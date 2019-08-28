Amiral gemisi Meizu 16s Pro tanıtıldı: Snapdragon 855+, 6.2 inç ekran, üçlü kamera

Meizu, Çin'de düzenlenen bir etkinlikte Meizu 16s Pro adlı yeni amiral gemisi telefonunu resmen tanıttı. Cihaz, yeni çıkan Qualcomm Snapdragon 855 Plus yonga seti de dahil olmak üzere üst düzey özelliklerle dolu. Yaklaşık dört ay önce piyasaya sürülen Meizu 16s'in gelişmiş versiyonu olarak lanse edildi.

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Çentiksiz tasarım ile gelen Meizu 16s Pro, 6.2 inç Full HD+ (2232 x 1080 piksel) AMOLED ekrana sahip. Gücünü ise 2.96 GHz hızında çalışan Snapdragon 855 Plus yonga setinden alıyor. Bu işlemciye modeline bağlı olarak 6 GB ve 8 GB RAM'in eşlik ettiğini belirtelim. Akıllı telefon 128 GB ve 256 GB UFS 3.0 depolama seçenekleri ile sunulacak.

Üçlü kamera sistemi

Meizu 16s Pro'nun arka tarafında 48 megapiksel ana sensör, 20 megapiksel telefoto sensör ve 16 megapiksel ultra geniş açılı (117 derece FoV) sensör içeren üçlü kamera sistemi var. Diğer özellikleri arasında optik görüntü sabitleme, faz algılamalı otofokus, portre modu, süper gece modu ve sahne algılama bulunuyor. Önde ise yüz tanıma özellikli 20 megapiksel selfie kamerası mevcut.

Akıllı telefon 24 W hızlı şarj desteği sunan 3.600 mAh kapasiteli bir pille geliyor. Kutudan ise Android 9.0 tabanlı Flyme OS 8 yüklü şekilde çıkacak. Beyaz, Siyah, Yeşil ve Degrade Beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneği olan Meizu 16s Pro'nun fiyat etiketi ise şu şekilde:

6 GB RAM + 128 GB depolama alanı - 376 $

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı - 418 $

8 GB RAM + 256 GB depolama alanı - 460 $

Akıllı telefonun ön siparişleri bugün Çin'de başlıyor. 31 Ağustos'tan itibaren satışa sunulacak. Meizu 16s Pro'nun uluslararası pazara ne zaman geleceği konusunda ise şu an için bir bilgi yok.