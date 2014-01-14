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Microsoft ve GoDaddy ortaklığa gidiyor

5 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft ve GoDaddy ortaklığa gidiyor

Klasik Office yazılım paketini Office 365 olarak yeniden yapılandıran ve KOBİ'lere yönelik önemli adımlar atan Microsoft, yeni bir ortaklığa daha imza atıyor.

Firmadan yapılan duyuruda, ünlü domain ve hosting sağlayıcısı GoDaddy ile uzun vadeli bir ortaklık başladığı açıklandı. Ortaklık kapsamında GoDaddy KOBİ'lere kendi hizmetleri yanında Microsoft'un verimlilik araçlarını da sunacak. 

Bu araçlar ofis yazılımları, paylaşılan takvim, bulut depolama ve anlık mesajlaşma şeklinde sıralanıyor. Ayrıca kullanıcılar domain adlarını Office 365 mail servisine de bağlanayabilecekler. 

Dünyada 125 milyon KOBİ olduğunu belirten Microsoft, yeni pazarlarda büyük potansiyel olduğunu düşünüyor. Ortaklık hali hazırda ABD ve Kanada'da kullanıma sunuldu. Yıl içerisinde diğer ülkelere de yayılacak. 

Ortaklığın eski Microsoft yöneticisinin GoDaddy patronluğuna geçmesinin ardından gerçekleşmesi de dikkat çekici.  

http://www.microsoft.com/en-us/news/press/2014/jan14/01-13godaddypr.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nokia Specialist 5 yıl
Google'ın aklı anca Youtube'u Windows Phone'a nasıl engelleriz diye çalışsın, adamlar Google 'a iyilik yapıp tüm yazılımlarını Google 'a açtılar üstüne yazılım geliştirme ve bu gibi projelere destek veriyorlar. Aç gözlü Google!
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Bradley Cooper 5 yıl
google olsa direk alırdı. anlaşmayla uğraşmazdı

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THESTER 5 yıl
Microsoft kendisine ajan yetiştirme konusunda baya ileri seviyede bence bi örgüt falan kurmalılar obamanın kasetlerini çekip şantaj yapmak için böylece Amerikayı da 7.2 milyar dolara satın alabilirler
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The-Engineer 5 yıl
İşte bunlar hep Nokia alım taktikleri, yakında GoDaddy yi de satın alırsa şaşırmam.
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