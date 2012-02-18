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Microsoft yeni Windows logosu üzerinde çalışıyor

7 yıl
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un, Windows 8 işletim sisteminin tüketici önizleme sürümünü yayınlayacağı 29 Şubat tarihi iple çekilirken son günlerde yeni bir logo tasarlanacağı iddiaları gündeme geldi.
Bazı sitelerin Windows 8 yüklü bir tabletin Home tuşunda keşfettiğini iddia ettiği yeni logoyu yayınlamaları sonrasında bu tuşun aslında orijinal Windows logosu taşırken resmin üzerinde oynandığı ortaya çıkmıştı. Yeni Windows logosu hakkında soru işaretlerini resmi blogda Windows ekibinden Sam Moreau giderdi.
İlk Windows 1.0 sürümünün piyasaya sürülmesinin üzerinden 26 yıl geçti ve bu süre zarfında Windows logosu pek çok farklı tasarıma büründü. Aslında tasarımların odak noktası işletim sisteminin gelişme aşamalarını göstermekti. Daha fazla renk, daha iyi fontlar, daha detaylı ve canlı 3D görsel efektler ve gölgeler bu logolarda ön planda oldu.
Microsoft'un tasarım firması Pentagram'ın yardımı ile ortaya koyduğu yeni logo ise firmanın köklerine geri döndüğünün bir simgesi. Moreau'nun paylaştığı yeni logo Windows 1.0 logosuna oldukça benziyor ve Metro arayüzünden esintiler taşıyor. Sol kısımda 4 camlı bir pencere simgesi bulunurken yazı ise sağ kısımda yerini almış. Renk de yine Windows 1.0 logosu ile benzeşiyor.
Logo tasarımı uluslararası tipografik stili sayılan İsviçre tasarımını temel alıyor. Bu tasarım Metro arayüzü felsefesini en iyi şekilde anlatıyor. Ayrıca Windows 8'in basit ve hızlı tarzına da atıfta bulunuyor. Microsoft'un kullanıcılara sürprizi ise masaüstünde renk değişikliği yaptığınızda logonun da bu renge göre değişerek açılış ekranında sizi karşılaması.
Moreau bu logonun bir bayrağı andırdığı eleştirilerine ise bunun bir bayrak değil bir pencere imajını yansıttığını ve bir dalgalanma efektinin artık olmadığını belirtti.
Yeni logonun ne zaman kullanıma gireceği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak bu yılın üçüncü çeyreğinde olabileceği tahmin ediliyor.
 
Microsoft yeni Windows logosu üzerinde çalışıyor
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E_Aydin35 7 yıl
Bu arada bu logoyu kim bayrağa andırdıysa o an ne düşünerek bunu söylediğini merak ederdim aslında ilk yorumum ve düşüncem çok klasik ve sade olması aklıma neden milyonlarca yazi tipi etkili efektler binlercce tonlarparlatmalar varken Microsoft bunu tercih ediyor sonra onlar gibi düşünülürse gerçektende çok mütevazi olduklarını düşünüyorum ama gerçekten sade ve etkili tabi bu logo kesin olmadığıda bir gerçek..
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Mellkor 7 yıl
Tek alternatif bu mavi pencere degildir umarim
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K_Spartakus 7 yıl
carnador
Çok yaratıcı ve konseptte uygun logo. Ben yıllar sonra ilk defa bu kadar yaratıcı gördüm microsoftu. Ribbon arayüzü yerine Metro arayüzü yaygınlaşmalı.. Beğenmeyene xp hediye edilmeli
Şaka maka dandik olmuş diyen bazı tasarım uzmanlarının tasarımlarını da alalım.

gelde insanlara anlat işte , bencede metro arayüzüne benzer logo çok güzel olmuş . yeni windows 8i başka nasıl anlatabilir ki ? wp7li telefon kullandığım için bu logoyu gördüğümde şaşırmadım .
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Recharged 7 yıl
Bundan daha güzel bir logo olacağını düşünüyorum.Çıkmasına yakın görürüz zaten betalarında.
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_Cygnus_ 7 yıl
Sonunda adam akıllı bir pencere görüyorum Windows logosunda önceki logolar pencere hariç her şeye benziyordu.
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infom@n 7 yıl
Metro arayüzü gibi sade ve şık bir tasarım olmuş. Logoya bakıp içeriğinin nasıl olacağını tahmin etmek çok kolay. Dahası Windows Phone arayüzünü de işaret ediyor. Logo hoş arkadaşlar beyenmeyen kendi logosunu yapsın burada paylaşsın bakalım nasılmış sizin fikriniz.
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devrimdoga 7 yıl
Biraz sade olmuş ama kabul edilemez de değil.Hoşuma gitti denebilir.
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Sage12 7 yıl
Bu logoya kötü diyerek apple'ın logosuna çok güzel diyenleri anlamıyorum. Belki eski logo daha iyi olabilir fakat windows ismine eski logo(bayrak şeklinde olan) yakışmıyordu.
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tanreall 7 yıl Sage12
Sage12

Bu logoya kötü diyerek apple'ın logosuna çok güzel diyenleri anlamıyorum. Belki eski logo daha iyi olabilir fakat windows ismine eski logo(bayrak şeklinde olan) yakışmıyordu.

Bayrak değil o simge, pencere.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Batuist 7 yıl
logo bence çok hoş ve haberdeki şu cümleye harfiyen uyuyor;
"Ayrıca Windows 8'in basit ve hızlı tarzına da atıfta bulunuyor."
metro arayüzü bir simge olarak daha iyi temsil edilemezdi sanırım.. bence çok hoş.. estetik..zamane gençleri kıvrak şeylerden hoşlanıyor ama estetik her zaman yuvarlak hatlara sahip olmak demek değildir..
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jyxbe 7 yıl
paint yasaklansın
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Gestapo 7 yıl
Çok uğraşmışlar logo için
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xLmNt13 7 yıl
:) sade
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agrkan 7 yıl
Bakalım nasıl olacak.Yenilik her ne kadar iyi yapılırsa yapılsın zamanlaması da önemlidir.
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alpa07 7 yıl
güzelmiş
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