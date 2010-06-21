Microsoft'tan yeni bir iOS uygulaması; Windows Live Messenger

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Microsoft; Seadragon Mobile, Bing ve Tag Reader'dan sonra dördüncü iOS yazılımı olan Windows Live Messenger'ı AppStore'dan ücretsiz olarak kullanıcılara sundu. Windows Live Messenger uygulaması ile iOS kullanıcıları, Windows Live hesaplarına internet tarayıcısını kullanmadan rahatlıkla ulaşabilecekler.

Uygulamanın ana iskeleti Anlık mesajlaşma, Sosyal Ağlar, Fotoğraflar ve Hotmail olmak üzere dört bölümden oluşuyor. Kullanıcılar anlık mesajlaşma ile Live hesaplarında ekli olan arkadaşlarıyla rahatlıkla mesajlaşabilir; Sosyal ağlar ile arkadaşlarının Facebook, Flickr, Youtube, MySpace gibi sosyal sitelerde yaptıkları güncellemelere ulaşabilir; Fotoğraflar ile fotoğraflarını paylaşabilir, albümler oluşturabilir ve Hotmail ile Microsoft'un sağladığı elektronik posta hesaplarına ulaşabilir, maillerini kontrol edebilir ve cevaplayabilirler.

Şimdilik AppStore Türkiye'de bulunmayan 7.2 MB boyutunda olan uygulamanın Amerika AppStore'un daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Uygulamanın iOS 3.0 ve üzerine sahip iPhone, iPod Touch ve iPad'de çalışabildiğini belirtelim.

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