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Microsoft siber saldırılara karşı yapay zekayı kullanacak

Hızla yayılıp tüm dünyayı kasıp kavuran zararlı yazılımlara sıkça rastlar olduk. Peki bu yazılımlar nasıl engellenebilir? Microsoft'un yeni çözümü oldukça etkili görünüyor.
1 yıl
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Anti Virus
Metehan Göktaş
Yazar
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Son zamanlara damgasını vuran ve tüm dünyayı bir anda etkisi altına zararlı yazılımlar gün geçtikçe artmaya başladı. Önce WannaCry şimdi ise Petya adlı zararlı yazılım ciddi zararlara yol açıyor. Peki bu gidişat nasıl durdurulabilir? Güvenlik araştırmacılarının üzerine eğildikleri en sık sorulardan birisi şu sıralar bu. Duruma Microsoft tarafı etkili bir çözüm bulmuşa benziyor.

400 milyonun üstünde bilgisayar

Windows 10’a bu sonbaharda gelecek Creator’s Update ile birlikte yazılım devi yapay zekanın imkanlarından faydalanmak istiyor.  Aralarında Azure ve Office’in de bulunduğu çeşitli hizmetlerinden topladığı verilerle 400 milyonun üstündeki bilgisayardan herhangi birinde zararlı yazılım tespit edildiğinde hemen bulut sunucuya ilgili yazılım gönderilecek ve tüm bilgisayarların bu sayede yazılımı tanıması sağlanacak. İlk bilgisayar ise zararlı yazılım bulutta kurulup tanınacağından güvende olacak. Çeşitli kötü amaçlı yazılımların %96’sının daha önceden bilinmediği düşünüldüğünde sistemin faydası daha iyi bir şekilde anlaşılabiliyor.
Microsoft siber saldırılara karşı yapay zekayı kullanacak
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Windows Defender’ın gelişmiş tehdit korumasına eklenecek özelliğin yanı sıra tarayıcı odaklı uygulama koruması, açık koruması ve bulutla senkronize aygıt koruması gibi bilgisayarınızın korumasını bir kat daha arttıracak özelliklerin de geleceğini ekleyelim. Son olarak şu an için kurumsal müşteriler sunulacak korumanın en yakın zamanda tüm kullanıcılara sunulacağını belirtelim.
http://www.tweaktown.com/news/58212/windows-10-update-use-ai-fight-cyberattacks/index.html&ei=cjol7mzl&lc=tr-tr&s=1&m=89&host=www.google.com.tr&f=1&gl=tr&ts=1498740864&sig=alnzjwndtugeuboodfdqliwicjiazxunig/index.html Yorum Yaz
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RElS 1 yıl
Bu tür virüslerle korkutarak milleti sizlerin güvenliği açısından kişisel dosyalarınızı artık daha rahat tarama yapacağız demek sanırım bu.
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9unkarekoku 1 yıl
Tabii o aarada virüs yazanlar daldaki armutları toplayıp yemekle meşguldüler :-)
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X-FI 1 yıl
Defender birkaç yıldır iyi bir AV programıydı (MSE'den bu yana), hiç değilse bilinçli bir kullanıcı için. RS2 ile baya sağlamlaştı ve artık herkesin güvenebileceği bir AV oldu. RS3 ile de haberde anlatıldığı gibi yapay zeka kullanılacak ve ayrıca işletmeler için daha güzel çözümler mevcut olacak.
Haberdeki eksik kısım ise, RS3 ile Defender'a anti-exploit ve anti-ransomware geliyor oluşu. Microsoft'ta EMET vardı zaten ve bunu anti-exploit olarak Defender'a entegre etmişler.
Değil bu saatten sonra, son birkaç yılda her kim Defender'ı kötülemişse yanlış yapmış demektir.
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kadirirdem 1 yıl
Yapay zeka filmlerdeki gibi insana düşman olmazsa çok işe yarar.
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IceRulez 1 yıl
hala windows defender diyip duruyorlar..
Av comparatives sitesine girin bakın bakalım,
proaktif korumada, malware silmede, heuristic ( derinlemesine ) analizde,
phishing ( kredi kartı bilgileri yoklama ) da ne kadar başarılıymış..
windows defender yerlerde sürünüyor,
panda free kurup kullanmanızı tavsiye ederim.
söyleyeceklerim bu kadar hakim bey
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ONY86 1 yıl
kapitalizm her şeyi kendi yolu için kullanır.
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