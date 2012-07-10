Microsoft'tan taşınabilir Windows 8 : Windows To Go

Yıl sonuna doğru Windows 8 işletim sistemi ile büyük bir çıkarma yapmaya hazırlanan Microsoft, özellikle kendi kullandığı bilgisayardan vazgeçmek istemeyen işletme kullanıcılarına yönelik taşınabilir bir Windows 8 belleğini resmi olarak tanıttı.





Dün gerçekleşen Dijital Ortak Konferansı'nda Microsoft, 32GB USB bellek içerisine entegre edilmiş Windows 8 işletim sistemini tanıttı. Sadece Windows 7 işletim sistemi yüklü bir bilgisayar üzerinde çalışacak olan Windows To Go, kullanıcının ayarlarını ve dosyalarını saklayacak. Böylece herhangi bir Windows 7 bilgisayarına takılan bellek kullanıcıya kendi bilgisayarı üzerinde çalışıyormuş hissi verecek.

BGR sitesinin haberine göre sadece iş dünyasına hitap edecekmiş görünümü veren Windows To Go, yükseltme yapmak istemeyen ancak yeni bir Windows 8'li bilgisayar da almak istemeyen tüketiciler için çok cazip olacaktır. Ürünün satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi şimdilik belirsiz.

Windows To Go özelliği aslında USB diskten sistemi ön yükleme yapmaya yarayan ve Windows 8 Enterprise sürümünde yer alacak bir özellikti. Ayrı bir USB disk olarak satılacağına dair bir işaret yoktu. Windows XP üzerinde de hangi kısıtlamalara göre çalışmayacağı açıklanmamış. Bahse konu site dışında konuyu gündeme taşıyan başka bir kaynak olmadığı için şimdilik temkinli yaklaşmakta fayda var.







