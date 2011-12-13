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Microsoft'tan Android kullanıcıları için Windows Phone yarışması

7 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünya çapında 200 milyondan fazla cihaz satışı yapan ve günde 550 bin cihazın aktive edildiği Android işletim sistemi popülaritesinden dolayı zararlı yazılımların hedefi olmuş durumda. Zaman zaman Android Market'teki zararlı yazılım haberleri teknoloji gündemini meşgul ediyor. Reklam konusunda hiçbir masraftan kaçınmayan Microsoft da Google'ı bu açığıyla vurarak yeni bir kampanya başlattı.

Windows İletişim Dirketörü Ben Rudolph, Twitter üzerinden duyurduğu yarışmada Android cihazına resmi veya gayri resmi olarak zararlı yazılım bulaşmış veya kullanım sırasında işletim sistemindeki hatalardan dolayı mağdur olmuş kullanıcıların hikayesini anlatmasını istedi.

En iyi hikayeyi anlatan 5 kişiye Rudolph birer adet Windows Phone 7.5 cihazı hediye edecek. Yaklaşık iki saat önce başlayan yarışmada yüzlerce kişi hikayesini anlattı. Kullanıcıların büyük kısmı hatalardan yakınırken bazıları da sadece WP7 işletim sistemini denemek için cihaz talebinde bulunuyor.

Rudolph yarın sabaha kadar cevapları alacak ve sonuçları hemen ardından açıklayacak. Konuyu incelemek isteyenler #droidrage trendini takip edebilir. 

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umutarslan.com 7 yıl en beğenilen
bence donanımhaber de fanboy detected deneyimli bir şey yapsın.adamlar virüslerden daha zararlı bir türlü silinmiyorlar..
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symbiat 7 yıl
Merak eden arkadaşlarım için bir kaç küçük not:
Android C, c++ ve java ile yazılmıştır. Java sadece UI (user interface) yazmak için kullanılmıştır.
Androidin kendisinde bir performans sorunu yok, ama uygulamaların koştuğu bölüm olan Dalvik sanal makinası adı üstünde bir sanal makinadır ve java kodunu anlık olarak derler ve işletir. Hal böyle oluncada saf C ile yazılmış programlara kafa tutması söz konusu değildir. Tabi burdada şu geçerli, bir program saf c ile profesyonel kodlanmış artık kod vb içermiyorsa, en az kaynak tüketen ve en hızlı çalışan sıfatına laiktir. Yoksa kötğ kodlanmış bir c programı iyi kodlanmış bir java dan yavaş bile olabilir.
Android programları java yada NDK ( native development kit) ile geliştirilebilir. yaygın olanı javadır.
Linux te virus yok diyen adam ya yalan söylüyordur yada eksik-hatalı bilgi sahibidir.
Linux ve mac içinde virus yazılır yazılabilir, yaygın olmamasının sebebini zeka sahibi herkes kavrayabilir. Bunun içi şunun sorgulanması gerekir, virus nedir ? neden yazılır kim yazar ?
Bu sorulara cevap veren adam neden windows için yazılmış virus sayısının diğer sistemlerden daha fazla olduğunu anlayabilir.
Linux Ve Mac için yazılmış anti virus uygulamaları vardır.....
Boş laf üretmeden önce biraz araştırıp hiç olmasa wiki denen şeyden istifade edilmelidir. forum insanların saygı ile bilgi edindikleri deneyimlerini aktardıkları yerdir. Bilgi niteliğinde olmayan şeyin foruma mesaj olarak girmesini hala anlamış değilim. Maksat madem muhabbet ki bunu bende yapıyorum zaman zaman, bari üslup şık ve nazik olsun da okuyan kişinin göz zevki bozulmasın.
Ben bu forumda çok saygın kimselerden çok güzel bilgiler edindim, elimden geldiği kadarda bende bir şeyleri geri verebilmek istiyorum. gönül isterki herkes de böyle olsun yada olma gayretinde olsun.
Saygılar.
Merak eden arkadaşlarım için bir kaç küçük not:Android C, c++ ve java ile yazılmıştır. Java sadece UI (user interface) yazmak için kullanılmıştır.Andr...
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darkaura 7 yıl
klasik microsoft. oyunu kirli oynamaktan asla cekinmez.
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Whisper911 7 yıl
al sana hikaye microsoft donanimhaber.com/...
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darkaura 7 yıl Whisper911
Whisper911

al sana hikaye microsoft
donanimhaber.com/...

ilk nexus telefon hediyemizi microsoft urun yoneticisi Greg Sullivan'a veriyoruz
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janparey 7 yıl
Androdin dinine söven müslüman olsa! :D
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ressambdrm 7 yıl
Şimdi haberi aldık, windows phone 7 deki sms sisteminde bir açık var ve virüslerle patlatıyolar wp7 cihazları. Allahın sopası yok vallahi tam ibretlik.
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SiR MaNiaC 7 yıl
valla bende olsam microsoft yerinde bende yapardım.
Arkadaş google ve linux menşeili olanlar deilmiydi windowsu virüs var virüs var diyip dalgasını geçen.
Sen yıllarca o adamla sende virüs var diye dalga geçiyorsan virüs olmayanını yazacaktın.(ki böyle bişi olamaz) Ha şimdi işletim sisteminde virüs problem olabilecek kadar ayyuka çıktıysa(ki bu da gayet doğal. Yaygın işletim sistemleri için virüs yazılır zaten.) adamda gelir dalgasını geçer.
Benim anlamadığım buradaki yorumcular. Windowsuda kullanıyorsunuz androidi de :) nasıl bir lahana turşusudur bu bilemedim
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mahser42 7 yıl
--
Windows Phone'daki bir açık SMS özelliğini devre dışı bırakıyor
donanimhaber.com/...
--
Komedi yaa =)
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mahser42 7 yıl
" google wp'da açık bulana nexus prime vericeğini söylese parçalarlar o os'i "
süper yorumdu :))
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mahser42 7 yıl
süper yorumdu :))
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acmtncy 7 yıl
windows da android gibi akıllı telefon pazarının yarısına tek başına sahip olsaydı da millet onu da virüs yazmaya layık görseydi.
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RichardoQuaresma7 7 yıl
ne kadar boş yorumlar. rekabet ediliyor savasta her yol mubahtir. androiddeki virusler var marketde ama bir antivirus isi cozuyor ben hem Turkce hem ingilizce hikayemi paylasicam telefon alirsamda satar elimdekinide satar ust segment android alirim.
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danGerfuLL 7 yıl
Windows'a sormak lazım WM5, WM6, WM6.1 ve WM6.5'teki hataları yazabiliyormuymuşuz. iOS gibi sınırsız kısıtlama ile 0 hatalı yazılım üretemediğine de bahse girerim. Ki iOS5 bile hala hataları düzeltmekle uğraşıyor.
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[Z3R0] 7 yıl
birde android i öviyorlar arkadaş ya java ile yazılmış bir os den ne beklersin. Yazabiliyorlarsa C de yazıcaklar.Adamlar öylede kampanya yapar böylede. fanboyluğun alemi yok android iyidir. Hiçbirşey önünde duramazken ios ile baş etmeye çalıştı.ama bu java ile yazılmış o kadarda iyi olmayan bir os olmadığı gerçeğini değiştirmiyor.
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