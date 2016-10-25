Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi Mi Note 2: Kavisli ekran, Snapdragon 821, 6GB RAM

Akıllı telefon pazarında son dönem önemli atılımlar yapan Xiaomi, ekran tarafında pazarın en ilgi çeken modellerinden biri olmaya aday yeni Mi Note 2 amiral gemi modelini duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
17,7b
1
92
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Çin pazarının son dönemde en konuşulan markası Xiaomi, belki de tarihindeki en özel akıllı telefonuna imza atıyor. Xiaomi Mi Note 2 amiral gemi modeli, iki taraftan kavisli ekranı ile yılın en iyilerinden olmaya aday bir telefon.

Tasarım

Daha önce internete sızan görsellerde cihazın kavisli bir yapıya sahip olacağını zaten biliyorduk. Ön taraftaki Home butonu ile cihaz Galaxy Note 7 modeline oldukça benziyor. Series 7 alüminyum çerçeve ile sağlamlaştırılan telefonun arka cam kısmı da kavisli yapıda. Böylece tutuş açısından rahatlık sunuluyor. Home butonu içerisine parmak izi okuyucu

5.7 inçlik kavisli OLED ekranın kimden tedarik edildiği henüz bilinmiyor. Samsung daha çok Super AMOLED tarzında tedarik ediyor. LG ise henüz OLED ekranların tedariğine başladı. Bu bakımdan LG ihtimali biraz daha ağır basıyor.

 

Xiaomi Mi Note 2: Kavisli ekran, Snapdragon 821, 6GB RAM
Tam Boyutta Gör

Donanım

Snapdragon 821 yonga setinin güç verdiği modelde 6GB LPDDR4 RAM tercihi yapılmış. 128GB depolama kapasitesi UFS 2.0 standardını temel alıyor ve veri aktarım hızları çok yüksek. 4070mAh kapasiteli batarya QuickCharge 3.0 ile standart bataryalarda 4 kat daha hızlı doluyor.

Arka kısımdaki 23MP çözünürlüğündeki kamera Sony IMX 318 sensörünü barındırıyor. Faz algılamalı otomatik odaklama yanında 4K videolar için de 3 eksenli bir elektrikli görüntü sabitleme - EIS teknolojisine yer verilmiş. Ön kamera 8MP çözünürlüğünde ve otomatik odaklama yapabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Mac bilgisayarları uzun vadede daha ucuz"

Ses tarafında AQSTIC 192kHz / 24-bit yongasına yer veren telefon çok daha doğru konumlama yapabilen bir GPS yongasına da sahip. NFC yongası ise mobil ödemeler için optimize edilmiş.

Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi üzerinde MIUI 8 arayüzünü çalıştıran modelin her açıdan dolu dolu olduğunu söyleyebiliriz. Tasarım çizgileri, kamera, kullanılan malzemeler, donanım bileşenleri ve batarya türünün en iyileri arasından seçilmiş.

 

Xiaomi Mi Note 2: Kavisli ekran, Snapdragon 821, 6GB RAM
Tam Boyutta Gör

Fiyat ve Çıkış Tarihi

Fiyat konusunda yine değişik versiyonlar olduğunu söylemek gerek. 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi sunan en düşük model vergiler hariç 1280TL civarında bir fiyat etiketine sahip. 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi olan versiyon 1500TL civarında. Global olarak LTE modem barındıran versiyon ise 1600TL civarında. Bu fiyatlar hızlı satışlara yetişebilenler için geçerli. Sonrasında ise farklı perakende mağazalarında 100-200TL fiyat farkı ortaya çıkacaktır.  

http://en.miui.com/thread-386193-1-1.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
brshr 3 yıl en beğenilen
Telefonlardaki eksik anlayışımız çok değişmeye başlamış. "Tek eksiği çift kamera", "Kalem olasa idi" gibi yorumlar var. İnsanoğlu daha dün ne gerek var dediklerine bugün eksiklik gözü ile bakıyor. Ne garip.
Telefonlardaki eksik anlayışımız çok değişmeye başlamış. "Tek eksiği çift kamera", "Kalem olasa idi" gibi yorumlar var. İnsanoğlu daha dün ne gerek var dedikler...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +47
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TormentedSoul 3 yıl Guest-97084050D
ŞamlıReis
TormentedSoul
xiaomi kraldır
redmi 3 kullanıyorum, rahat rahat vainglory oynuyorum grafik ayarları yüksek olarak
her zaman paranın karşılığıdır xiaomi
bu arada mi 5s 4gb ramlisi 370 dolar banggodda gençler param buna yetmez diyene mi 5s iyi alternatif olur sanki

Vainglory ultra ayarda lg g2 takılmadan en az 60-70 fps veriyor.Hangisi kral? ;)))

benim cihazım 139 dolar
lg'nin 139 dolarlık bir cihazı varsa alıp test etmek isterim
tabii kasa çatlaması, ekran sararması ve boot loop sorunu yoksa alırım parama yazık
ŞamlıReisTormentedSoulxiaomi kraldırredmi 3 kullanıyorum, rahat rahat vainglory oynuyorum grafik ayarları yüksek o...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 3 yıl
2 seri sonra kalem çıkardımı al sana Galaxy Note alternatifi.
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
10 Avatar Avatar Avatar
DH Misafiri 2 yıl
Geçen ay Shangaydaydım, Xiaomi Shopta Mi Note 2 ve Mi Mix yoktu, ne zaman geleceğini de bilmiyoruz dediler. Mi Note fiyatı 6-128 3499 yuan.
Oğluma 5s pro aldım 2299 yuana, teknik serviste global ROM yüklediler, ekran filmini yapistirdilar teslim ettiler. Koruma kılıf da gayet güzel, kaliteli ayrıca da sleep/wake up.
Ancak Mi Note 2, Mi Mix ve Mi4 için henüz resmi Global Rom çıkmamış.
Sonra piyasadan mi note 2 6*128 bulduk ama biraz pahalıya aldık, 3800 yuan.
Övdükleri kadar varmış gayet güzel cihaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bigmagician 3 yıl
Sahibinden de 2500 lirayla satışa başlamışlar. Almak isteyen varsa bakabilir :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ICromwelleI 3 yıl Bigmagician
Bigmagician
Sahibinden de 2500 lirayla satışa başlamışlar. Almak isteyen varsa bakabilir :D

2500 tl edecek bir telefon değil bana kalırsa şu anda donanım haricinde samsunga benziyor bana kalırsa. Mi Miz daha iyi olmuş ama onunda ağırlığı sıkıntı yaratır cepte taşıncak bir telefon oldumu ağırlığını hisseder insan ama baktığımızda Mi Note 2 ile aynı boyuta denk geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hsnp_16 3 yıl
Harika olmuş , yurtdışı 1600 gibi fiyat bu telefon için çok iyi. Kalemde olsa tadından yenmezmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RyGzy 3 yıl
gençler bu Xiaomi modellerinin kamerası nasıl iyi çekiyor mu? yoksa diğer amiral gemilere henüz yaklaşamadı mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JohnA 3 yıl
Mi Note 2 dün ilk satışını gerçekleştirdi. Yine çok hızlı satışlardan olmuş, toplam 50 saniyede bitmiş mevcut satılan adet. Bence bu haberler reklam olması için de yapılıyor ama yine de satışların yoğun olacağını gösterir.
Bizi ilgilendiren kısım ise; Türkiye'ye telefonun gelmesi hem daha uzun sürecektir hem getirenler daha fazla para isteyecektir. Çünkü yurt dışında da pahalı satılacaktır.
Kısaca yakın gelecekte bu telefonu almak zorlaşacak herhalde, önümüzdeki yıl inşallah fiyatlar normale doğru döner.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 3 yıl
Note 7 ile olan karşılaştırmasına baktım da cidden Note 7 tasarım olarak harikaydı, gerçekten yazık oldu..

Bu arada Mi 5S serisi cihazlar f/p olarak daha tercih edilesi bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 3 yıl
Fiat 400$ - ile 500$ arası olcak muhtemel mi5s daha f/p cihazı duruyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vforfreedom 3 yıl
kesin ip var a nokta q
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zahter1 3 yıl
Gelir ,normal note2 den daha pahalı olur ama ...bakalım...bekkemedeyiz satışa çıksın bakalım..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furkan1zek 3 yıl
Bu xiaomi nin yeni duyurduğu telefonlar vodafone da 4g problemi yaşanmasına sebep olan frekansı destekliyor mu? Tam numarasını bilmiyorum ama mi5 teki gibi 4g sorun olacaksa hiç beklemeyelim bu telefonları.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17734 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, Popüler ve
6 etiket daha xiaomi mi note 2 MPopüler mi note 2 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Braun’dan para iade garantili iddialı kampanya 3 yıl Microsoft’tan güneş enerjili ve e-ink ekranlı Post-it notlar 3 yıl BlackBerry DTEK60: Yeni amiral gemisi ile tanışın 3 yıl Türk YouTube fenomenlerinin Instagram hesapları hack’lendi 3 yıl Apple’da düşüş sürüyor 3 yıl Google, göz izleme teknolojisi geliştiren şirketi satın aldı 3 yıl İşte yeni nesil MacBook Pro 3 yıl Xiaomi Mi5 incelemesi: Fiyat/performans canavarı telefon 3 yıl Amerikan internet şirketinin çalışanlarından Türkiye ile ilgili şok iddia 3 yıl Renault-Nissan yeni teknolojiler geliştirmek için ortaklığa açık olduklarını söylüyor 3 yıl Otomobilinizi akıllı hale getirecek aksesuar: Navdy satışta 3 yıl Peter Jackson'dan yeni bilim kurgu filmi: Yürüyen Kentler 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 faciası Güney Kore’nin ekonomisini küçük de olsa etkiliyor 3 yıl İnterneti kilitleyen DDoS saldırısını kimin yaptığı belli oldu 3 yıl Dünya üzerinde kaç kişi sizinle aynı soyadı taşıyor? 3 yıl Xiaomi Mi Mix: Konseptten gerçeğe 3 yıl Twitter'ın çöküşü devam ediyor: Yüzlerce çalışan işten çıkarılıyor 3 yıl Sempatik süper kahraman Deadpool'un devam filminde sürpriz ayrılık 3 yıl WhatsApp’a video arama özelliği geliyor 3 yıl S-Pen kalemli Galaxy Tab A 10.1 satışa çıkıyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Mi Note 2: Kavisli ekran, Snapdragon 821, 6GB RAM Sonraki TRT’den yerli yapım bilim kurgu dizisi geliyor 3 yıl AMD’den beklenen fiyat indirimi geldi 3 yıl The Walking Dead dizi izleme sitelerinden tamamen kaldırıldı 3 yıl Toyota'nın yeni hidrojen yakıtlı otobüsleri gerektiğinde acil güç kaynağı olabiliyor 3 yıl VR, DX12 ve Vulkan için AMD sistem topladık "AMD FX8370 ve RX480" 3 yıl IOS 10.1 çıktı: iPhone 7 Plus'a Portre özelliği geldi 3 yıl Silahlı İHA’lar 2 ayda 72 teröristi etkisiz hale getirdi 3 yıl ASELSAN ile ROKETSAN arasında komuta kontrol sistemi anlaşması 3 yıl Uzay ve havacılık yatırımları için organize sanayi bölgesi 3 yıl Derbi maçlarda telefonlar pert oluyor 3 yıl Instagram'a canlı yayın özelliği geliyor 3 yıl Galaxy Note 7 sahiplerine müjde: Gelecek yılın amiral gemilerinde yarı yarıya indirim var 3 yıl Yeni bir MacBook modeli yolda 3 yıl iOS uygulamaları Android'den daha fazla bilgi sızdırıyor 3 yıl Hindistanlı mobil operatör "Reliance Jio" en fazla data kullandıran operatör 3 yıl Samsung Galaxy S8 modelinde gecikme sinyali 3 yıl Çağrı merkezleri, ücretsiz numaralardan hizmet verecek 3 yıl Microsoft bir dönem Facebook için 24 milyar doları gözden çıkarmış 3 yıl Asgardia'nın web sitesi güncellendi: Başvurulara Türkiye damgası 3 yıl Brezilya, ülke güvenliği için Microsoft'un kaynak kodlarını inceleyecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim