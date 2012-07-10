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Microsoft'tan taşınabilir Windows 8 : Windows To Go

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıl sonuna doğru Windows 8 işletim sistemi ile büyük bir çıkarma yapmaya hazırlanan Microsoft, özellikle kendi kullandığı bilgisayardan vazgeçmek istemeyen işletme kullanıcılarına yönelik taşınabilir bir Windows 8 belleğini resmi olarak tanıttı.

Dün gerçekleşen Dijital Ortak Konferansı'nda Microsoft, 32GB USB bellek içerisine entegre edilmiş Windows 8 işletim sistemini tanıttı. Sadece Windows 7 işletim sistemi yüklü bir bilgisayar üzerinde çalışacak olan Windows To Go, kullanıcının ayarlarını ve dosyalarını saklayacak. Böylece herhangi bir Windows 7 bilgisayarına takılan bellek kullanıcıya kendi bilgisayarı üzerinde çalışıyormuş hissi verecek.
BGR sitesinin haberine göre sadece iş dünyasına hitap edecekmiş görünümü veren Windows To Go, yükseltme yapmak istemeyen ancak yeni bir Windows 8'li bilgisayar da almak istemeyen tüketiciler için çok cazip olacaktır. Ürünün satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi şimdilik belirsiz.
Windows To Go özelliği aslında USB diskten sistemi ön yükleme yapmaya yarayan ve Windows 8 Enterprise sürümünde yer alacak bir özellikti. Ayrı bir USB disk olarak satılacağına dair bir işaret yoktu. Windows XP üzerinde de hangi kısıtlamalara göre çalışmayacağı açıklanmamış. Bahse konu site dışında konuyu gündeme taşıyan başka bir kaynak olmadığı için şimdilik temkinli yaklaşmakta fayda var. 



http://www.bgr.com/2012/07/09/microsoft-windows-8-usb-stick/ Yorum Yaz
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jovanovic 7 yıl en beğenilen burenuyzs
burenuyzs

Ayrıca o bellekleri kopyalar kopyalar kullanır insanlar.

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Her mesajının altına neden bozuk bir gif koymaya çalışıyorsun ?
burenuyzsAyrıca o bellekleri kopyalar kopyalar kullanır insanlar.
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DH Misafiri 4 yıl
Ben şu anda aktif olarak kullanıyorum hatta To Go işletim sisteminden yazıyorum yorumu 32 gb bir bellek üzerine çok rahat ve sorunsuz kurulabiliyor. Ekran kartı dışında herhangi bir driver yüklemedim. Bence gayet işe yarar bir gelişme. İşletim sisteminizi depolama alanından ayrı kullanıyorsanız evinizde sürekli bile kullanabilirsiniz. Bi yere giderken bilgisayarınızı götürmenize gerek yok sadece USByi tak çalışsın. Okul bilgisayarlarında da gayet düzgün çalışıyor. Sadece her bilgisayarda BOOT önceliklerini ayarlamanız gerek.
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Mr.Legend 7 yıl
Haberde bir USB den bahsedilmiş görüntü olarak Surface koyulmuş. Ya çok dandik editörlere sahip bu site. Cidden ben çıksam çok daha iyi editörlük yaparım. Şöyle bir şey koymak zor muydu

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black_flood 7 yıl
beta sürümünde donanım değişikliğinde çökme olayıda yok. köklü yapılan büyük donanım değişikliklerinde boot etmek yerine ilk önce değişen bileşenlere ait sürücüleri kurup yeniden başlattıktan sonra normal boot işlemine geçiyor. inşallah final sürümündede bu durum devam eder.
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E_Aydin35 7 yıl
İyi bir seçenek olmuş kullanmak isteyenler için, hem kendi öz işletim sisteminde olucak hem Windows 8 işletim sisteminin özelliklerini kullanıcak :)
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myhotyro 7 yıl
"Sadece Windows 7 işletim sistemi üzerinde çalışacak olan Windows To Go" Burası çok saçma.
Ayrıca o bellekleri kopyalar kopyalar kullanır insanlar.
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