Microsoft resmi olarak Project Spark'ı sonlandırdı

Microsoft kısa bir süre önce, Windows Mağazasına daha fazla oyun getirmek için Build 2014 etkinliğinde tanıtılan, oyun geliştirme çözümü Project Spark'tan vazgeçtiğini duyurdu. Project Spark büyük bir gürültüyle tanıtılmasına rağmen ilk başlarda iyi gidiyor gibi görünüyordu ancak gittikçe heyecanını kaybederek hızlı bir düşüş yaşadı. Bu nedenle Microsoft'un şimdi bu projeyi tamamen bırakmaktan başka bir seçeneği kalmadı.

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Project Spark açıklanan programa göre bu yılın sonlarına doğru karanlığa gömülecek. Uygulama 13 Mayıs itibariyle Xbox ve Windows platformları için artık indirilemezken, çevirimiçi hizmetler 12 Ağustos tarihinde mevcut kullanıcılar için kullanılamaz hale gelecek. Şirket, 28 Haziran ve 5 Ekim 2015 tarihleri arasında Proje Spark satın alan müşterilerin ödedikleri paraların Microsoft hesaplarına iade edileceğini açıkladı.

Microsoft tüm çalışanların Microsoft Studios genelindeki diğer projeler ya da ekiplere yeniden atanacağını ve hiçbir çalışanlarını Project Spark'ın sonlandırılmasının ardından göndermeyeceklerini de özellikle vurguluyor. Kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri indirmek ve çevirim dışı olarak erişmek isteyen geliştiriciler, herşey belirtilen tarihte silineceği için Ağustos'a kadar bunları sunuculardan almaları gerekiyor.

http://news.softpedia.com/news/microsoft-officially-abandons-project-spark-504062.shtml