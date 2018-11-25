Microsoft, piyasa değeri olarak Apple'ı geçti

Apple geçtiğimiz aylarda dünyanın ilk 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan şirketi olmuştu. Geçen süre içinde piyasaya sürülen yeni iPhone'ların yüksek fiyat etiketine sahip olması ve dolayısı ile şirketin satışlarda beklenen ivmeyi yakalayamaması hisse fiyatlarının düşmesine neden oldu.

Yeni iPhone'ların satışı bekleneni veremedi

Apple, iPhone XS ve iPhone XR modellerini en sadık müşterilerinin bile beklemediği bir fiyat politikasıyla pazara sundu. Daha uygun fiyatla gelmesi beklenen iPhone XR bile amerikada 749 dolardan başlıyor ve özelliklerine göre daha yüksek ücretler ödemeniz gerekiyor. iPhone XS modellerinde ise 1.449 dolarlara çıkan fiyat etiketleri mevcut. Durum böyle olunca iPhone satışları beklenen grafiği yakalayamadı ve Apple üretimi yavaşlatma kararı aldı.

https://bgr.com/2018/11/23/apples-market-cap-dropping-lower-than-microsoft/

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Bu durumun sonucunda Apple'ınkadar yükselen hisseleriseviyelerine geriledi ve 1 trilyon dolarlık şirket eriyerekdeğere düştü. Öte yandan yazılım deviise son birkaç yıldır süren başarısının ödülü olarakbir piyasa değerine ulaşarak Apple'ın önüne geçti. Microsoft'un önümüzdeki aylardadeğere ulaşan ilk şirketlerden biri olacağı da belirtiliyor.