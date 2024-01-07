Tam Boyutta Gör MarketWatch'a göre Microsoft'un piyasa değerinin şu anda 2,73 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor; bu rakam Apple'ın 2,83 trilyon dolarlık piyasa değerinden yaklaşık 100 milyar dolar daha az.

PS 5 satışları, PS 6'nın geliştirme maliyetlerini karşılamıyor 1 gün önce eklendi

İki şirket arasındaki piyasa değeri farkı 22 Kasım 2021 itibarıyla o kadar küçük değildi. 2023 yılında Microsoft'un hisseleri %57 artarken, Apple'ın hisseleri %47 arttı. Ayrıca, Microsoft hisseleri 2024'ün başlarında daha az değer kaybetti. Microsoft'un hisse senedi fiyatlarındaki artış, şirketin bulut hizmetleri işi Azure'u güçlendiren kurumsal harcamalardaki küresel artışın bir sonucu. Microsoft'un bu iş kolu, yazılım devinin geçen yıl ürünlerine entegre ettiği yapay zeka tabanlı teknolojilerin popülaritesindeki hızlı artıştan da faydalandı.

2024 yılında Apple'ı sert bir rekabet bekliyor

Yapay zeka teknolojileri, Microsoft'un bu segmentteki ana rakiplerinden biri olan Alphabet'in bir parçası olan Google'ı geçmesine yardımcı oldu. Yazılım devinin yapay zeka ve diğer ileri teknoloji işletmeleri bu yıl büyük bir sınavdan geçecek çünkü şirketin müşterilerinin yapay zeka algoritmalarını geliştirmek ve yeni yazılım ürünleri çıkarmak için ödeme yapmaya devam edip etmeyeceğini söylemek zor.

Tam Boyutta Gör Apple'a gelince, şirketin işleri son çeyreklerde hızlı bir şekilde büyümüyor. Buna ek olarak Apple, Çin pazarında artan rekabet ve tüketici harcamalarını etkileyen genel makroekonomik baskılarla karşı karşıya. Sonuç olarak, Cupertino merkezli bilişim devinin geliri geçen yılın dört çeyreğinde de yıldan yıla düşüş gösterdi. Analistler Apple'ın 2024 yılında akıllı telefon pazarında daha da sert bir rekabetle karşılaşabileceğine inanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Microsoft, Apple'ı geçerek ABD'nin en değerli şirketi olmak üzere