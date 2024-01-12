Microsoft, Apple’ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu

Tam Boyutta Gör Microsoft, geçtiğimiz gün iPhone üreticisinin hisselerinin talebe ilişkin artan endişelerle yıla zayıf bir başlangıç yapmasının ardından 2021'den bu yana ilk kez dünyanın en değerli şirketi olarak Apple'ı geride bıraktı. Ancak bu geçiş en azından şimdilik kalıcı olmadı. Apple, halihazırda Microsoft'un tekrar önüne geçmiş vaziyette.

Microsoft, Apple’ı geçti ama kısa süreliğine

Tam Boyutta Gör Apple’ın hisseleri geçtiğimiz yıl boyunca artmış olsa da Microsoft ile kıyaslamak zor. Zira Microsoft, ChatGPT geliştiricisi OpenAI’a yatırım yapması ve üretken yapay zekanın öncüleri arasında yer almasıyla birlikte keskin bir yükseliş içerisinde. Son olarak ise Microsoft’un hisseleri yüzde 2,5 kadar yükselerek 2,903 trilyon dolar değerine ulaştı. Bu piyasa değeri ise Microsoft’u dünyanın en değerli şirketi konumuna taşıdı. Apple hisseleri ise yüzde 0,3 düşüş yaşayarak 2,886 trilyon dolarlık piyasa değerine çekildi.

Bu nasıl oldu?

Uzmanlara göre Microsoft'un Apple'ı geçmesi kaçınılmazdı çünkü Microsoft daha hızlı büyüyor ve üretken yapay zeka devriminden daha fazla yararlanacak. Microsoft, OpenAI'nin teknolojisini üretkenlik yazılımı paketine dahil etti ve bu hamle Temmuz-Eylül çeyreğinde bulut bilişim işinde bir toparlanma yaşanmasına yardımcı oldu.

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Öte yandan Apple, en büyük nakit kaynağı olan iPhone da dahil olmak üzere zayıflayan taleple boğuşuyor. Önemli bir pazar olan Çin'deki talep, ülke ekonomisinin pandemiden yavaş bir şekilde kurtulması ve yeniden canlanan Huawei'nin pazar payını azaltması nedeniyle düştü. Tüm bu etkenler analistlerin Apple hisseleri için beklentilerini düşürmesine yol açtı. Beklenti ise borsalar için çok şey olmasa da her şeydir.

Piyasa değeri 14 Aralık'ta 3,081 trilyon dolarla zirve yapan Apple'ın hisseleri geçen yılı %48 kazançla kapattı. Bu, Microsoft'un kaydettiği %57'lik yükselişten daha düşüktü.

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