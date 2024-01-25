Microsoft'un piyasa değeri tarihinde ilk kez 3 trilyon doları aştı: Apple'dan sonra ikinci şirket oldu

Tam Boyutta Gör Microsoft, 48 yıllık tarihinde ilk kez 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı. Microsoft, hisselerinin Çarşamba günü NASDAQ'da yüzde 1,5 oranında artmasının ardından, Apple'ın ardından 3 trilyon piyasa değerine ulaşan ikinci şirket oldu.

Microsoft ve Apple, son haftalarda dünyanın en değerli şirketi sıralamasında sürekli yer değiştiriyor. Microsoft, bu yılın başında kısa süreliğine Apple'ı geride bırakmıştı.

Microsoft'un hisseleri son aylarda, yatırımcıların yapay zeka heyecanıyla artmaya devam ediyor. Microsoft, geçen yıl Microsoft 365 için Copilot hizmetinin fiyatlandırmasını açıklamış ve yatırımcılar buna hisse senedi fiyatlarında artışla karşılık vermişti. Son aylarda şirket, neredeyse haftalık olarak yeni özellikler ve ürünler sunarak yapay zeka duyurularında hız kesmedi.

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Şirketin değeri 5 senede 4 katına çıktı

Son beş yılda Microsoft'un hisse fiyatı Ocak 2019'daki 107 dolardan şu anki fiyatı olan 404 dolara yükseldi. Eski CEO Steve Ballmer'ın görevde olduğu yıllarda devam eden hisse senedi fiyatındaki durgunluk geride bırakıldı. Microsoft CEO'su Satya Nadella, yaklaşık 10 yıl önce şirketin başına geçti ve Minecraft geliştiricisi Mojang, LinkedIn, GitHub ve Xamarin'i satın alarak Microsoft'un Windows Phone ile mobilde varlık gösteremediği bir dünyada yoluna devam etmesine yardımcı oldu.

Son yıllarda Microsoft, Nadella yönetiminde birçok yapay zeka şirketini satın aldı ve OpenAI'ye 10 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Yatırımlar, Microsoft Copilot ile meyvesini verdi. Şirket yapay zekayı yazılım ve hizmetlerine entegre etmeye başladı.

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Microsoft'un piyasa değeri tarihinde ilk 3 trilyon doları aştı