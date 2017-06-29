Microsoft siber saldırılara karşı yapay zekayı kullanacak

Son zamanlara damgasını vuran ve tüm dünyayı bir anda etkisi altına zararlı yazılımlar gün geçtikçe artmaya başladı. Önce WannaCry şimdi ise Petya adlı zararlı yazılım ciddi zararlara yol açıyor. Peki bu gidişat nasıl durdurulabilir? Güvenlik araştırmacılarının üzerine eğildikleri en sık sorulardan birisi şu sıralar bu. Duruma Microsoft tarafı etkili bir çözüm bulmuşa benziyor.

400 milyonun üstünde bilgisayar



http://www.tweaktown.com/news/58212/windows-10-update-use-ai-fight-cyberattacks/index.html&ei=cjol7mzl&lc=tr-tr&s=1&m=89&host=www.google.com.tr&f=1&gl=tr&ts=1498740864&sig=alnzjwndtugeuboodfdqliwicjiazxunig/index.html

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’a bugelecekile birlikte yazılım devi yapay zekanın imkanlarından faydalanmak istiyor. Aralarındave’in de bulunduğu çeşitli hizmetlerinden topladığı verilerleherhangi birinde zararlı yazılım tespit edildiğinde hemen bulut sunucuya ilgili yazılım gönderilecek ve tüm bilgisayarların bu sayede yazılımı tanıması sağlanacak. İlk bilgisayar ise zararlı yazılım bulutta kurulup tanınacağından güvende olacak. Çeşitli kötü amaçlı yazılımlarındaha önceden bilinmediği düşünüldüğünde sistemin faydası daha iyi bir şekilde anlaşılabiliyor.Windows Defender’ın gelişmiş tehdit korumasına eklenecek özelliğin yanı sıraveaygıt koruması gibi bilgisayarınızın korumasını bir kat daha arttıracak özelliklerin de geleceğini ekleyelim. Son olarak şu an içinsunulacak korumanın en yakın zamandasunulacağını belirtelim.