Microsoft yeni fare modeli Explorer Touch'ı duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Microsoft ilk detayları bir süre önce ortaya çıkan Explorer Touch Mouse isimli yeni fare modelini resmi olarak duyurdu. Microsoft'un resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Eylül ayında pazara sunulacak olan 111 x 63.4mm boyutlarındaki yeni fare, BlueTrack teknolojisini kullanıyor ve bu sayede farklı yapıdaki pek çok yüzeyde sorunsuzca kullanılabiliyor.
Beraberinde gelen nano alıcı sayesinde kablosuz olarak kullanılabilen fare üzerinde iki adet dokunmatik buton ve bir adet kaydırma tekerine sahip olan fare, tam şarj altında 18 aya kadar kullanılabiliyor. Siyah ve "fırtına" olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunulacak olan Microsoft Explorer Touch Mouse'ın yurt dışında 49.95 dolar seviyesinden sunulması bekleniyor.
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evet 18 ay gitmez bencede logitech demiş olsa tamam inanırım belki ama mıcrosoft artık güven vermiyor.
aynen bende de aynı mause tan var. tavsiye ederim. 8 - 9 aydır en ufak sorun çıkarmadı. klavyede logitech oda aynı. logitechten şaşmayın.
not: Logitech fan boy değilim. :))
Günde 12 saat pc başındayım.
duracell pil çıkmıştı içinden..2 hafta zor dayandı
microsoft.com/...
1 yıldır bu ürünü kullanıyorum.1 adet AA pille çalışıyor..Varta 2700 mAH pil kullanıyorum.Kesintisiz 1 ay gidiyor şarj..
günde 6-7 saat te pc başındayım
edit:ürünü ilk aldıgınızda içinden çıkan pil
bunlarda benim kullandıgım piller
Evimde kablolu ve kablosuz olmak üzere 2 tane microsoft setim var.Ben size kablosuz olanı biraz anlatayım da bir daha microsoft almaya kalkarsanız 2 kere düşünün.Klavye iki adet kalem pille çalışıyor(ince kalemlerden değil) Kasam ile arasında 1 metre dahi yok, yaklaşık 70-80cm kadar mesafe var.Gelin görün ki çekmiyor.NFS oynarken mouse'u aradan alıyorum ki daha iyi çeksin diye :( Mouse'a gelince içinde 2 tane kalem pil var.Evet yanlış duymadınız 2 kalem pil.Yerinden dahi kalkmıyor ve pillerin henüz 1 ay dayandıgını görmedim.Çevremdeki herkes Logitech alırken ben gidip microsoft aldım ve çok pişman oldum.Fakat yiğidi öldür hakkını ver demişler, ürünleri gerçekten çok sağlam.Ben bir çok kez klavye'ye kafa göz dalmama rağmen bozulmadı :)