Microsoft'un bu yılki donanım etkinliğinin tarihi belli oldu

Microsoft, 2 Ekim tarihinde New York’ta bir donanım etkinliği düzenleyecek. Son birkaç yıldır aynı etkinliğe ev sahipliği yapan şirketin bu yıl çift ekranlı Surface de dahil olmak üzere bir dizi yeni Surface modeli duyurması bekleniyor.

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Microsoft'un çift ekranlı büyük bir mobil cihaz üzerinde çalıştığını biliyoruz. Etkinlik kapsamında Centaurus kod adı ile geliştirilen cihazın da tanıtılması bekleniyor. Ancak yazılım devinin Centaurus'u 2020 yılına saklama ihtimali de var.

HoloLens 2 için tarih verilebilir

Microsoft, New York'taki etkinlik kapsamında Qualcomm 8cx tabanlı Surface ARM cihazı da dahil olmak üzere en Surface modellerini sahneye çıkaracak. Ayrıca şirketin HoloLens 2 için bir teslimat tarihi de verebileceği söyleniyor.

Bildiğiniz üzere Microsoft bu yılın başlarında HoloLens 2'nin teknik özelliklerini ve fiyat etiketini açıklamıştı. Yazılım devinin Ekim etkinliğinde bizleri ne gibi sürprizlerin beklediğini görmek için biraz daha beklememiz gerekecek.