Microsoft Edge artık eskisinden çok daha hızlı

Bu performans artışı, bir sitenin metin, görsel veya kullanıcı arayüzü öğelerini yüklemeye başlaması için geçen süreyi ölçen First Contentful Paint (FCP) metriğinde kaydedildi. Google’ın 2017 yılında Chrome tarayıcısında tanıttığı bu metrik, kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen temel göstergelerden biri olarak kabul ediliyor. Microsoft’a göre, içerik yüklenmesinin 300-400 milisaniyeyi aşması, kullanıcı memnuniyetini ciddi şekilde düşürebiliyor.
Edge hem hızlandı hem akıllandı
Edge’in hız kazanımı yalnızca ilk yükleme süresiyle sınırlı değil. Microsoft, geçtiğimiz şubat ayında indirme geçmişi, özel sekme açma ve benzeri işlemlerin ortalama yüzde 40 daha hızlı gerçekleştiğini açıklamıştı. Yeni güncellemeyle birlikte 13 tarayıcı özelliği daha iyileştirildi. Bunlar arasında daha duyarlı ayarlar menüsü, çift ekran modunda gecikmesiz geçişler ve yapay zeka destekli “Sesli Oku” özelliğinde daha akıcı performans yer alıyor.
Bu ilerlemeler, Microsoft’un Edge tarayıcısını daha hızlı bir WebUI 2.0 mimarisine geçirmesiyle elde edildi. Yeni yapı, daha küçük kod paketleri ve daha az JavaScript çalıştırılarak tarayıcının başlatılma süresini ciddi oranda kısaltıyor. Elbette bu hamlelerin nedeni Chrome gibi diğer rakip tarayıcılardan Edge’e geçişi teşvik etmek. Şu anda dünya genelinde tarayıcı pazarının yalnızca yüzde 5'ine sahip olan Edge, yüzde 68’lik pazar payıyla lider konumda olan Google Chrome’un oldukça gerisinde.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Tasarımı hem nostaljik hem de modern bir harman olmuş. Beğenmemek ne mümkün!
Çok iyi