Microsoft temiz Windows 10 kurulumunu kolaylaştıracak bir araç hazırlıyor

Temiz Windows 10 kurulumu, birçok kullanıcının özellikle de Insider'ların işletim sisteminin kusursuz olduğundan emin olmak için başvurdukları bir yöntemdir. Bu aynı zamanda yeni bir yapının yavaş halkaya (slow ring) ulaşmasının ardından yeni ISO dosyalarının dağıtılma nedenlerinden birini oluşturuyor. Temiz kurulum aşamasında PC üzerinde kurulum dosyasını çalıştırmak için bir USB flaş bellek ya da DVD gibi yükleme medyalarını kullanmanız gerekir. Ancak Microsoft şu anda her şeyi basitleştirerek süreci daha da hızlandırmaya çalışıyor.

Ayrıca Bkz.

"Microsoft resmi olarak Project Spark'ı sonlandırdı"

Windows Insider mühendislik ekibinde program yöneticisi olarak çalışan Jason tarafından yayınlanan bir gönderi, şirketin temiz Windows 10 kurulumu için yeni bir yöntem üzerinde çalıştığını ve çok yakında Insider'lar için yayınlanacağını ortaya koyuyor. Konuyla ilglili başka hiçbir detay verilmese de yeni kurulum aracının bir sonraki Windows 10 yapısına dahil olması bekleniyor.

Jason hafta sonu yaptığı açıklamada "Merhaba, Windows Insider'lar! Basit ve kolay bir şekilde temiz Windows kurulumu yapmak ister misiniz? Bunu yapmak için kolay bir yol mu arıyorsunuz? Bunu mümkün kılacak bir araç üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Bir sonraki Windows 10 yapısının bu hafta gelmesi bekleniyor ve muhtemelen bahsi geçen yeni fonksiyonu içerecek. Ancak son kullanıcılar söz konusu olduğunda temiz kurulumu kolaylaştıracak bu aracın Temmuz ayında yayınlanması beklenen Yıldönümü Günellemesi ile geleceği söylenebilir. Microsoft büyük güncellemeyle birlikte bu özelliği herkese sunmadan önce Insider'lar yardımıyla test etmek ve geribildirimlerle kusursuz hale getirmek istiyor.

http://answers.microsoft.com/en-us/insider/forum/insider_wintp-insider_repair/coming-soon-a-tool-to-start-fresh/55a2f3c7-4795-4685-b3ee-20187684c511?tm=1463023852150&auth=1