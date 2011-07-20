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Microsoft yeni fare modeli Explorer Touch'ı duyurdu

7 yıl
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft ilk detayları bir süre önce ortaya çıkan Explorer Touch Mouse isimli yeni fare modelini resmi olarak duyurdu. Microsoft'un resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Eylül ayında pazara sunulacak olan 111 x 63.4mm boyutlarındaki yeni fare, BlueTrack teknolojisini kullanıyor ve bu sayede farklı yapıdaki pek çok yüzeyde sorunsuzca kullanılabiliyor.

Beraberinde gelen nano alıcı sayesinde kablosuz olarak kullanılabilen fare üzerinde iki adet dokunmatik buton ve bir adet kaydırma tekerine sahip olan fare, tam şarj altında 18 aya kadar kullanılabiliyor. Siyah ve "fırtına" olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunulacak olan Microsoft Explorer Touch Mouse'ın yurt dışında 49.95 dolar seviyesinden sunulması bekleniyor.  

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northernlights 7 yıl
18 ay gideceğini sanmıyorum ben.
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birolmth 7 yıl northernlights
-ALA-

18 ay gideceğini sanmıyorum ben.


evet 18 ay gitmez bencede logitech demiş olsa tamam inanırım belki ama mıcrosoft artık güven vermiyor.
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alito 7 yıl
ördek gagasına benzemiş
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onbeskarakterli 7 yıl
Tasarımı Apple'ın Magic Mouse'unu andırıyor. Farenin tuşlarının dokunmatik olması da aynı özelliği taşıdıklarını gösteriyor.
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neXXen 7 yıl
Bende teknosadan laptopuma bi mouse almıştım 4-5 ay önce,nano alıcısı takılıyken sistem açılmıyor,sürekli tak-çıkar yapıyorum ve sinir bozucu bir durum. Hiç kullanışlı değil,touchpadle kullanıyorum artık. Pil ömrüne gelecek olursak 2 tane duracell pil çıkmıştı içinden halen çalışıyor.
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birolmth 7 yıl
şaşırtıcı ya bu microsoft bu işte baya geri kalmış logitech mx air vardı bunn butun özellikleri var ayrıca o havada bile çalışıyordu:) logitech 3 yıl pil ömrünü başlatalı ooooooooooooo logitech logitech diyorum ama gerçekten microsoft gözden düşüyor.
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ceo-tr 7 yıl
floydrose
logitech m705 marathon kullanıyorum beyler 2 kalem pil var içinde 3 yıl diyor kullanım süresine 7 ay oldu daha sorun yok :) Günde 12 saat pc başındayım.

aynen bende de aynı mause tan var. tavsiye ederim. 8 - 9 aydır en ufak sorun çıkarmadı. klavyede logitech oda aynı. logitechten şaşmayın.
not: Logitech fan boy değilim. :))
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floydrose 7 yıl
logitech m705 marathon kullanıyorum beyler 2 kalem pil var içinde 3 yıl diyor kullanım süresine 7 ay oldu daha sorun yok :)

Günde 12 saat pc başındayım.
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speedman 7 yıl
pil ömrü konusunda @kenan109 çok haklı.aşağıdaki mouse ı aldıgımda altında 8 ay pil ömrü diyordu..
duracell pil çıkmıştı içinden..2 hafta zor dayandı


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microsoft.com/...

1 yıldır bu ürünü kullanıyorum.1 adet AA pille çalışıyor..Varta 2700 mAH pil kullanıyorum.Kesintisiz 1 ay gidiyor şarj..
günde 6-7 saat te pc başındayım



edit:ürünü ilk aldıgınızda içinden çıkan pil

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bunlarda benim kullandıgım piller

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kenan109 7 yıl
Kendimi bildim bileli klavye mouse olarak microsoft kullandım.Fakat size şunu söylemek istiyorum; açıklamalarda yazan pil ömrü saçmalıktan ibaret.Kaldı ki neye göre ölçüyorlar bunu.Günde 5 saat kullanan kişiyle 15 saat kullanan kişinin şarj ömrü elbette farklı olacaktır.Hele birde sadece oyun oynuyorsanız vay halinize.
Evimde kablolu ve kablosuz olmak üzere 2 tane microsoft setim var.Ben size kablosuz olanı biraz anlatayım da bir daha microsoft almaya kalkarsanız 2 kere düşünün.Klavye iki adet kalem pille çalışıyor(ince kalemlerden değil) Kasam ile arasında 1 metre dahi yok, yaklaşık 70-80cm kadar mesafe var.Gelin görün ki çekmiyor.NFS oynarken mouse'u aradan alıyorum ki daha iyi çeksin diye :( Mouse'a gelince içinde 2 tane kalem pil var.Evet yanlış duymadınız 2 kalem pil.Yerinden dahi kalkmıyor ve pillerin henüz 1 ay dayandıgını görmedim.Çevremdeki herkes Logitech alırken ben gidip microsoft aldım ve çok pişman oldum.Fakat yiğidi öldür hakkını ver demişler, ürünleri gerçekten çok sağlam.Ben bir çok kez klavye'ye kafa göz dalmama rağmen bozulmadı :)
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umutarslan.com 7 yıl
18ay mı :( a4tech var bende 1tane 2500lük varta pille 1ay anca gidiyor hatta gitmiyor.uyuz oluyorum.
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