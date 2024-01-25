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    Anlık Bildirim

    Microsoft'un piyasa değeri tarihinde ilk kez 3 trilyon doları aştı: Apple'dan sonra ikinci şirket oldu

    Microsoft, tarihinde ilk kez 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı. Microsoft, hisselerinin NASDAQ'da yüzde 1,5 artmasıyla Apple'ın ardından 3 trilyon piyasa değerine ulaşan ikinci şirket oldu.
    Microsoft'un piyasa değeri tarihinde ilk 3 trilyon doları aştı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, 48 yıllık tarihinde ilk kez 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı. Microsoft, hisselerinin Çarşamba günü NASDAQ'da yüzde 1,5 oranında artmasının ardından, Apple'ın ardından 3 trilyon piyasa değerine ulaşan ikinci şirket oldu.

    Microsoft ve Apple, son haftalarda dünyanın en değerli şirketi sıralamasında sürekli yer değiştiriyor. Microsoft, bu yılın başında kısa süreliğine Apple'ı geride bırakmıştı.

    Microsoft'un hisseleri son aylarda, yatırımcıların yapay zeka heyecanıyla artmaya devam ediyor. Microsoft, geçen yıl Microsoft 365 için Copilot hizmetinin fiyatlandırmasını açıklamış ve yatırımcılar buna hisse senedi fiyatlarında artışla karşılık vermişti. Son aylarda şirket, neredeyse haftalık olarak yeni özellikler ve ürünler sunarak yapay zeka duyurularında hız kesmedi.

    Şirketin değeri 5 senede 4 katına çıktı

    Son beş yılda Microsoft'un hisse fiyatı Ocak 2019'daki 107 dolardan şu anki fiyatı olan 404 dolara yükseldi. Eski CEO Steve Ballmer'ın görevde olduğu yıllarda devam eden hisse senedi fiyatındaki durgunluk geride bırakıldı. Microsoft CEO'su Satya Nadella, yaklaşık 10 yıl önce şirketin başına geçti ve Minecraft geliştiricisi Mojang, LinkedIn, GitHub ve Xamarin'i satın alarak Microsoft'un Windows Phone ile mobilde varlık gösteremediği bir dünyada yoluna devam etmesine yardımcı oldu.

    Son yıllarda Microsoft, Nadella yönetiminde birçok yapay zeka şirketini satın aldı ve OpenAI'ye 10 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Yatırımlar, Microsoft Copilot ile meyvesini verdi. Şirket yapay zekayı yazılım ve hizmetlerine entegre etmeye başladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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