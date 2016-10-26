Microsoft’tan güneş enerjili ve e-ink ekranlı Post-it notlar

Hololens gözlüklerinde de imzası olan ve bugüne kadar pek çok ilginç projeye imza atan Microsoft Research yine bir farklı ürün ile karşımızda. Güneş enerjili e-ink Post-it not blokları hayatınızı kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Halen Geliştirme Aşamasında

Halen prototip aşamasında olan Post-it blokları, 132 piksellik bir e-ink ekrana sahip. Bluetooth 4.0 üzerinden çeşitli yazılar ve görseller yükleyebildiğiniz blok, uzun süreler bir hatırlatıcı olarak masanızda duruyor. Verimli güneş panelleri sayesinde de aydınlık ortamlarda uzun süre kullanılabiliyor.

Uygulama üzerinden değişiklik yaptığınız anda ekran kendisini güncelleyerek bilgiyi yansıtmaya başlıyor. Bunun haricinde akıllı telefonun sensörlerinden veya web üzerinden örneğin cevapsız çağrı, hava durumu gibi bilgileri de yansıtabiliyor. Bu durumda enerjinin boyutuna göre her dakika veya 25 dakikada bir kendisini güncelleyebiliyor. Ayrıca zengin gerçeklik uygulamalarını kullanarak da güncelleme yapabilmek mümkün.

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Proje henüz geliştirme aşamasında ve ekip daha fazla yenilik üzerinde çalışıyor. Örneğin arka kısımda yer alan fotovoltaik güneş panellerini şeffaf hale getirerek ekran üzerine yerleştirmek bunlardan birisi. Bu bakımdan elektronik Post-it bloklarının uzun bir süre ticari hayata geçmesi beklenmiyor.