Microsoft, yeni bir Windows 7 PC alana 15$ farkla Windows 8 yükseltmesi teklif edecek

Yıl sonuna doğru piyasaya sürülmesi beklenen Microsoft'un Windows 8 işletim sistemi için üretici ortakların hazırlıkları sürerken, firma da hem Windows 7 satışlarını artırmak hem de Windows 8'e olan talebi ölçmek adına yeni bir kampanya hazırlamaya başladı.





Winsupersite tarafından verilen habere göre 2 Haziran'da başlayacak kampanyada, yeni bir Windows 7 bilgisayar alanlar 14.99$ karşılığında Windows 8 Pro sürümüne terfi edebilecek.





Yeni işletim sistemi beklentisindeki tüketiciler son 3-6 aylık süreçte yeni bilgisayar alma kararlarını erteliyorlar. Microsoft ise Windows 8 Pro gibi güçlü bir teklif sunarak bu direnci kırmak istiyor. Böylece Windows 7 PC satışları devam ederken, Windows 8 sürümüne olan talep de ölçülebilecek.





Kampanyanın afişleri elde edilirken fiyatlandırma olarak kaynakların 14.99$ görüşünde birleştiği belirtiliyor.





Microsoft'un ayrıca Windows 8 kullanıcılarına güncelleme paketleri sunacağı da belirtiliyor. Paketlerde Windows 8 Pro ve Windows Media Center yeteneklerini artıracak yazılımlar ve yeni bir Add Features arayüzü olacak. Paketlerin fiyatlarının ne olacağı bilinmiyor.





Microsoft yeni işletim sistemleri öncesinde bu tarz kampanyalar yapıyor. Ancak Pro versiyonunu öne çıkararak ilk kez iddialı bir yükseltme kampanyası yapmış oldu. Bunun yanında Windows 8 işletim sistemine geçişte Microsoft'un küçük de olsa bir endişe yaşıyor olması da ihtimal dahilinde.