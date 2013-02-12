Microsoft'dan Office for Mac 2011 için güncelleme

Microsoft'un Office'in yeni sürümünü Mac platformu için ne zaman yayınlayacağı belirsizliğini koruyadursun, Redmond'lı yazılım devi Office for Mac 2011'in lisans kontrol sisteminde yaşanan problemi gideren güncelleme yayınladı.

Microsof'un destek sayfasından ulaşabileceğiniz güncelleme, Office for Mac 2011'in lisanslı olmasına rağmen lisanssız olduğunu bildiren hatayı gidererek uygulamalarını kararlılığını arttırmakta.

Hatırlanacağı gibi Microsoft, kısa bir süre önce Office 2013'ü Windows platformu için yayınlamış ve Office 365'i bireysel kullanıcıların kullanımına sunmuş; Mac platformu için de yaklaşık 2 hafta önce Office 2011'in Service Pack 3'ünü yayınlamıştı.