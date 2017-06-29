Ransomware görünümlü virüs: Petya Avrupa’da hızla yayılıyor

Siber güvenlik şirketi Comae’nin kurucusu Matt Suiche, tüm dosyaları sildiği için Petya’nın “wiper” türü zararlı yazılım olduğunu ortaya sürdü. Yapılan incelemeler, mağdurlardan 300 dolar talep eden Petya’nın bir süre fidye yazılımı gibi davranmasını sağlayan özel bir koda sahip olduğunu ortaya koydu.
Neden böyle bir yapıya sahip?
Petya’nın yaratıcılarının neden bu virüse fidye yazılımı görünümü kazandırmak istediği henüz bilinmiyor. Uzmanlar, son zamanlarda artan fidye yazılımı saldırılarına dikkat çekmek adına böyle bir şey yapılmış olabileceğini, virüsün yaratıcılarının hedef şaşırtmayı denediklerini tahmin ediyorlar. Ayrıca, bu gibi bir hedef şaşırtmanın sıradan bir hacker grubundan ziyade devlet destekli grupların işine yarayabileceği düşünülüyor.
En çok Ukrayna’da faaliyet gösteren Petya, ilk olarak bir elektrik dağıtım şirketini, merkez bankasını, devlete ait telekomünikasyon şirketini ve bir havalimanını hedef aldı. Virüsün devlete zarar verebilecek hedefler seçmesi, Petya’nın devlet destekli gruplar tarafından yaratılmış olma ihtimalini artırıyor.
https://www.theverge.com/2017/6/28/15887496/petya-virus-not-actually-ransomware-analysis-shows Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu kaynağı kullanıyorum myspybot.com/...http://myspybot.com/redboot-ransomware/
Programı satın almak isteyen olursa PM atabilir yardımcı olurum
Intercept X acayip sağlam. Sophos'un ürünleride öyle işletmeler için. Ben Kaspersky'nin bedava ransomware tool'unu kullanıyorum evde şahsen. Ücretli AV istemiyorum, bedavada ise en iyisi bu.
Şu sıralar Windows Defender ATP çok sağlam gibi gözüküyor, ama işletmeler için sadece (Enterprise). Normal bilinçli ev kullanıcısı için Defender (W10 RS2) yetiyor. Paralı istersen zaten Kaspersky var veya ESET, Bitdefender, hepsi de tam çözüm sağlıyor.
Bedava isteyen de şunları kullanır: Avast free, MB anti-exploit free, Kaspersky anti-ransomware free.
Geçende bir tane çıkmıştı bir de bu çıktı. Bu virüs 2006 yılında ortaya çıkmış diye haberlerde duydum.
Dün,Haberturkte bu konu ara ara konuklarla uyarılıyordu.
Dikkat etmek lazım. Para olarak internet parasını istediklerini ve bilgisayarınızda böylesi bir uyarı geldiğinde hemen yetkililere haber vermemiz gerekiğini de söylediler.