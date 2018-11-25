Microsoft, piyasa değeri olarak Apple'ı geçti

Teknoloji Editörü
Apple geçtiğimiz aylarda dünyanın ilk 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan şirketi olmuştu. Geçen süre içinde piyasaya sürülen yeni iPhone'ların yüksek fiyat etiketine sahip olması ve dolayısı ile şirketin satışlarda beklenen ivmeyi yakalayamaması hisse fiyatlarının düşmesine neden oldu.
Yeni iPhone'ların satışı bekleneni veremedi
Apple, iPhone XS ve iPhone XR modellerini en sadık müşterilerinin bile beklemediği bir fiyat politikasıyla pazara sundu. Daha uygun fiyatla gelmesi beklenen iPhone XR bile amerikada 749 dolardan başlıyor ve özelliklerine göre daha yüksek ücretler ödemeniz gerekiyor. iPhone XS modellerinde ise 1.449 dolarlara çıkan fiyat etiketleri mevcut. Durum böyle olunca iPhone satışları beklenen grafiği yakalayamadı ve Apple üretimi yavaşlatma kararı aldı.Bu durumun sonucunda Apple'ın 231 dolara kadar yükselen hisseleri 172 dolar seviyelerine geriledi ve 1 trilyon dolarlık şirket eriyerek 746 milyar dolar değere düştü. Öte yandan yazılım devi Microsoft ise son birkaç yıldır süren başarısının ödülü olarak 753 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşarak Apple'ın önüne geçti. Microsoft'un önümüzdeki aylarda 1 trilyon dolar değere ulaşan ilk şirketlerden biri olacağı da belirtiliyor.
https://bgr.com/2018/11/23/apples-market-cap-dropping-lower-than-microsoft/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu kadar yüksek fiyattan cihaz çıkarırsan olacağı budur Apple efendi. Belki akıllanırsın.