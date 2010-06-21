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Microsoft'tan yeni bir iOS uygulaması; Windows Live Messenger

8 yıl
15,6b
1
27
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Microsoft'tan yeni bir iOS uygulaması; Windows Live Messenger
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Microsoft; Seadragon Mobile, Bing ve Tag Reader'dan sonra dördüncü iOS yazılımı olan Windows Live Messenger'ı AppStore'dan ücretsiz olarak kullanıcılara sundu. Windows Live Messenger uygulaması ile iOS kullanıcıları, Windows Live hesaplarına internet tarayıcısını kullanmadan rahatlıkla ulaşabilecekler.

Uygulamanın ana iskeleti Anlık mesajlaşma, Sosyal Ağlar, Fotoğraflar ve Hotmail olmak üzere dört bölümden oluşuyor. Kullanıcılar anlık mesajlaşma ile Live hesaplarında ekli olan arkadaşlarıyla rahatlıkla mesajlaşabilir; Sosyal ağlar ile arkadaşlarının Facebook, Flickr, Youtube, MySpace gibi sosyal sitelerde yaptıkları güncellemelere ulaşabilir; Fotoğraflar ile fotoğraflarını paylaşabilir, albümler oluşturabilir ve Hotmail ile Microsoft'un sağladığı elektronik posta hesaplarına ulaşabilir, maillerini kontrol edebilir ve cevaplayabilirler.

Şimdilik AppStore Türkiye'de bulunmayan 7.2 MB boyutunda olan uygulamanın Amerika AppStore'un daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Uygulamanın iOS 3.0 ve üzerine sahip iPhone, iPod Touch ve iPad'de çalışabildiğini belirtelim.

Microsoft'tan yeni bir iOS uygulaması; Windows Live Messenger
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daejanggeum 8 yıl
Kapanmıyo ki bu ya. ö.o
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DH Misafiri 8 yıl
aaa :) varmış durum belirleme yaptım dikkatli okumamışım teşekkürler..
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Transformation 8 yıl
bu ne zaman yayınlandi ya
bende var aynısı ama bi bakim kafam karıştı
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DH Misafiri 8 yıl
bende kullanıyorum sorunsuz fakat offline olamamak çok kötü araştırdım varmı diye ama yok sanırım her açılışta online ım
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vGündüzalp 8 yıl

DH Misafiri

bende kullanıyorum sorunsuz fakat offline olamamak çok kötü araştırdım varmı diye ama yok sanırım her açılışta online ım


ilk sekmeden avatarına tıkla orda var. şuan bakamıyorum ama orda olması lazım
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deagle100 8 yıl
Bence güzel olmuş.Zamanla daha da iyi olacağına inanıyorum.
Teşekkürler Shady.
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Batuist 8 yıl
alternatif programlar mevcut değil miydi??
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barbelo 8 yıl
Tıkladım ama appstoride yok
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Kuray 8 yıl
Amerika AppStore'da Bulunuyor.

Bana sorarsaniz cok eksigi var.
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aLTuu 8 yıl
Az önce yükledim çok eksikler var.

Çevrimdışı seçeneği ve liste düzenleme seçeneği en önemli eksiklikler...
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fth 8 yıl
Social yerine insan çevrimdısıları gizle koyar :)
Birde oturum kapatmayı bulamadım :)
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monsieurje 8 yıl
aLTuu

Az önce yükledim çok eksikler var.

Çevrimdışı seçeneği ve liste düzenleme seçeneği en önemli eksiklikler...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

burda yukarda kendi profil resminize tıkladığınız zaman durumunuzu ayarlayabiliyosunuz (meşgul, çevrimdışı vs..)
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O.Beverly 8 yıl
Gerçekten güzel bir uygulama,şık ve basit arayüzü,sosyal ağlarla bağlantısı,gerçekten kullanışlı bir uygulama olmuş.iOS4 ile de uyumludur umarım.
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drony 8 yıl

O.Beverly
Gerçekten güzel bir uygulama,şık ve basit arayüzü,sosyal ağlarla bağlantısı,gerçekten kullanışlı bir uygulama olmuş.iOS4 ile de uyumludur umarım.

İos 4 gm surumunde sorunsuz calisiyor
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