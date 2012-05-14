Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, yeni bir Windows 7 PC alana 15$ farkla Windows 8 yükseltmesi teklif edecek

7 yıl
3,3b
1
29
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yıl sonuna doğru piyasaya sürülmesi beklenen Microsoft'un Windows 8 işletim sistemi için üretici ortakların hazırlıkları sürerken, firma da hem Windows 7 satışlarını artırmak hem de Windows 8'e olan talebi ölçmek adına yeni bir kampanya hazırlamaya başladı.

Winsupersite tarafından verilen habere göre 2 Haziran'da başlayacak kampanyada, yeni bir Windows 7 bilgisayar alanlar 14.99$ karşılığında Windows 8 Pro sürümüne terfi edebilecek. 

Yeni işletim sistemi beklentisindeki tüketiciler son 3-6 aylık süreçte yeni bilgisayar alma kararlarını erteliyorlar. Microsoft ise Windows 8 Pro gibi güçlü bir teklif sunarak bu direnci kırmak istiyor. Böylece Windows 7 PC satışları devam ederken, Windows 8 sürümüne olan talep de ölçülebilecek.

Kampanyanın afişleri elde edilirken fiyatlandırma olarak kaynakların 14.99$ görüşünde birleştiği belirtiliyor.

Microsoft'un ayrıca Windows 8 kullanıcılarına güncelleme paketleri sunacağı da belirtiliyor. Paketlerde Windows 8 Pro ve Windows Media Center yeteneklerini artıracak yazılımlar ve yeni bir Add Features arayüzü olacak. Paketlerin fiyatlarının ne olacağı bilinmiyor.

Microsoft yeni işletim sistemleri öncesinde bu tarz kampanyalar yapıyor. Ancak Pro versiyonunu öne çıkararak ilk kez iddialı bir yükseltme kampanyası yapmış oldu. Bunun yanında Windows 8 işletim sistemine geçişte Microsoft'un küçük de olsa bir endişe yaşıyor olması da ihtimal dahilinde.

http://www.winsupersite.com/blog/supersite-blog-39/windows8/windows-8-pro-pc-upgrade-cost-15-143077 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
oktayakgoz 7 yıl en beğenilen
turanci
web17400 Merak etmeyin 15$ da olsa torrentten indirmenin rahatlığı(korsan) varken Türkiyede kimse almaz.Abd,japonya ve batı avrupa dışında ücretini ödeyerek yazılım ürünü alma kültürü yok.
Evet yok haklısın çünkü o ülkelerdeki ekonomi, bilim, teknoloji, üretim, eğitim sanaayi senin ülkende yok !! Keşke ülkemizde açlık sınırı 1000 liranın üstündeyken asgari ücret 650 lira olmasaydı !!! keşke ülkemizde yoksulluk sınırı 3000 liranın üstündeyken bir öğretmen baaşı 2000 liranın altında olmasaydı !! Ama maalesef bunlar bizim gerçeğimiz. Bahsettiğin kültür meselesi değil tamamen para meselesi benim param olsa neden tenezzül edeyim ki korsana ? basar parayı alırım.

açlık edebiyatı hep olmuştur bu ülkede. millet açız der bi bakarsınki pazar günü hiç bir avm ye giremezsin. hiç unutmam bir pazar günü 212 nin otoparkına girmek ve çıkmak için 45 dakika harcadım. mağazaya girmedim bile. ondan beridir pazar günü avm ye gitmiyorum. evet bu ülke aç ama tüketime aç kimse kendini kandırmasın. arabalara 5 milyar indirim yapsalar sıradan araba alamıyorsun. elektroniğe harcanan paranın haddi hesabı yok. arkadaşın dediği gibi konu uzar. fakat şu soru aklımı kurcalıyor. bilmem kaç tane kart mağduru var. acaba bunların nasıl bir temel ihtiyaçları vardıda kart borçları bu kadar arttı. şöylede sorabiliriz soruyu asgari ücret alan kaç kişi ve kişilerin kaçtanesi sigara içiyor. iki günde bir paketten hesaplarsan 75 lira ederki buda 30 doları geçer.
kendimizi kandırmayalım Müslümanız ama kul hakkı nedir bilmiyoruz.
turanciweb17400 Merak etmeyin 15$ da olsa torrentten indirmenin rahatlığı(korsan) varken Türkiyede kimse almaz.Abd,japonya ve batı avr...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turanci 7 yıl
web17400
Merak etmeyin 15$ da olsa torrentten indirmenin rahatlığı(korsan) varken Türkiyede kimse almaz.Abd,japonya ve batı avrupa dışında ücretini ödeyerek yazılım ürünü alma kültürü yok.

Evet yok haklısın çünkü o ülkelerdeki ekonomi, bilim, teknoloji, üretim, eğitim sanaayi senin ülkende yok !! Keşke ülkemizde açlık sınırı 1000 liranın üstündeyken asgari ücret 650 lira olmasaydı !!! keşke ülkemizde yoksulluk sınırı 3000 liranın üstündeyken bir öğretmen baaşı 2000 liranın altında olmasaydı !! Ama maalesef bunlar bizim gerçeğimiz. Bahsettiğin kültür meselesi değil tamamen para meselesi benim param olsa neden tenezzül edeyim ki korsana ? basar parayı alırım.
web17400Merak etmeyin 15$ da olsa torrentten indirmenin rahatlığı(korsan) varken Türkiyede kimse almaz.Abd,japonya ve batı avrupa dışında ücre...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
web17400 7 yıl
Merak etmeyin 15$ da olsa torrentten indirmenin rahatlığı(korsan) varken Türkiye'de kimse almaz.Abd,japonya ve batı avrupa dışında ücretini ödeyerek yazılım ürünü alma kültürü yok.
Merak etmeyin 15$ da olsa torrentten indirmenin rahatlığı(korsan) varken Türkiye'de kimse almaz.Abd,japonya ve batı avrupa dışında ücretini ödeyerek yazılım ür...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
erenberkay 6 yıl
aynı kampanya vaio'lardada başlamış. morfare.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Augias 6 yıl
Windows vistadan w7 ye ücretsiz yükseltmiştik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
07ugur 7 yıl
Güzel teklif :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
web17400 7 yıl
Olayın birde işgücü boyutu var,ülkemizde bilgisayar mühendislerine daha ziyade donanım ağırlıklı bakılıyor.Bunun sebebide yazılım sektörümüzün yeterince gelişmemesi.Oysa parlak fikirler ve küçük yatırımlarla birçok kişi istihdam edilebilir.Android ve ios platformları sayesinde para kazanabileceğini anlayan birçok gencimiz kendi şirketlerini kurup(sadece küçük bir ofis) sektöre girmeye başladı.Emin olun emeklerinin karşılığını alamasalar kesinlikle uğraşmazlar çünkü hayatlarını devam ettirebilmeleri için hepimizin olduğu gibi onların da paraya ihtiyacı var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
resler 7 yıl
Bilgisayarı aldığımda Vista yüklüydü yanında gelen broşürlerde Win7 çıktığında 40 dolar vererek terfi edebileceğim yazıyordu. Bende internet sayfasındaki formu doldurup ön kayıt yaptırmıştım. Win7 çıktıktan 4 ay sonra kargodan Win7 ve sürücülerin olduğu 2 DVD lik bir paket gelmişti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kenan109 7 yıl
Denemek için zaten şu anda sürümler mevcut.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TeamAnimus 7 yıl
Beğenmeyip downgrade yapmak istersek $15'imizi geri verecek miymiş? Parasını almadan önce kullanıcıya en azından 15 günlük deneme süresi sunsa bari.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktayakgoz 7 yıl en beğenilen
turanci
web17400 Merak etmeyin 15$ da olsa torrentten indirmenin rahatlığı(korsan) varken Türkiyede kimse almaz.Abd,japonya ve batı avrupa dışında ücretini ödeyerek yazılım ürünü alma kültürü yok.
Evet yok haklısın çünkü o ülkelerdeki ekonomi, bilim, teknoloji, üretim, eğitim sanaayi senin ülkende yok !! Keşke ülkemizde açlık sınırı 1000 liranın üstündeyken asgari ücret 650 lira olmasaydı !!! keşke ülkemizde yoksulluk sınırı 3000 liranın üstündeyken bir öğretmen baaşı 2000 liranın altında olmasaydı !! Ama maalesef bunlar bizim gerçeğimiz. Bahsettiğin kültür meselesi değil tamamen para meselesi benim param olsa neden tenezzül edeyim ki korsana ? basar parayı alırım.

açlık edebiyatı hep olmuştur bu ülkede. millet açız der bi bakarsınki pazar günü hiç bir avm ye giremezsin. hiç unutmam bir pazar günü 212 nin otoparkına girmek ve çıkmak için 45 dakika harcadım. mağazaya girmedim bile. ondan beridir pazar günü avm ye gitmiyorum. evet bu ülke aç ama tüketime aç kimse kendini kandırmasın. arabalara 5 milyar indirim yapsalar sıradan araba alamıyorsun. elektroniğe harcanan paranın haddi hesabı yok. arkadaşın dediği gibi konu uzar. fakat şu soru aklımı kurcalıyor. bilmem kaç tane kart mağduru var. acaba bunların nasıl bir temel ihtiyaçları vardıda kart borçları bu kadar arttı. şöylede sorabiliriz soruyu asgari ücret alan kaç kişi ve kişilerin kaçtanesi sigara içiyor. iki günde bir paketten hesaplarsan 75 lira ederki buda 30 doları geçer.
kendimizi kandırmayalım Müslümanız ama kul hakkı nedir bilmiyoruz.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ciddiyetsiz 7 yıl
korsan kullanmanın hiçbir bahanesi olamaz. yok asgari ücret yok açlık sınırı yok açız tok olsak basar parayı alırız vs. bunlar hep bahane. ben öyle kişiler tanıyorum ki ekmeğinden kısıp sevdiği oyunu alabilmek için para biriktiriyor. ancak bunlar nadir kişiler. korsan kullanan kime sorarsanız sorun bahanesi hep aynı. eğer bu bahaneler olmasaydı windows da bu kadar gelişemez belki linux hak ettiği konumda olurdu. piyasada onlarca ücretsiz alternatifler varken sırf korsan kullanmayı alışkanlık edinmiş kişiler var. örn; üniversitede dreamspark ile bir sürü windows yazılımının ücretsiz keyleri verildi ama bu keyleri giren 1-2 kişi. kalanlar aynen "crack" ile devam... para önemli tabiki elbet ama böyle bir kültür de var.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lazeran 7 yıl Ciddiyetsiz
Ciddiyetsiz
korsan kullanmanın hiçbir bahanesi olamaz. yok asgari ücret yok açlık sınırı yok açız tok olsak basar parayı alırız vs. bunlar hep bahane. ben öyle kişiler tanıyorum ki ekmeğinden kısıp sevdiği oyunu alabilmek için para biriktiriyor. ancak bunlar nadir kişiler. korsan kullanan kime sorarsanız sorun bahanesi hep aynı. eğer bu bahaneler olmasaydı windows da bu kadar gelişemez belki linux hak ettiği konumda olurdu. piyasada onlarca ücretsiz alternatifler varken sırf korsan kullanmayı alışkanlık edinmiş kişiler var. örn; üniversitede dreamspark ile bir sürü windows yazılımının ücretsiz keyleri verildi ama bu keyleri giren 1-2 kişi. kalanlar aynen "crack" ile devam... para önemli tabiki elbet ama böyle bir kültür de var.

Ya birak allah askina kimi tanion asgari ucretli gidip windowsa 300 tl veren tanistir nobel verecem ona asgari ucretli adam oyun mu oynuo yada hadi oynuor bide parami verior

Korsan buyuk suc olsaydi yada buyuk ahlaksizca bir durum sayilsaydi
Buyuk devletler cinle iliskiyi keserdi ikincisi memlekette kimse internet kafeye gitmezdi

Soruyom sana bay korsana karsi hic internet kafeye gitmedinmi?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tavernac1 7 yıl
herkese yararlanabilirse ben yükseltirim gayette uygun bi kampanya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gokooo 7 yıl
apple bunu bedava yapiyor her yıl ayrica almak isterseniz 30$ ama şu varki appleda zaten makineye veriyorsunuz o parayı bir de şu var windows makine alırken de lisans ödüyorsunuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3330 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, microsoft ve windows 8
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl ASRock: Asus ile kardeş değil rakibiz! 7 yıl Uygulama Haber 14 Mayıs: "Yeni çıkan uygulamalar, oyunlar gelişmeler hepsi burada"" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim