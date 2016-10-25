Xiaomi Mi Note 2: Kavisli ekran, Snapdragon 821, 6GB RAM

Çin pazarının son dönemde en konuşulan markası Xiaomi, belki de tarihindeki en özel akıllı telefonuna imza atıyor. Xiaomi Mi Note 2 amiral gemi modeli, iki taraftan kavisli ekranı ile yılın en iyilerinden olmaya aday bir telefon.

Tasarım

Daha önce internete sızan görsellerde cihazın kavisli bir yapıya sahip olacağını zaten biliyorduk. Ön taraftaki Home butonu ile cihaz Galaxy Note 7 modeline oldukça benziyor. Series 7 alüminyum çerçeve ile sağlamlaştırılan telefonun arka cam kısmı da kavisli yapıda. Böylece tutuş açısından rahatlık sunuluyor. Home butonu içerisine parmak izi okuyucu

5.7 inçlik kavisli OLED ekranın kimden tedarik edildiği henüz bilinmiyor. Samsung daha çok Super AMOLED tarzında tedarik ediyor. LG ise henüz OLED ekranların tedariğine başladı. Bu bakımdan LG ihtimali biraz daha ağır basıyor.

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Donanım

Snapdragon 821 yonga setinin güç verdiği modelde 6GB LPDDR4 RAM tercihi yapılmış. 128GB depolama kapasitesi UFS 2.0 standardını temel alıyor ve veri aktarım hızları çok yüksek. 4070mAh kapasiteli batarya QuickCharge 3.0 ile standart bataryalarda 4 kat daha hızlı doluyor.

Arka kısımdaki 23MP çözünürlüğündeki kamera Sony IMX 318 sensörünü barındırıyor. Faz algılamalı otomatik odaklama yanında 4K videolar için de 3 eksenli bir elektrikli görüntü sabitleme - EIS teknolojisine yer verilmiş. Ön kamera 8MP çözünürlüğünde ve otomatik odaklama yapabiliyor.

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Ses tarafında AQSTIC 192kHz / 24-bit yongasına yer veren telefon çok daha doğru konumlama yapabilen bir GPS yongasına da sahip. NFC yongası ise mobil ödemeler için optimize edilmiş.

Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi üzerinde MIUI 8 arayüzünü çalıştıran modelin her açıdan dolu dolu olduğunu söyleyebiliriz. Tasarım çizgileri, kamera, kullanılan malzemeler, donanım bileşenleri ve batarya türünün en iyileri arasından seçilmiş.

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Fiyat ve Çıkış Tarihi

Fiyat konusunda yine değişik versiyonlar olduğunu söylemek gerek.sunan en düşük model vergiler hariç 1280TL civarında bir fiyat etiketine sahip.olan versiyon 1500TL civarında. Global olarak LTE modem barındıran versiyon ise 1600TL civarında. Bu fiyatlar hızlı satışlara yetişebilenler için geçerli. Sonrasında ise farklı perakende mağazalarında 100-200TL fiyat farkı ortaya çıkacaktır.