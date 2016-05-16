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Microsoft temiz Windows 10 kurulumunu kolaylaştıracak bir araç hazırlıyor

Yazılım devi temiz Windows kurulumunu kolaylaştıracak yeni bir araç üzerinde çalışıyor. Insider'lar tarafından test edilecek uygulama Yıldönümü Güncellemesi ile birlikte genel kullanıma açılacak.
3 yıl
15,1b
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26
İşletim Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Temiz Windows 10 kurulumu, birçok kullanıcının özellikle de Insider'ların işletim sisteminin kusursuz olduğundan emin olmak için başvurdukları bir yöntemdir. Bu aynı zamanda yeni bir yapının yavaş halkaya (slow ring) ulaşmasının ardından yeni ISO dosyalarının dağıtılma nedenlerinden birini oluşturuyor. Temiz kurulum aşamasında PC üzerinde kurulum dosyasını çalıştırmak için bir USB flaş bellek ya da DVD gibi yükleme medyalarını kullanmanız gerekir. Ancak Microsoft şu anda her şeyi basitleştirerek süreci daha da hızlandırmaya çalışıyor.
Ayrıca Bkz. "Microsoft resmi olarak Project Spark'ı sonlandırdı"
Windows Insider mühendislik ekibinde program yöneticisi olarak çalışan Jason tarafından yayınlanan bir gönderi, şirketin temiz Windows 10 kurulumu için yeni bir yöntem üzerinde çalıştığını ve çok yakında Insider'lar için yayınlanacağını ortaya koyuyor. Konuyla ilglili başka hiçbir detay verilmese de yeni kurulum aracının bir sonraki Windows 10 yapısına dahil olması bekleniyor.
Jason hafta sonu yaptığı açıklamada "Merhaba, Windows Insider'lar! Basit ve kolay bir şekilde temiz Windows kurulumu yapmak ister misiniz? Bunu yapmak için kolay bir yol mu arıyorsunuz? Bunu mümkün kılacak bir araç üzerinde çalışıyoruz" dedi.
Bir sonraki Windows 10 yapısının bu hafta gelmesi bekleniyor ve muhtemelen bahsi geçen yeni fonksiyonu içerecek. Ancak son kullanıcılar söz konusu olduğunda temiz kurulumu kolaylaştıracak bu aracın Temmuz ayında yayınlanması beklenen Yıldönümü Günellemesi ile geleceği söylenebilir. Microsoft büyük güncellemeyle birlikte bu özelliği herkese sunmadan önce Insider'lar yardımıyla test etmek ve geribildirimlerle kusursuz hale getirmek istiyor.

http://answers.microsoft.com/en-us/insider/forum/insider_wintp-insider_repair/coming-soon-a-tool-to-start-fresh/55a2f3c7-4795-4685-b3ee-20187684c511?tm=1463023852150&auth=1 Yorum Yaz
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***Leopard*** 3 yıl en beğenilen
Bilgisayarimda dual boot seklinde hem Windows 10 hemde Linux Mint 17.3 Rosa 64 bit kullaniyorum.

Sunu soyleyeyim,oyun destegi biraz daha genis olsa bir saniye Windows a katlanmaya gerek yok.(Benim acimdan,tabiki solid works vs ile ugrasanlar mecbur Windows kullanacak)Acestream,Kodi vs de mevcut

Steam de gerci baya oyun artik Linux destekli,Steam Os nin de etkisiyle.

Cs:Go,Shadow of Mordor,Ets2,Witcher 2 vs vs dolu oyun var.İlerde iyice yayginlasir

Windows ta bosta masaustunde 1 gb ram kullanan sistem,Linux Mint te 530 mb kullaniyor masaustunde
Bilgisayarimda dual boot seklinde hem Windows 10 hemde Linux Mint 17.3 Rosa 64 bit kullaniyorum.Sunu soyleyeyim,oyun destegi biraz daha genis olsa b...
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abrenax 3 yıl
Bedava verdiği halde kullanılmadığı için önce sistemi adam etmesi daha mantıklı olur.
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FatihAsl 3 yıl
***Leopard***
Bilgisayarimda dual boot seklinde hem Windows 10 hemde Linux Mint 17.3 Rosa 64 bit kullaniyorum. Sunu soyleyeyim,oyun destegi biraz daha genis olsa bir saniye Windows a katlanmaya gerek yok.(Benim acimdan,tabiki solid works vs ile ugrasanlar mecbur Windows kullanacak)Acestream,Kodi vs de mevcut Steam de gerci baya oyun artik Linux destekli,Steam Os nin de etkisiyle. Cs:Go,Shadow of Mordor,Ets2,Witcher 2 vs vs dolu oyun var.İlerde iyice yayginlasir Windows ta bosta masaustunde 1 gb ram kullanan sistem,Linux Mint te 530 mb kullaniyor masaustunde

Steam Machine, oturma odalarına girmeyi başarırsa linuxun kaderi yeniden çizilir.
***Leopard***Bilgisayarimda dual boot seklinde hem Windows 10 hemde Linux Mint 17.3 Rosa 64 bit kullaniyorum. Sunu soyleyeyim,oyun destegi bir...
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MetalWave 3 yıl
windows için; 1 gb ram kullanıyor linux 500 kullanıyor diyen arkadaşların cep telefonları boş kullanımda 1.5 gb ram yiyen androiddir büyük ihtimal. wp ise 512 mb ramli telefonlarda çalışıyor ama ölümüne kötüleniyor. doğru wp de mağaza sıkıntısı var ama linux da proğram sıkıntısı yok
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Sworn 3 yıl MetalWave
MetalWave
windows için; 1 gb ram kullanıyor linux 500 kullanıyor diyen arkadaşların cep telefonları boş kullanımda 1.5 gb ram yiyen androiddir büyük ihtimal. wp ise 512 mb ramli telefonlarda çalışıyor ama ölümüne kötüleniyor. doğru wp de mağaza sıkıntısı var ama linux da proğram sıkıntısı yok


Android saf linux değil kullanmadığın bilmediğin burdan belli oluyor. Yıllardır linux kullanıyorum çok şükür antivirüs virüs trojan kasma çökme vs. derdim yok.
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Bu millet ne kadar herkesi kendi gibi sanıyor hayret edilecek durum :) Sen A şeklinde kullanıyorsun diye herkes A şeklide kullanacak, oldu canım :)
Bedava verildiği halde kullanılmıyormuş-muş(muş). Tabi o yüzden 270 milyon aktif kullanıcısı var :)
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MasterLoki 3 yıl
Açıkçası windows olmasa şuan ki üretilenlerin yarısı olmayacaktı o nedenle sonuna kadar windows.
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RaptorFX 3 yıl
Hala sevemedim. Casper N410 tablette de var ve çöktü. Dıştan uygulama falan inmedi. Donanımhaber harici siteye girilmedi. Bir güncelleme yetti.
Laptopda yaşadıklarım zaten cilt cilt kitap olur. Betalar da dahil kullandığım en kötü işletim sistemi.
Welcome blue screen of death back...
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Budfox 3 yıl
Temiz kurulum zaten çok kolay

usb bellekten geçen laptop da denedim ilk kez ..
Geçen sene upgrade etmiştim win7 den.

Kurulum hem çok kolay hemde otomatik activation etti..



Daha nasıl kolaylaştıracak mış ki..
Düşünce gücü ile mi kuracaz..

yohhh artıkkkkk..
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Tensi 3 yıl
Mr.Legend
***Leopard*** Bende Cinnamon kullaniyorum.Ufaktan Conky widgetlari ile yavastan gorsellestirmelere de basladim. Hukuk okuyorum
Helal olsun
. Mint 18 Sarah ile Cinnamon a geçeceğim ben de. KDE şimdilik çok güzel çalışıyor
18 gelince şu anki sürüme rm -rf atacağım meraktan

cd / yapmayi unutma ama. :D
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kadirirdem 3 yıl
Güzel olur işimizi kolaylaştırır.
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gs09gs09 3 yıl
yok su kadar ram kullanıyomusda yok bu kadar kullanıyomusda beyler 8 gb ddr 4 ramler 120 tl :D isterse 4 gb kullansın umrmdamı olur 16 gb taktık makinede hiç 7 gb geçtini göremedim daha Benim takıntım windowsta tablet arayüzü kullanmaları en nefret ettiğim şey windowsu açıyorum tablete klavye maus bağlamısım gibi hissediyorum bu yüzden Wİn 7 den şaşmam ben 8 de 10da o kare kare gelen bölüm var ya yok e posta resim bilmem ne yok mausu ekranın en sapğına getirdin mi bi menü açılır felan filan işimiz kolaylassın diye ugrastıkca dahada zorlasıyo :D win7den memnunum bilmiyorum tabi herkezin fantezisi farklı belki bazılarıda o kare kare şeyleri seviyodur :D
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FatihAsl 3 yıl gs09gs09
gs09gs09

yok su kadar ram kullanıyomusda yok bu kadar kullanıyomusda beyler 8 gb ddr 4 ramler 120 tl :D isterse 4 gb kullansın umrmdamı olur 16 gb taktık makinede hiç 7 gb geçtini göremedim daha Benim takıntım windowsta tablet arayüzü kullanmaları en nefret ettiğim şey windowsu açıyorum tablete klavye maus bağlamısım gibi hissediyorum bu yüzden Wİn 7 den şaşmam ben 8 de 10da o kare kare gelen bölüm var ya yok e posta resim bilmem ne yok mausu ekranın en sapğına getirdin mi bi menü açılır felan filan işimiz kolaylassın diye ugrastıkca dahada zorlasıyo :D win7den memnunum bilmiyorum tabi herkezin fantezisi farklı belki bazılarıda o kare kare şeyleri seviyodur :D

4 gb kullansa bu 4 gb verinin belleğe yüklenme süresi 512MB veriye göre 8 kat daha uzun olacaktır. şunu da unutmamak lazım, Linux 5 dolarlık "raspberry pi zero" gibi mini bilgisayarda bile çalışabiliyor. dediğin gibi senin umurunda olmayabilir, bu normal bir şey. ama umurunda olan bir çok kullanıcı var.
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Mr.Legend 3 yıl
***Leopard***
Bilgisayarimda dual boot seklinde hem Windows 10 hemde Linux Mint 17.3 Rosa 64 bit kullaniyorum. Sunu soyleyeyim,oyun destegi biraz daha genis olsa bir saniye Windows a katlanmaya gerek yok.(Benim acimdan,tabiki solid works vs ile ugrasanlar mecbur Windows kullanacak)Acestream,Kodi vs de mevcut Steam de gerci baya oyun artik Linux destekli,Steam Os nin de etkisiyle. Cs:Go,Shadow of Mordor,Ets2,Witcher 2 vs vs dolu oyun var.İlerde iyice yayginlasir Windows ta bosta masaustunde 1 gb ram kullanan sistem,Linux Mint te 530 mb kullaniyor masaustunde

Aynı sistemleri kullanıyoruz. Ben KDE kullanıyorum masaüstü ortamı olarak. Cidden katılıyorum dediklerine. Bu arada bilgisayar mühendisliği mi okuyorsun
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***Leopard*** 3 yıl Mr.Legend
Bende Cinnamon kullaniyorum.Ufaktan Conky widgetlari ile yavastan gorsellestirmelere de basladim.

Hukuk okuyorum
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ne diyorum 3 yıl
İnanılır gibi değil belki ama 2008 model bilgisayarda kullanıyorum ve gayet memnunum 2gb ram var makinada.
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