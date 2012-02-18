Microsoft yeni Windows logosu üzerinde çalışıyor

Microsoft'un, Windows 8 işletim sisteminin tüketici önizleme sürümünü yayınlayacağı 29 Şubat tarihi iple çekilirken son günlerde yeni bir logo tasarlanacağı iddiaları gündeme geldi.

Bazı sitelerin Windows 8 yüklü bir tabletin Home tuşunda keşfettiğini iddia ettiği yeni logoyu yayınlamaları sonrasında bu tuşun aslında orijinal Windows logosu taşırken resmin üzerinde oynandığı ortaya çıkmıştı. Yeni Windows logosu hakkında soru işaretlerini resmi blogda Windows ekibinden Sam Moreau giderdi.

İlk Windows 1.0 sürümünün piyasaya sürülmesinin üzerinden 26 yıl geçti ve bu süre zarfında Windows logosu pek çok farklı tasarıma büründü. Aslında tasarımların odak noktası işletim sisteminin gelişme aşamalarını göstermekti. Daha fazla renk, daha iyi fontlar, daha detaylı ve canlı 3D görsel efektler ve gölgeler bu logolarda ön planda oldu.

Microsoft'un tasarım firması Pentagram'ın yardımı ile ortaya koyduğu yeni logo ise firmanın köklerine geri döndüğünün bir simgesi. Moreau'nun paylaştığı yeni logo Windows 1.0 logosuna oldukça benziyor ve Metro arayüzünden esintiler taşıyor. Sol kısımda 4 camlı bir pencere simgesi bulunurken yazı ise sağ kısımda yerini almış. Renk de yine Windows 1.0 logosu ile benzeşiyor.

Logo tasarımı uluslararası tipografik stili sayılan İsviçre tasarımını temel alıyor. Bu tasarım Metro arayüzü felsefesini en iyi şekilde anlatıyor. Ayrıca Windows 8'in basit ve hızlı tarzına da atıfta bulunuyor. Microsoft'un kullanıcılara sürprizi ise masaüstünde renk değişikliği yaptığınızda logonun da bu renge göre değişerek açılış ekranında sizi karşılaması.

Moreau bu logonun bir bayrağı andırdığı eleştirilerine ise bunun bir bayrak değil bir pencere imajını yansıttığını ve bir dalgalanma efektinin artık olmadığını belirtti.

Yeni logonun ne zaman kullanıma gireceği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak bu yılın üçüncü çeyreğinde olabileceği tahmin ediliyor.

