhone XR bile amerikada 749 dolardan başlıyor ve özelliklerine göre daha yüksek ücretler ödemeniz gerekiyor. iPhone XS modellerinde ise 1.449 dolarlara çıkan fiyat etiketleri mevcut. Durum böyle olunca iPhone satışları beklenen grafiği yakalayamadı ve Apple üretimi yavaşlatma kararı aldı.
Bu durumun sonucunda Apple'ın 231 dolara kadar yükselen hisseleri 172 dolar seviyelerine geriledi ve 1 trilyon dolarlık şirket eriyerek 746 milyar dolar değere düştü. Öte yandan yazılım devi Microsoft ise son birkaç yıldır süren başarısının ödülü olarak 753 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşarak Apple'ın önüne geçti. Microsoft'un önümüzdeki aylarda 1 trilyon dolar değere ulaşan ilk şirketlerden biri olacağı da belirtiliyor.

https://bgr.com/2018/11/23/apples-market-cap-dropping-lower-than-microsoft/ Yorum Yaz
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darkaura 5 ay en beğenilen
1trilyon dolar. tek bir teknoloji sirketi turkiyenin toplam gdp sini gecebiliyor. ve bizde hala insaata yatirim yapiyoruz. orasi amerika demeyin trilyon dolar olmasada zamaninda ufacik finlandiyadan cikan nokiada bu kadar buyuktu. gezegendeki her 3 cep telefonundan 2si nokiaydi.
1trilyon dolar. tek bir teknoloji sirketi turkiyenin toplam gdp sini gecebiliyor. ve bizde hala insaata yatirim yapiyoruz. orasi amerika demeyin trilyon dolar o...
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Mr. Jingles 5 ay
250 milyar dolar erimiş. Piyasa değeri hâlâ çok yüksek olmasına rağmen değeri ne olursa olsun %25'lik erime her şirket için çok ciddi bir kayıptır.
Bu kadar yüksek fiyattan cihaz çıkarırsan olacağı budur Apple efendi. Belki akıllanırsın.
250 milyar dolar erimiş. Piyasa değeri hâlâ çok yüksek olmasına rağmen değeri ne olursa olsun %25'lik erime her şirket için çok ciddi bir kayıptır.Bu kadar...
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yorumculuklar 5 ay
Apple ürünlerini birden statü öğesine çevirdi. Eskiden marka olarak oyleyken şuan ürünler tasarımları itibariyle öyle tasarlanıyor. Bir Rolex saat gibi, bu da yüksek fiyat demek tüketiciden uzaklaşmak demek. Microsoft ise bulut üzerinden iyi götürüyor şu sıralar. Artan bilgisayar satışlarıyla da Windows lisansı biraz destek oluyordur.
Apple ürünlerini birden statü öğesine çevirdi. Eskiden marka olarak oyleyken şuan ürünler tasarımları itibariyle öyle tasarlanıyor. Bir Rolex saat gibi, bu da y...
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atilasat 5 ay
haber altında mikrosoft güzellemeleri başlamış. iki firmayı da bitim kadar sevmem ama bi tutarlı okun lütfen,bir gömüyorsunuz bir gün övüyorsunuz. umarım iki firma da batar.
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DH Misafiri 5 ay
Yazık. Beyin yok.
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DH Misafiri 5 ay
Yeni güncelleme var aslında bu konu ile ilgili. Bu haberin ardından yabancı kaynaklarda update yayınlandı.
Update: Due to changes in outstanding share counts, Apple still leads Microsoft by $26 billion. This means Microsoft did not pass Apple in market cap as we reported, and others continue to report. Apple’s market cap is $817.6 billion, compared to Microsoft’s $791 billion. Our original story is below and we apologize for the error.
9to5mac.com/...
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Morichannnn 5 ay
Eee Apple ürünleri bu kadar pahalı yaparsan olacağı bu.
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expressimo 5 ay
Micosoft yine çalışıyor da Apple ne halt ediyor acaba ??
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tugares 5 ay
Çok hoş Jobs sonrası yıllardır yaptığı tek inovatif hareketi bu yıl ki saatindeki özellikler olan bir firmanın fahiş fiyatlarla sattığı ürünleri için az bile
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fhrstw 5 ay
Tim cook denen adam bu işten anlamıyor. Kafası çalışmıyor maalesef lojistikten iyi anlıyor olabilir ama resmen bitirdi şirketi. Yeni ürünler bomboş ve abd için bile pahalı eğer apple fiyatları yeni ürünlerde aşağı çekmezse zararları dahada artacak hayır zaten Fed zibilyon kere faiz artacak vs dedi. Hesaplamışlardır o kadarını diye düşündüm ama hiç birşeyi hesap etmedikleri besbelli.
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naklow12 5 ay
Amazon ve Microsoft dunyaya yeni seyler katan, gercekten insanlar icin buyuk pazarlar yoneten firmalar. Apple sadece son kullanicidan daha cok para asirmayi amaclayan populerite urunu. Microsoft ve Amazon dur durak bilmeden calisirken birkac ufak urunle ayni paralari kazanmayi hedefleyen sisirilmis Apple ne bekliyordu merak ediyorum acikcasi ? Bundan 20 sene sonra Microsoft, Google ve Amazon gibi dev firmalar uretimlerine devam ederken, Apple gibi piyasa urunleri ureten firmalar gomulup gidecekler.
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dt1907 5 ay
apple kullanıcıyı kısıtlayan anlayışından dolayı ve aşırı pahalı olmasından dolayı almıyorum.
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deoks 5 ay
Apple ve microsoft hissadarı olan ne kadar yorumcu varmış burda.
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