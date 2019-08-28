Kim Nerede? 35 Araştırmalara göre kahve tüketimi obezite riskini azaltabiliyor 31 100 milyon kullanıcıya ulaşan CamScanner uygulaması zararlı yazılım barındırıyor 29 Joker filminin son fragmanı yayınlandı
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft'un bu yılki donanım etkinliğinin tarihi belli oldu

Yazılım devi Microsoft, 2 Ekim tarihinde bir donanım etkinliği düzenleyecek. Şirket, New York'ta yapılacak etkinlik kapsamında çift ekranlı Surface cihazını ilk kez sahneye çıkarabilir.
4 sa.
409
2
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft, 2 Ekim tarihinde New York’ta bir donanım etkinliği düzenleyecek. Son birkaç yıldır aynı etkinliğe ev sahipliği yapan şirketin bu yıl çift ekranlı Surface de dahil olmak üzere bir dizi yeni Surface modeli duyurması bekleniyor.
Ayrıca Bkz. "Amiral gemisi Meizu 16s Pro tanıtıldı: Snapdragon 855+, 6.2 inç ekran, üçlü kamera"
Microsoft'un çift ekranlı büyük bir mobil cihaz üzerinde çalıştığını biliyoruz. Etkinlik kapsamında Centaurus kod adı ile geliştirilen cihazın da tanıtılması bekleniyor. Ancak yazılım devinin Centaurus'u 2020 yılına saklama ihtimali de var.

HoloLens 2 için tarih verilebilir

Microsoft, New York'taki etkinlik kapsamında Qualcomm 8cx tabanlı Surface ARM cihazı da dahil olmak üzere en Surface modellerini sahneye çıkaracak. Ayrıca şirketin HoloLens 2 için bir teslimat tarihi de verebileceği söyleniyor.
Bildiğiniz üzere Microsoft bu yılın başlarında HoloLens 2'nin teknik özelliklerini ve fiyat etiketini açıklamıştı. Yazılım devinin Ekim etkinliğinde bizleri ne gibi sürprizlerin beklediğini görmek için biraz daha beklememiz gerekecek.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 sa.
Surface Book 3 :))
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 24 dk. Araştırmalara göre kahve tüketimi obezite riskini azaltabiliyor 1 sa. Samsung Galaxy M30s, üç arka kamera ve 6.000 mAh pile sahip olacak 1 sa. İnceliği ile öne çıkan Acer Swift 7 ülkemizde satışa sunuldu 2 sa. 100 milyon kullanıcıya ulaşan CamScanner uygulaması zararlı yazılım barındırıyor 2 sa. Joker filminin son fragmanı yayınlandı 3 sa. PS Plus Eylül 2019 oyunları açıklandı 4 sa. ASUS ROG Strix XG27UQ monitör ön inceleme 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Microsoft'un bu yılki donanım etkinliğinin tarihi belli oldu Sonraki Seat Tarraco'ya plug-in hybrid seçeneği ve yeni donanım paketi geliyor 6 sa. Rusya’dan milli savaş uçağına üretim desteği 6 sa. iOS 13.1 beta sürecine başladı 6 sa. Grafen kaplı kıyafetler ile sivrisinek ısırıklarını engellemek mümkün 7 sa. Bulldozer çekirdek sayısı davasında AMD tazminat ödeyecek 7 sa. Amiral gemisi Meizu 16s Pro tanıtıldı: Snapdragon 855+, 6.2 inç ekran, üçlü kamera 8 sa. SpaceX'in prototip roketi 'Starhopper', 150 metre yüksekliğe ulaştı (VİDEO) 8 sa. Merakla beklenen 'The Irishman' filminin yayın tarihi belli oldu 9 sa. Süper Lig’e kripto para damgası 9 sa. Türkiye, Rusya ile ortak uydu üretebilir 10 sa. 2020 Mercedes-Benz GLE Coupe ve AMG GLE 53 Coupe modelleri tanıtıldı 11 sa. Salyangoz salgısında kanserle savaşan bileşik tespit edildi 11 sa. Polestar 1 sonunda üretime girdi 12 sa. Microsoft güncellemelerle gelen sorunların önüne geçmek için adım atıyor 23 sa. Apple, iPhone'lar için telsiz özelliğini rafa kaldırdı 1 gün Türkiye'de internet kullanıcısı artıyor 1 gün Karanlık enerjinin beşinci güç olduğu teorisi, yapılan deneyle geçersiz kılındı 1 gün Red Bull Car Park Drift 2019 şampiyonu İstanbul’da belli olacak 1 gün 2si1 | YouTube Premium ve sahaya atlayan yutubır 1 gün Ubisoft’tan hediye Assasin’s Creed Odyssey DLC paketi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
PewDiePie, 100 milyon aboneyi geçen ilk kişi oldu
DonanımHaber
PlayStation Store'da %65'e varan indirimler fırsatı
DonanımHaber
Astral Chain ve Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 ...
Bölüm Sonu Canavarı
Sihirdar Durağı Etkinlik Programı Yayınladı!
Bölüm Sonu Canavarı
Üstteki üyenin avatarına puan ver !
DH Forum
19 Yaşındaki Kıza Teklif Ettim ve Sonra Olanlar (Yaş 32)
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
Uygulama Haber
Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim