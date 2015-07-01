Microsoft'tan yeni bir Surface Pro 3 versiyonu geldi

Resmi olarak 2014 Mayıs lanse edilen gelişmiş tablet modeli Surface Pro 3, yeni bir versiyon daha kazandı.

Microsoft'un geliştirdiği Surface Pro 3, 12 inçlik ekranında 2160x1440 piksel çözünürlük sunuyor ve 9.1mm kalınlık ile 800 gram ağırlığıyla önceki nesilden hem daha hafif hem de daha ince bir seçenek oluşturuyor. Beraberinde gelen kalem yardımıyla verimliliği ciddi seviyede arttıran ürünün, Intel Core i3 işlemci-4GB RAM-64GB, Core i5 işlemci-8GB RAM -256GB, Core i7 işlemci-8GB RAM-256GB ve Core i7 işlemci-8GB RAM-512GB versiyonları arasına yeni bir model daha ekleniyor.

Bu yeni versiyon 1300$'lık fiyatıyla Core i7 işlemci (1.7GHz) taşıyan en ucuz model olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Bu fiyatını 128GB'lık dahili depolama miktarıyla kazanan Surface Pro 3, bünyesinde 8GB RAM barındırıyor. Yeni versiyon Microsoft Store üzerinden elde edilebiliyor.

http://www.cnet.com/news/microsoft-adds-cheaper-core-i7-model-to-its-surface-pro-3-lineup/