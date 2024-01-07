Microsoft, Apple'ı geçerek ABD'nin en değerli şirketi olmak üzere

İki şirket arasındaki piyasa değeri farkı 22 Kasım 2021 itibarıyla o kadar küçük değildi. 2023 yılında Microsoft'un hisseleri %57 artarken, Apple'ın hisseleri %47 arttı. Ayrıca, Microsoft hisseleri 2024'ün başlarında daha az değer kaybetti. Microsoft'un hisse senedi fiyatlarındaki artış, şirketin bulut hizmetleri işi Azure'u güçlendiren kurumsal harcamalardaki küresel artışın bir sonucu. Microsoft'un bu iş kolu, yazılım devinin geçen yıl ürünlerine entegre ettiği yapay zeka tabanlı teknolojilerin popülaritesindeki hızlı artıştan da faydalandı.
2024 yılında Apple'ı sert bir rekabet bekliyor
Yapay zeka teknolojileri, Microsoft'un bu segmentteki ana rakiplerinden biri olan Alphabet'in bir parçası olan Google'ı geçmesine yardımcı oldu. Yazılım devinin yapay zeka ve diğer ileri teknoloji işletmeleri bu yıl büyük bir sınavdan geçecek çünkü şirketin müşterilerinin yapay zeka algoritmalarını geliştirmek ve yeni yazılım ürünleri çıkarmak için ödeme yapmaya devam edip etmeyeceğini söylemek zor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.