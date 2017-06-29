Microsoft siber saldırılara karşı yapay zekayı kullanacak

Son zamanlara damgasını vuran ve tüm dünyayı bir anda etkisi altına zararlı yazılımlar gün geçtikçe artmaya başladı. Önce WannaCry şimdi ise Petya adlı zararlı yazılım ciddi zararlara yol açıyor. Peki bu gidişat nasıl durdurulabilir? Güvenlik araştırmacılarının üzerine eğildikleri en sık sorulardan birisi şu sıralar bu. Duruma Microsoft tarafı etkili bir çözüm bulmuşa benziyor.
Windows 10’a bu sonbaharda gelecek Creator’s Update ile birlikte yazılım devi yapay zekanın imkanlarından faydalanmak istiyor. Aralarında Azure ve Office’in de bulunduğu çeşitli hizmetlerinden topladığı verilerle 400 milyonun üstündeki bilgisayardan herhangi birinde zararlı yazılım tespit edildiğinde hemen bulut sunucuya ilgili yazılım gönderilecek ve tüm bilgisayarların bu sayede yazılımı tanıması sağlanacak. İlk bilgisayar ise zararlı yazılım bulutta kurulup tanınacağından güvende olacak. Çeşitli kötü amaçlı yazılımların %96’sının daha önceden bilinmediği düşünüldüğünde sistemin faydası daha iyi bir şekilde anlaşılabiliyor.
400 milyonun üstünde bilgisayar
400 milyonun üstünde bilgisayar
Windows Defender’ın gelişmiş tehdit korumasına eklenecek özelliğin yanı sıra tarayıcı odaklı uygulama koruması, açık koruması ve bulutla senkronize aygıt koruması gibi bilgisayarınızın korumasını bir kat daha arttıracak özelliklerin de geleceğini ekleyelim. Son olarak şu an için kurumsal müşteriler sunulacak korumanın en yakın zamanda tüm kullanıcılara sunulacağını belirtelim.
http://www.tweaktown.com/news/58212/windows-10-update-use-ai-fight-cyberattacks/index.html&ei=cjol7mzl&lc=tr-tr&s=1&m=89&host=www.google.com.tr&f=1&gl=tr&ts=1498740864&sig=alnzjwndtugeuboodfdqliwicjiazxunig/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Haberdeki eksik kısım ise, RS3 ile Defender'a anti-exploit ve anti-ransomware geliyor oluşu. Microsoft'ta EMET vardı zaten ve bunu anti-exploit olarak Defender'a entegre etmişler.
Değil bu saatten sonra, son birkaç yılda her kim Defender'ı kötülemişse yanlış yapmış demektir.
Av comparatives sitesine girin bakın bakalım,
proaktif korumada, malware silmede, heuristic ( derinlemesine ) analizde,
phishing ( kredi kartı bilgileri yoklama ) da ne kadar başarılıymış..
windows defender yerlerde sürünüyor,
panda free kurup kullanmanızı tavsiye ederim.
söyleyeceklerim bu kadar hakim bey