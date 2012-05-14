Microsoft, yeni bir Windows 7 PC alana 15$ farkla Windows 8 yükseltmesi teklif edecek

Haber Editörü
Yıl sonuna doğru piyasaya sürülmesi beklenen Microsoft'un Windows 8 işletim sistemi için üretici ortakların hazırlıkları sürerken, firma da hem Windows 7 satışlarını artırmak hem de Windows 8'e olan talebi ölçmek adına yeni bir kampanya hazırlamaya başladı.
Winsupersite tarafından verilen habere göre 2 Haziran'da başlayacak kampanyada, yeni bir Windows 7 bilgisayar alanlar 14.99$ karşılığında Windows 8 Pro sürümüne terfi edebilecek.
Yeni işletim sistemi beklentisindeki tüketiciler son 3-6 aylık süreçte yeni bilgisayar alma kararlarını erteliyorlar. Microsoft ise Windows 8 Pro gibi güçlü bir teklif sunarak bu direnci kırmak istiyor. Böylece Windows 7 PC satışları devam ederken, Windows 8 sürümüne olan talep de ölçülebilecek.
Kampanyanın afişleri elde edilirken fiyatlandırma olarak kaynakların 14.99$ görüşünde birleştiği belirtiliyor.
Microsoft'un ayrıca Windows 8 kullanıcılarına güncelleme paketleri sunacağı da belirtiliyor. Paketlerde Windows 8 Pro ve Windows Media Center yeteneklerini artıracak yazılımlar ve yeni bir Add Features arayüzü olacak. Paketlerin fiyatlarının ne olacağı bilinmiyor.
Microsoft yeni işletim sistemleri öncesinde bu tarz kampanyalar yapıyor. Ancak Pro versiyonunu öne çıkararak ilk kez iddialı bir yükseltme kampanyası yapmış oldu. Bunun yanında Windows 8 işletim sistemine geçişte Microsoft'un küçük de olsa bir endişe yaşıyor olması da ihtimal dahilinde.
http://www.winsupersite.com/blog/supersite-blog-39/windows8/windows-8-pro-pc-upgrade-cost-15-143077 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
açlık edebiyatı hep olmuştur bu ülkede. millet açız der bi bakarsınki pazar günü hiç bir avm ye giremezsin. hiç unutmam bir pazar günü 212 nin otoparkına girmek ve çıkmak için 45 dakika harcadım. mağazaya girmedim bile. ondan beridir pazar günü avm ye gitmiyorum. evet bu ülke aç ama tüketime aç kimse kendini kandırmasın. arabalara 5 milyar indirim yapsalar sıradan araba alamıyorsun. elektroniğe harcanan paranın haddi hesabı yok. arkadaşın dediği gibi konu uzar. fakat şu soru aklımı kurcalıyor. bilmem kaç tane kart mağduru var. acaba bunların nasıl bir temel ihtiyaçları vardıda kart borçları bu kadar arttı. şöylede sorabiliriz soruyu asgari ücret alan kaç kişi ve kişilerin kaçtanesi sigara içiyor. iki günde bir paketten hesaplarsan 75 lira ederki buda 30 doları geçer.
kendimizi kandırmayalım Müslümanız ama kul hakkı nedir bilmiyoruz.
Evet yok haklısın çünkü o ülkelerdeki ekonomi, bilim, teknoloji, üretim, eğitim sanaayi senin ülkende yok !! Keşke ülkemizde açlık sınırı 1000 liranın üstündeyken asgari ücret 650 lira olmasaydı !!! keşke ülkemizde yoksulluk sınırı 3000 liranın üstündeyken bir öğretmen baaşı 2000 liranın altında olmasaydı !! Ama maalesef bunlar bizim gerçeğimiz. Bahsettiğin kültür meselesi değil tamamen para meselesi benim param olsa neden tenezzül edeyim ki korsana ? basar parayı alırım.