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Microsoft'dan Office for Mac 2011 için güncelleme

6 yıl
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Diğer Yazılım
Shady
Haber Editörü
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Microsoft'dan Office for Mac 2011 için güncelleme

Microsoft'un Office'in yeni sürümünü Mac platformu için ne zaman yayınlayacağı belirsizliğini koruyadursun, Redmond'lı yazılım devi Office for Mac 2011'in lisans kontrol sisteminde yaşanan problemi gideren güncelleme yayınladı.

Microsof'un destek sayfasından ulaşabileceğiniz güncelleme, Office for Mac 2011'in lisanslı olmasına rağmen lisanssız olduğunu bildiren hatayı gidererek uygulamalarını kararlılığını arttırmakta.

Hatırlanacağı gibi Microsoft, kısa bir süre önce Office 2013'ü Windows platformu için yayınlamış ve Office 365'i bireysel kullanıcıların kullanımına sunmuş; Mac platformu için de yaklaşık 2 hafta önce Office 2011'in Service Pack 3'ünü yayınlamıştı.


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Dmitri Karamazov 6 yıl
iWork tavsiye ediyorum arkadaşlara. Daha sade ve daha odaklayıcı oluyor çalışırken.
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Dorota 6 yıl
mac de office kullanıyorum ama çok kötü.. windowsdaki ile alakası yok sırf office için bootcamp ile windows kurdum macbooka onun dışında işim olmaz çöplük windows işletim sistemi ile
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