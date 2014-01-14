Microsoft ve GoDaddy ortaklığa gidiyor





Klasik Office yazılım paketini Office 365 olarak yeniden yapılandıran ve KOBİ'lere yönelik önemli adımlar atan Microsoft, yeni bir ortaklığa daha imza atıyor.





Firmadan yapılan duyuruda, ünlü domain ve hosting sağlayıcısı GoDaddy ile uzun vadeli bir ortaklık başladığı açıklandı. Ortaklık kapsamında GoDaddy KOBİ'lere kendi hizmetleri yanında Microsoft'un verimlilik araçlarını da sunacak.





Bu araçlar ofis yazılımları, paylaşılan takvim, bulut depolama ve anlık mesajlaşma şeklinde sıralanıyor. Ayrıca kullanıcılar domain adlarını Office 365 mail servisine de bağlanayabilecekler.





Dünyada 125 milyon KOBİ olduğunu belirten Microsoft, yeni pazarlarda büyük potansiyel olduğunu düşünüyor. Ortaklık hali hazırda ABD ve Kanada'da kullanıma sunuldu. Yıl içerisinde diğer ülkelere de yayılacak.





Ortaklığın eski Microsoft yöneticisinin GoDaddy patronluğuna geçmesinin ardından gerçekleşmesi de dikkat çekici.

http://www.microsoft.com/en-us/news/press/2014/jan14/01-13godaddypr.aspx