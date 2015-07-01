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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft'tan yeni bir Surface Pro 3 versiyonu geldi

3 yıl
2,5b
1
10
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft'tan yeni bir Surface Pro 3 versiyonu geldi
 
Resmi olarak 2014 Mayıs lanse edilen gelişmiş tablet modeli Surface Pro 3, yeni bir versiyon daha kazandı.
Microsoft'un geliştirdiği Surface Pro 3, 12 inçlik ekranında 2160x1440 piksel çözünürlük sunuyor ve 9.1mm kalınlık ile 800 gram ağırlığıyla önceki nesilden hem daha hafif hem de daha ince bir seçenek oluşturuyor. Beraberinde gelen kalem yardımıyla verimliliği ciddi seviyede arttıran ürünün, Intel Core i3 işlemci-4GB RAM-64GB, Core i5 işlemci-8GB RAM -256GB, Core i7 işlemci-8GB RAM-256GB ve Core i7 işlemci-8GB RAM-512GB versiyonları arasına yeni bir model daha ekleniyor.
Bu yeni versiyon 1300$'lık fiyatıyla Core i7 işlemci (1.7GHz) taşıyan en ucuz model olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Bu fiyatını 128GB'lık dahili depolama miktarıyla kazanan Surface Pro 3, bünyesinde 8GB RAM barındırıyor. Yeni versiyon Microsoft Store üzerinden elde edilebiliyor.

http://www.cnet.com/news/microsoft-adds-cheaper-core-i7-model-to-its-surface-pro-3-lineup/ Yorum Yaz
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hardtracker 3 yıl en beğenilen
bu yeni cikandan bir onceki modeli su an kullaniyorum.
cok rahat sekilde pc olarak kullaniliyor,butun ihtiyaclari karsiliyor.
Yanıtla +9
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swat882 3 yıl
i5-4gb-128 gb ssd modelini kullanıyorum.

geçen sene amerikadan 900 dolara almıştım, tek kelime ile muazzam bir alet. Taşınabilirliği harika zaten..

Eğer işiniz ofis programları, internet, müzik, film ise bundan iyi cihaz halen yok
i5-4gb-128 gb ssd modelini kullanıyorum.geçen sene amerikadan 900 dolara almıştım, tek kelime ile muazzam bir alet. Taşınabilirliği harika zaten..
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aybey 3 yıl
Türkiye'de resmi olarak satılmaya başlasa alacağım. Dünyanın en iyi ikisi bir arada cihazı!
1 Yanıt Yanıtla +6
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turker03 3 yıl
Arkadaşlar fiyatı çok fazla, ben yüksek lisans ve doktorada kullanacağım bir cihaz arıyorum. HP G6 kullanıyorum teklemeye başladı. Ama bu kadar paraya rağmen donanım normal laptoplara göre güç gibi, arada bir saat filan bir oyunda oynamıyor değilim yani :S Tavsiye ve yorumlarınızı bekliyorum
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tugares 3 yıl
Getirseler de deneme şansımız olsa :)
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aybey 3 yıl
Türkiye'de resmi olarak satılmaya başlasa alacağım. Dünyanın en iyi ikisi bir arada cihazı!
Yanıtla +6
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swat882 3 yıl
i5-4gb-128 gb ssd modelini kullanıyorum.

geçen sene amerikadan 900 dolara almıştım, tek kelime ile muazzam bir alet. Taşınabilirliği harika zaten..

Eğer işiniz ofis programları, internet, müzik, film ise bundan iyi cihaz halen yok
Yanıtla +7
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muratbkk 3 yıl
Bir de Türkiye'de satışa çıksa, koca ülkede tek firma satıyor. Oda kendi ithalatı..
Mıcrosoft neden Türkiye'ye getirmedi bu ürünleri hiç anlamış değilim..
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smart1978 3 yıl
Surface Pro 4 Eylul de cikacak . Microsoft ucuz olan bir modeli cikartmis daha dogrusu 128 GB SSD li i7 islemcili 8 GB RAM .
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Umutcan 3 yıl
i5-8gb ram-256gb ssd olan modeli kullanıyorum ve oldukça memnunum.
12" lik diğer pro tabletlerle aynı boyda ve kalınlıkta, fakat ARM tabanlı tabletlerin kullandığı mobil işletim sistemlerine karşılık desktop windows ve intel core i serisi işlemci kullanması ile bir laptop işlevselliğinde desem ürünü özetleyecektir. ARM tabanlı işletim sistemlerine sahip tabletler 9-10" ekranlı akıllı telefonlardan ibaret. Desktop işletim sisteminin yazılım çeşitliliği ve işlem imkanı ise tartışılmaz elbette. Bunun yanında birçok windows tablet uygulaması da kullanılabiliyor. Kalemi galaxy note serilerinden daha isabetli ve ekstra butonlarıyla daha kullanışlı. Cihaz uyku modundayken kalemin üstündeki tuşa basarak direkt uyandırıp hızlıca not alınabiliyor. Bir ARM(Ipad/Android) tabletten çok çok daha hızlı açılıyor(5-6sn), microsoft cihazın bios sistemini özelleştirmiş. Almadan önce de çok araştırmıştım, kullandıktan sonra da hala diyebilirim ki kesinlikle piyasadaki en iyi hybrid ve "pro" takısını hak eden tek tablet. Ki zaten global mobile awards'ta 2015'in en iyi tableti seçildi.
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302sino 3 yıl
Apple ın yıllardır yapamadığı ipad pro tam olarak bu oluyor.
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hardtracker 3 yıl en beğenilen
bu yeni cikandan bir onceki modeli su an kullaniyorum.
cok rahat sekilde pc olarak kullaniliyor,butun ihtiyaclari karsiliyor.
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teknokaptan 3 yıl
Cok ovuyolar bu modeli ama bakalim incelemek lazim kullanan varmi?
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