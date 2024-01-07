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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Apple'ı geçerek ABD'nin en değerli şirketi olmak üzere

    Microsoft, ABD'deki en değerli şirket unvanını yeniden kazanmaya yaklaşıyor. Piyasa gözlemcileri, Redmond merkezli şirketin, Apple'dan başka bir rakibi olmadığını belirtiyor.
    Microsoft, Apple'ı geçerek ABD'nin en değerli şirketi olmak üzere Tam Boyutta Gör
    MarketWatch'a göre Microsoft'un piyasa değerinin şu anda 2,73 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor; bu rakam Apple'ın 2,83 trilyon dolarlık piyasa değerinden yaklaşık 100 milyar dolar daha az.

    İki şirket arasındaki piyasa değeri farkı 22 Kasım 2021 itibarıyla o kadar küçük değildi. 2023 yılında Microsoft'un hisseleri %57 artarken, Apple'ın hisseleri %47 arttı. Ayrıca, Microsoft hisseleri 2024'ün başlarında daha az değer kaybetti. Microsoft'un hisse senedi fiyatlarındaki artış, şirketin bulut hizmetleri işi Azure'u güçlendiren kurumsal harcamalardaki küresel artışın bir sonucu. Microsoft'un bu iş kolu, yazılım devinin geçen yıl ürünlerine entegre ettiği yapay zeka tabanlı teknolojilerin popülaritesindeki hızlı artıştan da faydalandı.

    2024 yılında Apple'ı sert bir rekabet bekliyor

    Yapay zeka teknolojileri, Microsoft'un bu segmentteki ana rakiplerinden biri olan Alphabet'in bir parçası olan Google'ı geçmesine yardımcı oldu. Yazılım devinin yapay zeka ve diğer ileri teknoloji işletmeleri bu yıl büyük bir sınavdan geçecek çünkü şirketin müşterilerinin yapay zeka algoritmalarını geliştirmek ve yeni yazılım ürünleri çıkarmak için ödeme yapmaya devam edip etmeyeceğini söylemek zor.

    Microsoft, Apple'ı geçerek ABD'nin en değerli şirketi olmak üzere Tam Boyutta Gör
    Apple'a gelince, şirketin işleri son çeyreklerde hızlı bir şekilde büyümüyor. Buna ek olarak Apple, Çin pazarında artan rekabet ve tüketici harcamalarını etkileyen genel makroekonomik baskılarla karşı karşıya. Sonuç olarak, Cupertino merkezli bilişim devinin geliri geçen yılın dört çeyreğinde de yıldan yıla düşüş gösterdi. Analistler Apple'ın 2024 yılında akıllı telefon pazarında daha da sert bir rekabetle karşılaşabileceğine inanıyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 6 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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