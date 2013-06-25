Microsoft ve Oracle, bulut bilişimde işbirliği yapıyor





Azure adlı platformuyla kurumlara yönelik bulut bilişim hizmetleri sunan Microsoft, müşterilerine daha fazla seçenek ve esneklik sunmak adına Oracle ile işbirliğine gittiğini duyurdu.





İşbirliği kapsamında Oracle, Microsoft'un Windows Server Hyper-V ve Windows Azure platformlarını, Java, Oracle Database ve Oracle WebLogic Server da dahil kendi yazılımları ile destekleyecek.





Böylece kullanıcılar, Windows Server üzerinde çalıştırılabilen Oracle yazılımlarını artık Windows Server Hyper-V ve Windows Azure üzerinde de çalıştırabilecekler ve kurumsal sanallaştırma platformu ve genel buluttan faydalanabilecekler.





Java geliştiriciler ve IT profesyonelleri ise Oracle yazılımlarının, Windows Server Hyper-V ve Windows Azure platformlarındaki desteğinden de faydalanabilecek.





Microsoft CEO'su Steve Ballmer, Oracle uygulamalarında müşterilerin yıllardır Windows Server üzerinde kullanabildikleri gibi melez bulut çözümlerinin esneklik ve faydalarından yararlanabileceklerini belirtti.





Oracle Başkanı Mark Hurd ise, Oracle olarak özel, genel ve melez bulut da dahil olmak üzere, yazılımları için çoklu dağıtım olanağı sağlayarak müşterilere daha fazla seçenek ve esneklik sunmayı amaçladıklarını dile getirdi.