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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Apple’ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu

    Microsoft ve Apple arasındaki ezeli rekabet devam ederken kısa bir süre önce Windows devi, en değerli şirket unvanını iPhone devinin elinden aldı. Ancak geçici bir süreliğine.
    Microsoft, Apple’ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu Tam Boyutta Gör
    Microsoft, geçtiğimiz gün iPhone üreticisinin hisselerinin talebe ilişkin artan endişelerle yıla zayıf bir başlangıç yapmasının ardından 2021'den bu yana ilk kez dünyanın en değerli şirketi olarak Apple'ı geride bıraktı. Ancak bu geçiş en azından şimdilik kalıcı olmadı. Apple, halihazırda Microsoft'un tekrar önüne geçmiş vaziyette. 

    Microsoft, Apple’ı geçti ama kısa süreliğine

    Microsoft, Apple’ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu Tam Boyutta Gör
    Apple’ın hisseleri geçtiğimiz yıl boyunca artmış olsa da Microsoft ile kıyaslamak zor. Zira Microsoft, ChatGPT geliştiricisi OpenAI’a yatırım yapması ve üretken yapay zekanın öncüleri arasında yer almasıyla birlikte keskin bir yükseliş içerisinde. Son olarak ise Microsoft’un hisseleri yüzde 2,5 kadar yükselerek 2,903 trilyon dolar değerine ulaştı. Bu piyasa değeri ise Microsoft’u dünyanın en değerli şirketi konumuna taşıdı. Apple hisseleri ise yüzde 0,3 düşüş yaşayarak 2,886 trilyon dolarlık piyasa değerine çekildi.

    Bu nasıl oldu?

    Uzmanlara göre Microsoft'un Apple'ı geçmesi kaçınılmazdı çünkü Microsoft daha hızlı büyüyor ve üretken yapay zeka devriminden daha fazla yararlanacak. Microsoft, OpenAI'nin teknolojisini üretkenlik yazılımı paketine dahil etti ve bu hamle Temmuz-Eylül çeyreğinde bulut bilişim işinde bir toparlanma yaşanmasına yardımcı oldu.

    Öte yandan Apple, en büyük nakit kaynağı olan iPhone da dahil olmak üzere zayıflayan taleple boğuşuyor. Önemli bir pazar olan Çin'deki talep, ülke ekonomisinin pandemiden yavaş bir şekilde kurtulması ve yeniden canlanan Huawei'nin pazar payını azaltması nedeniyle düştü. Tüm bu etkenler analistlerin Apple hisseleri için beklentilerini düşürmesine yol açtı. Beklenti ise borsalar için çok şey olmasa da her şeydir.

    Piyasa değeri 14 Aralık'ta 3,081 trilyon dolarla zirve yapan Apple'ın hisseleri geçen yılı %48 kazançla kapattı. Bu, Microsoft'un kaydettiği %57'lik yükselişten daha düşüktü.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 2 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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