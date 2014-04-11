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Microsoft'un OSX uygulaması Windows Phone, WP8.1 desteğine kavuştu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
591
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft'un OSX uygulaması Windows Phone, WP8.1 desteğine kavuştu
Microsoft'un OSX 10.7 işletim sistemli Mac bilgisayar için hazırladığı uygulaması Windows Phone, Windows Phone 8.1 desteğiyle yeni sürümüne güncellendi.
Temel olarak Windows Phone işletim sistemli cihazların Mac bilgisayarlar üzerinde yedeklenmesine, fotoğraf ya da videoların senkronize edilmesine ve cihazların içerisinde yer alan içeriklerin gezilmesine imkan tanıyan Windows Phone uygulaması, Zune HD desteğine de sahip. Yayınlanan 3.1.0 sürümüyle ise artık Windows Phone 8.1 cihazlara destek vermeye başlayan uygulama, birçok arayüz geliştirmesine kavuşuyor ve son olarak sürükle bırak mantığıyla .DNG dosyalarının aktarılmasına da izin veriyor.
Ücretsiz olarak sunulan Mac uyumlu Windows Phone uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/windows-phone-7-connector/id415571499?mt=12&ls=1 Yorum Yaz
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