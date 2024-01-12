Microsoft, Apple’ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu

Microsoft, Apple’ı geçti ama kısa süreliğine
Bu nasıl oldu?
Uzmanlara göre Microsoft'un Apple'ı geçmesi kaçınılmazdı çünkü Microsoft daha hızlı büyüyor ve üretken yapay zeka devriminden daha fazla yararlanacak. Microsoft, OpenAI'nin teknolojisini üretkenlik yazılımı paketine dahil etti ve bu hamle Temmuz-Eylül çeyreğinde bulut bilişim işinde bir toparlanma yaşanmasına yardımcı oldu.
Öte yandan Apple, en büyük nakit kaynağı olan iPhone da dahil olmak üzere zayıflayan taleple boğuşuyor. Önemli bir pazar olan Çin'deki talep, ülke ekonomisinin pandemiden yavaş bir şekilde kurtulması ve yeniden canlanan Huawei'nin pazar payını azaltması nedeniyle düştü. Tüm bu etkenler analistlerin Apple hisseleri için beklentilerini düşürmesine yol açtı. Beklenti ise borsalar için çok şey olmasa da her şeydir.
Piyasa değeri 14 Aralık'ta 3,081 trilyon dolarla zirve yapan Apple'ın hisseleri geçen yılı %48 kazançla kapattı. Bu, Microsoft'un kaydettiği %57'lik yükselişten daha düşüktü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.