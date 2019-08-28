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Amiral gemisi Meizu 16s Pro tanıtıldı: Snapdragon 855+, 6.2 inç ekran, üçlü kamera

Meizu bugün merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonunu resmen tanıttı. Snapdragon 855 Plus yonga setinden güç alan Meizu 16s Pro üçlü arka kamera sistemi ve UFS 3.0 depolama ile geliyor.
1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Meizu, Çin'de düzenlenen bir etkinlikte Meizu 16s Pro adlı yeni amiral gemisi telefonunu resmen tanıttı. Cihaz, yeni çıkan Qualcomm Snapdragon 855 Plus yonga seti de dahil olmak üzere üst düzey özelliklerle dolu. Yaklaşık dört ay önce piyasaya sürülen Meizu 16s'in gelişmiş versiyonu olarak lanse edildi.
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Çentiksiz tasarım ile gelen Meizu 16s Pro, 6.2 inç Full HD+ (2232 x 1080 piksel) AMOLED ekrana sahip. Gücünü ise 2.96 GHz hızında çalışan Snapdragon 855 Plus yonga setinden alıyor. Bu işlemciye modeline bağlı olarak 6 GB ve 8 GB RAM'in eşlik ettiğini belirtelim. Akıllı telefon 128 GB ve 256 GB UFS 3.0 depolama seçenekleri ile sunulacak.

Üçlü kamera sistemi

Meizu 16s Pro'nun arka tarafında 48 megapiksel ana sensör, 20 megapiksel telefoto sensör ve 16 megapiksel ultra geniş açılı (117 derece FoV) sensör içeren üçlü kamera sistemi var. Diğer özellikleri arasında optik görüntü sabitleme, faz algılamalı otofokus, portre modu, süper gece modu ve sahne algılama bulunuyor. Önde ise yüz tanıma özellikli 20 megapiksel selfie kamerası mevcut.
Akıllı telefon 24 W hızlı şarj desteği sunan 3.600 mAh kapasiteli bir pille geliyor. Kutudan ise Android 9.0 tabanlı Flyme OS 8 yüklü şekilde çıkacak. Beyaz, Siyah, Yeşil ve Degrade Beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneği olan Meizu 16s Pro'nun fiyat etiketi ise şu şekilde:
  • 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı - 376 $
  • 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı - 418 $
  • 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı - 460 $
Akıllı telefonun ön siparişleri bugün Çin'de başlıyor. 31 Ağustos'tan itibaren satışa sunulacak. Meizu 16s Pro'nun uluslararası pazara ne zaman geleceği konusunda ise şu an için bir bilgi yok.


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Şeref60 40 dk.
2180 tl başlangıç modeli için gayet iddialı bir fiyat
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HayNur 42 dk.
Tr de 3-4 bin den aşağı olmaz sanırım olursa guzel olur
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balcis 44 dk.
heh işte bunu diyoruz. ne çentik ne delik ne bir şey.
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Curimo 54 dk.
Çentik delik sevdası ne zaman sona erecek? Şöyle bir telefon yapmak çok mu "tü kaka"? Keşke yazılım desteği iyi olsa idi, alacağım telefon bu olurdu...
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WaylandIZMIR 39 dk. Curimo
Aynen. Telefon çıkartmakla iş bitmiyor. yazılım desteği çok önemli ve bu markalarda beş para etmez destek var.
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napolyon94 54 dk.
Fiyat güzel, tasarım güzel. Ne çentik ne pop-up var.
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Cengiz55 1 sa.
Çok ucuz, hemen alalım, kime hava atsam acaba.?
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