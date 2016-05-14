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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft resmi olarak Project Spark'ı sonlandırdı

Microsoft'un büyük bir gürültüyle tanıttığı oyun geliştirme çözümü Project Spark yolun sonuna geldi. Xbox ve Windows uygulamaları artık indirilemezken çevirimiçi hizmetler Ağustos'ta kapanacak.
3 yıl
6,2b
1
12
Oyunlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft kısa bir süre önce, Windows Mağazasına daha fazla oyun getirmek için Build 2014 etkinliğinde tanıtılan, oyun geliştirme çözümü Project Spark'tan vazgeçtiğini duyurdu. Project Spark büyük bir gürültüyle tanıtılmasına rağmen ilk başlarda iyi gidiyor gibi görünüyordu ancak gittikçe heyecanını kaybederek hızlı bir düşüş yaşadı. Bu nedenle Microsoft'un şimdi bu projeyi tamamen bırakmaktan başka bir seçeneği kalmadı.
Ayrıca Bkz. "Microsoft tasarım sorunları nedeniyle Surface Book 2'yi erteledi iddiası"
Project Spark açıklanan programa göre bu yılın sonlarına doğru karanlığa gömülecek. Uygulama 13 Mayıs itibariyle Xbox ve Windows platformları için artık indirilemezken, çevirimiçi hizmetler 12 Ağustos tarihinde mevcut kullanıcılar için kullanılamaz hale gelecek. Şirket, 28 Haziran ve 5 Ekim 2015 tarihleri arasında Proje Spark satın alan müşterilerin ödedikleri paraların Microsoft hesaplarına iade edileceğini açıkladı.
Microsoft tüm çalışanların Microsoft Studios genelindeki diğer projeler ya da ekiplere yeniden atanacağını ve hiçbir çalışanlarını Project Spark'ın sonlandırılmasının ardından göndermeyeceklerini de özellikle vurguluyor. Kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri indirmek ve çevirim dışı olarak erişmek isteyen geliştiriciler, herşey belirtilen tarihte silineceği için Ağustos'a kadar bunları sunuculardan almaları gerekiyor.

http://news.softpedia.com/news/microsoft-officially-abandons-project-spark-504062.shtml Yorum Yaz
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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
Microsoft kadar başarısızlık timsali bir firma görmedim.


Xbox One'ı eline yüzüne bulaştırarak Playstation'ı neredeyse tekel konumuna getirdi,
Game For Windows Live yine aynı bu şekilde patladı,
Messenger gibi bir devi Skype'a çevirdi bütün popülaritesi yok oldu,
Hotmail'i Outlook'a çevirerek Gmail ve alternatiflerine altın tepside fırsat sundu,
Windows 8 ile pcleri tabletimsi bir hale çevirmeye çalıştı yine elinde patladı.


Velhasıl kelam kendilerine Allahtan fikir ve düzgün yönetici(ler) diliyorum.
Microsoft kadar başarısızlık timsali bir firma görmedim.Xbox One'ı eline yüzüne bulaştırarak Playstation'ı neredeyse tekel konumuna getirdi,
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2 Yanıt Yanıtla +43
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lapatid 3 yıl Guest-05F99D7C6
SgtLittleNoob
Microsoft kadar başarısızlık timsali bir firma görmedim.


Xbox One'ı eline yüzüne bulaştırarak Playstation'ı neredeyse tekel konumuna getirdi,
Game For Windows Live yine aynı bu şekilde patladı,
Messenger gibi bir devi Skype'a çevirdi bütün popülaritesi yok oldu,
Hotmail'i Outlook'a çevirerek Gmail ve alternatiflerine altın tepside fırsat sundu,
Windows 8 ile pcleri tabletimsi bir hale çevirmeye çalıştı yine elinde patladı.


Velhasıl kelam kendilerine Allahtan fikir ve düzgün yönetici(ler) diliyorum.

on senedir adam edemedigi windows mobile ı da ekleyelim
SgtLittleNoobMicrosoft kadar başarısızlık timsali bir firma görmedim.Xbox One'ı eline yüzüne bulaştırarak Playstation'ı ner...
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mkyb 3 yıl
Microsoft Arap atı gibi. Güzel başlıyor ama çabuk tıkanıyor.
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Harrow35 3 yıl
Mobilde ki başarısını tüm platformlara yaymış maşallah.
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OverClocK1ng 3 yıl
Aman haa. Para cepte kalsın...
MicroFOS
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Guest-5E274E432 3 yıl
Satya nadella Microsoft'un sonu olacak.
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Tugrul_512bit 3 yıl
Azure cloud'a fpga ları döşediler şimdi kullanacak developer arıyorlar. 180000 kişi aynı ekranda savaşabilecek.
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Fable: Legends efsane bir oyun iptal edildi, haber yapmadınız, Project Spark iptal edildi bunu haber yapıyorsunuz. İşinize gelince habercisiniz ya


Düzenleme: Yanlış alarm
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Kotaless 3 yıl Biyturs_OnSr
Ben de çok sevmem DH haberlerini ama bilmeden, görmeden de atıp tutmanız hoş değil.
donanimhaber.com/...
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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
Microsoft kadar başarısızlık timsali bir firma görmedim.


Xbox One'ı eline yüzüne bulaştırarak Playstation'ı neredeyse tekel konumuna getirdi,
Game For Windows Live yine aynı bu şekilde patladı,
Messenger gibi bir devi Skype'a çevirdi bütün popülaritesi yok oldu,
Hotmail'i Outlook'a çevirerek Gmail ve alternatiflerine altın tepside fırsat sundu,
Windows 8 ile pcleri tabletimsi bir hale çevirmeye çalıştı yine elinde patladı.


Velhasıl kelam kendilerine Allahtan fikir ve düzgün yönetici(ler) diliyorum.
2 Yanıt Yanıtla +43
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lapatid 3 yıl Guest-05F99D7C6
SgtLittleNoob
Microsoft kadar başarısızlık timsali bir firma görmedim.


Xbox One'ı eline yüzüne bulaştırarak Playstation'ı neredeyse tekel konumuna getirdi,
Game For Windows Live yine aynı bu şekilde patladı,
Messenger gibi bir devi Skype'a çevirdi bütün popülaritesi yok oldu,
Hotmail'i Outlook'a çevirerek Gmail ve alternatiflerine altın tepside fırsat sundu,
Windows 8 ile pcleri tabletimsi bir hale çevirmeye çalıştı yine elinde patladı.


Velhasıl kelam kendilerine Allahtan fikir ve düzgün yönetici(ler) diliyorum.

on senedir adam edemedigi windows mobile ı da ekleyelim
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Spiderhip 3 yıl Guest-05F99D7C6
SgtLittleNoob

Microsoft kadar başarısızlık timsali bir firma görmedim.


Xbox One'ı eline yüzüne bulaştırarak Playstation'ı neredeyse tekel konumuna getirdi,
Game For Windows Live yine aynı bu şekilde patladı,
Messenger gibi bir devi Skype'a çevirdi bütün popülaritesi yok oldu,
Hotmail'i Outlook'a çevirerek Gmail ve alternatiflerine altın tepside fırsat sundu,
Windows 8 ile pcleri tabletimsi bir hale çevirmeye çalıştı yine elinde patladı.


Velhasıl kelam kendilerine Allahtan fikir ve düzgün yönetici(ler) diliyorum.

Her konuda geriden gelen, hatta kendilerinin bile en sonunda kabul edipte "en nefret ettiğiniz tarayıcı" diye site açtıkları internet explorer (sözde şimdi edge) yi de unutmamak lazım. Hele web tasarımcılarının korkulu rüyası. Basit kodları bile algılamaktan uzak. Diğer tarayıcıların 5 sene önce anladıkları kodu daha zoraki yeni yeni ekledikleri tarayıcı.

Hemen hemen zaten rakibi oldukları hiç bir piyasada lider kalabildiklerini göremedim. Anında dibi boyluyorlar. Ps xbox'ı geçti, firefox, chrome ie yi neredeyse kullanımdan kaldırttı. Windows mobile dünyada kullanım oranı sadece %2.5, andorid ile ios altında esamesi bile okunamadı. Messenger'ı geleceği görüp bir wassup a dönüştürmek varken yüzlerine bulaştırdılar. Hotmail daha ne kadar idare eder şüpheliyim.
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Tugrul_512bit 3 yıl
Abi hazır işgücü fazlası varken bir adet cache programı geliştirin gözünüzü seveyim.
8 GB ram var ama yeni oyunlara yetmiyor. Ekran kartının kullanılmayan 2GB kısmını disk cache olarak kullanalım. Lütfen. Hem oyunlar hızlı açılır hem işletim sisteminin albenisi olur. Mesela benim 1280 çekirdekli ekran kartımla oyun oynarken, 320 çekirdekli olanla da 2GB (veya sıkıştırmalı 4GB) ssd cache desteği istesem çok mu olur? Koskoca Microsoft bunu yapamıyor mu yıllardır?

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