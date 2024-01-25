Microsoft'un piyasa değeri tarihinde ilk kez 3 trilyon doları aştı: Apple'dan sonra ikinci şirket oldu

Microsoft ve Apple, son haftalarda dünyanın en değerli şirketi sıralamasında sürekli yer değiştiriyor. Microsoft, bu yılın başında kısa süreliğine Apple'ı geride bırakmıştı.
Microsoft'un hisseleri son aylarda, yatırımcıların yapay zeka heyecanıyla artmaya devam ediyor. Microsoft, geçen yıl Microsoft 365 için Copilot hizmetinin fiyatlandırmasını açıklamış ve yatırımcılar buna hisse senedi fiyatlarında artışla karşılık vermişti. Son aylarda şirket, neredeyse haftalık olarak yeni özellikler ve ürünler sunarak yapay zeka duyurularında hız kesmedi.
Şirketin değeri 5 senede 4 katına çıktı
Son beş yılda Microsoft'un hisse fiyatı Ocak 2019'daki 107 dolardan şu anki fiyatı olan 404 dolara yükseldi. Eski CEO Steve Ballmer'ın görevde olduğu yıllarda devam eden hisse senedi fiyatındaki durgunluk geride bırakıldı. Microsoft CEO'su Satya Nadella, yaklaşık 10 yıl önce şirketin başına geçti ve Minecraft geliştiricisi Mojang, LinkedIn, GitHub ve Xamarin'i satın alarak Microsoft'un Windows Phone ile mobilde varlık gösteremediği bir dünyada yoluna devam etmesine yardımcı oldu.
Son yıllarda Microsoft, Nadella yönetiminde birçok yapay zeka şirketini satın aldı ve OpenAI'ye 10 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Yatırımlar, Microsoft Copilot ile meyvesini verdi. Şirket yapay zekayı yazılım ve hizmetlerine entegre etmeye başladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.