Microsoft'tan Android kullanıcıları için Windows Phone yarışması

Dünya çapında 200 milyondan fazla cihaz satışı yapan ve günde 550 bin cihazın aktive edildiği Android işletim sistemi popülaritesinden dolayı zararlı yazılımların hedefi olmuş durumda. Zaman zaman Android Market'teki zararlı yazılım haberleri teknoloji gündemini meşgul ediyor. Reklam konusunda hiçbir masraftan kaçınmayan Microsoft da Google'ı bu açığıyla vurarak yeni bir kampanya başlattı.





Windows İletişim Dirketörü Ben Rudolph, Twitter üzerinden duyurduğu yarışmada Android cihazına resmi veya gayri resmi olarak zararlı yazılım bulaşmış veya kullanım sırasında işletim sistemindeki hatalardan dolayı mağdur olmuş kullanıcıların hikayesini anlatmasını istedi.





En iyi hikayeyi anlatan 5 kişiye Rudolph birer adet Windows Phone 7.5 cihazı hediye edecek. Yaklaşık iki saat önce başlayan yarışmada yüzlerce kişi hikayesini anlattı. Kullanıcıların büyük kısmı hatalardan yakınırken bazıları da sadece WP7 işletim sistemini denemek için cihaz talebinde bulunuyor.





Rudolph yarın sabaha kadar cevapları alacak ve sonuçları hemen ardından açıklayacak. Konuyu incelemek isteyenler #droidrage trendini takip edebilir.