Microsoft yeni fare modeli Explorer Touch'ı duyurdu

Microsoft ilk detayları bir süre önce ortaya çıkan Explorer Touch Mouse isimli yeni fare modelini resmi olarak duyurdu. Microsoft'un resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Eylül ayında pazara sunulacak olan 111 x 63.4mm boyutlarındaki yeni fare, BlueTrack teknolojisini kullanıyor ve bu sayede farklı yapıdaki pek çok yüzeyde sorunsuzca kullanılabiliyor.





Beraberinde gelen nano alıcı sayesinde kablosuz olarak kullanılabilen fare üzerinde iki adet dokunmatik buton ve bir adet kaydırma tekerine sahip olan fare, tam şarj altında 18 aya kadar kullanılabiliyor. Siyah ve "fırtına" olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunulacak olan Microsoft Explorer Touch Mouse'ın yurt dışında 49.95 dolar seviyesinden sunulması bekleniyor.