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Ransomware görünümlü virüs: Petya Avrupa’da hızla yayılıyor

Fidye yazılımı gibi davranarak mağdurlarından para talep eden ve paranın ödenmesi durumunda bile dosyaları silen Petya, tarihin en tehlikeli virüslerinden birisi olarak Avrupa’da hızla yayılıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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WannaCry isimli fidye yazılımının dünya çapındaki etkisi henüz unutulmadan yeni bir virüs ortaya çıktı. Petya isimli bu virüs, fidye yazılımı gibi davranarak dosyaları şifreliyor ve mağdurlarından para talep ediyor. Fidye yazılımı gibi davranmasından ötürü türünün ilk örneği olan Petya, talep ettiği miktarın ödenmesi durumunda bile dosyaların şifresini kaldırmıyor ve şifrelediği dosyaların tümünü siliyor. Birkaç gündür gündemde olan ve geçtiğimiz gün Avrupa’da hızlı bir şekilde yayılmaya başladığı duyurulan virüs, farklı ve tehlikeli yapısından ötürü uzmanların dikkatini çekmeyi başardı.

Siber güvenlik şirketi Comae’nin kurucusu Matt Suiche, tüm dosyaları sildiği için Petya’nın “wiper” türü zararlı yazılım olduğunu ortaya sürdü. Yapılan incelemeler, mağdurlardan 300 dolar talep eden Petya’nın bir süre fidye yazılımı gibi davranmasını sağlayan özel bir koda sahip olduğunu ortaya koydu.

Neden böyle bir yapıya sahip?

Petya’nın yaratıcılarının neden bu virüse fidye yazılımı görünümü kazandırmak istediği henüz bilinmiyor. Uzmanlar, son zamanlarda artan fidye yazılımı saldırılarına dikkat çekmek adına böyle bir şey yapılmış olabileceğini, virüsün yaratıcılarının hedef şaşırtmayı denediklerini tahmin ediyorlar. Ayrıca, bu gibi bir hedef şaşırtmanın sıradan bir hacker grubundan ziyade devlet destekli grupların işine yarayabileceği düşünülüyor.

En çok Ukrayna’da faaliyet gösteren Petya, ilk olarak bir elektrik dağıtım şirketini, merkez bankasını, devlete ait telekomünikasyon şirketini ve bir havalimanını hedef aldı. Virüsün devlete zarar verebilecek hedefler seçmesi, Petya’nın devlet destekli gruplar tarafından yaratılmış olma ihtimalini artırıyor.


https://www.theverge.com/2017/6/28/15887496/petya-virus-not-actually-ransomware-analysis-shows Yorum Yaz
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Megar 2 yıl
Kaspersky Lab bir Rus kaynağı, ben somnivajus.
Bu kaynağı kullanıyorum myspybot.com/...http://myspybot.com/redboot-ransomware/
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mavizaman 2 yıl
ransomware özelliği zaten geliyor yeni versiyonlarda ben promosyon kollayıp av programları arasında geziniyorum bitdefender bitince şimdi kasperskydayım ikisinde de vardı ransomware
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fnxcoder 2 yıl
Sophos intercept X ransomware ve türevleri için kesin ve net çözüm program sisteminizde kurulu ise bu tarz bir virüs dosyaları şifrelemeye yada silmeye kalktığında karantinaya alınıyor benim bildiğim başka kesin çözümü yok
Programı satın almak isteyen olursa PM atabilir yardımcı olurum
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X-FI 2 yıl fnxcoder
fnxcoder
Sophos intercept X ransomware ve türevleri için kesin ve net çözüm program sisteminizde kurulu ise bu tarz bir virüs dosyaları şifrelemeye yada silmeye kalktığında karantinaya alınıyor benim bildiğim başka kesin çözümü yok
Programı satın almak isteyen olursa PM atabilir yardımcı olurum

Intercept X acayip sağlam. Sophos'un ürünleride öyle işletmeler için. Ben Kaspersky'nin bedava ransomware tool'unu kullanıyorum evde şahsen. Ücretli AV istemiyorum, bedavada ise en iyisi bu.
Şu sıralar Windows Defender ATP çok sağlam gibi gözüküyor, ama işletmeler için sadece (Enterprise). Normal bilinçli ev kullanıcısı için Defender (W10 RS2) yetiyor. Paralı istersen zaten Kaspersky var veya ESET, Bitdefender, hepsi de tam çözüm sağlıyor.
Bedava isteyen de şunları kullanır: Avast free, MB anti-exploit free, Kaspersky anti-ransomware free.
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Quard 2 yıl
Bugün bilgisayarı açtığımda Malware yazılımım virüs hakkında sayfasına yönlendirme yaptı. Neler neler yapmam gerektiği hakkında bilgiler verdi.Geçende, fidye isteyen virüste, uyarı falan yapmamıştı

Geçende bir tane çıkmıştı bir de bu çıktı.
Bu virüs 2006 yılında ortaya çıkmış diye haberlerde duydum.

Dün,Haberturkte bu konu ara ara konuklarla uyarılıyordu.
Dikkat etmek lazım.
Para olarak internet parasını istediklerini ve bilgisayarınızda böylesi bir uyarı geldiğinde hemen yetkililere haber vermemiz gerekiğini de söylediler.
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LOSSLESSGAME 2 yıl Quard
IOBit Malware Fighter programını mı kullanıyorsunuz?
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emre1393 2 yıl
Rusların işidir kesin.
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merm 2 yıl
Yine de tümünü siliyor kısmına dikkat etmemişim, bu nasıl bir şeytanlık
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