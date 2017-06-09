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Microsoft’un Türkiye’deki ilk mağaza içinde mağazası açıldı

Microsoft, Ankara’da Kentpark AVM MediaMarkt içinde yer alan Türkiye’deki ilk mağaza içinde mağazasını açtı. Yeni mağaza konseptinde Microsoft donanım ürünleri ve çözümleri satılacak.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, Türkiye’deki ilk mağazasını açtı. Ankara Kent Park AVM’de bulunan Avrupa’nın açık ara lider teknoloji zinciri MediaMarkt içinde yer alan mağazada Microsoft’un en yeni donanım ve yazılım çözümleri sergilenecek. ‘Mağaza içinde mağaza’ konseptine sahip olan ve Microsoft ürünlerinin sergilendiği mağazanın açılışı Microsoft Türkiye Tüketici Kanalından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Gökoğlu ile MediaMarkt Türkiye Satın Almadan Sorumlu CPO’su Faruk Kocabaş tarafından yapıldı.
Açılışta konuşan Microsoft Türkiye Tüketici Kanalından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Gökoğlu, Microsoft’un Türkiye’deki ilk mağaza içinde mağaza konseptini hayata geçirmekten dolayı mutlu olduklarını belirtti. Gökoğlu sözlerine şöyle devam etti:  “Kent Park Alışveriş Merkezi Mediamarkt içerisinde bugün açılan Microsoft mağazamız Türkiye’ye ve Türk teknoloji pazarına duyduğumuz inancın somut bir örneğini oluşturuyor. Microsoft Türkiye olarak hedefimiz müşterilerimize teknoloji alışverişlerinde en iyi deneyimi yaşatmak. Bu kapsamda dijitalleşen dünya ile birlikte değişen müşteri beklentilerini karşılamak için tüm süreçlerimizi müşteri deneyimi odağı ile gözden geçiriyor, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza minimum efor ile maksimum fayda sağlayacak çözümler üzerine odaklanıyoruz. Müşterilerimize yaşam yolculuklarının her evresinde eşlik eden, sunduğu teknolojik deneyimlerle hayatlarını kolaylaştıran bir çözüm ortağı haline gelmek istiyoruz. Bu bakış açısıyla, özellikle son 1 senedir yeni ürünlerle ve kampanyalarla desteklediğimiz tüketici kanallarımızı, şimdi de ilk mağaza hamlemizle taçlandırıyoruz. Mağazamızla tüketicileri en yeni ve en son teknolojilerle buluşturmayı amaçlıyoruz. Türkiye’de iş ortaklarımız ile birlikte seferber olup, bilişim pazarını büyütmeye, tüketicilerimizi en iyi ve en yeni teknolojik ürünlerle buluşturmaya çok önem veriyoruz. Bu noktada da bu projeyi MediaMarkt ile birlikte hayata geçirmekten oldukça memnunuz, destekleri için teşekkür ediyoruz.” 
Ayrıca Bkz. "ASUS'dan Mavi Mağara Router "Blue Cave" ön inceleme"
Ankara Kentpark AVM’de bulunan MediaMarkt mağazası içindeki Microsoft mağazası Türkiye’deki ilk resmi mağaza olacağına dikkat çeken Gökoğlu, bu yeni mağaza için çok heyecanlı olduklarını belirtti. Gökoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Öncelikle bu yeni mağaza bizi çok heyecanlandırıyor. Türkiye’nin potansiyeli çok büyük ve biz bu potansiyele çok inanıyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu projenin başarılı olması için Microsoft ve MediaMarkt olarak üzerimize düşenleri yapmaya odaklanacağız. Burada tüketicilerimizden alacağımız yorumlar bizim için çok önemli bir yer teşkil ediyor. Önümüzdeki dönemde planlarımızı değerlendirirken ilk mağazamızdan öğreneceklerimiz, tüketici geri bildirimleri ve iş ortaklarımızdan gelecek talep ve iş birliklerimiz doğrultusunda vereceğimiz kararlar bize yol gösterecek.”
Türkiye’nin lider elektronik perakendecisi olma hedefine emin adımlarla ilerlediklerini belirten MediaMarkt Türkiye Satın Almadan Sorumlu CPO’su Faruk Kocabaş ise “Yeni nesil elektronik perakendecilik vizyonumuz doğrultusunda geleceğin alışveriş deneyimini tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Mağazalarımızda kurduğumuz inovasyon ve deneyim alanlarının yanı sıra müşterilerimizin kendilerini evlerinde hissedecekleri tecrübeyi yaşatıyoruz. Sektörde yeniliklerin ve trendlerin Türkiye’deki ilk uygulayıcısı olarak, Microsoft ile birlikte yine bir ilki daha Ankara Kentpark mağazamızda ziyaretçilerimize sunmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Türkiye’deki ilk Microsoft mağazası

Yeni açılan mağazada yeni nesil, kalemli, ince, dokunmatik ekranlı, en yeni güvenlik teknolojieri ile donatılmış, en iyi oyun deneyimini sunan Windows 10 bilgisayarlar tüketiciler ile buluşacak. En iyi tüketici deneyimini ve alışveriş memnuniyetini sağlamak için Office 365 ile birlikte gelen özellikleri ve modern Mouse ve klavyeler de bu cihazlar ile birlikte deneyimlenebilecek. Ayrıca Xbox oyun konsolu, en yeni oyunlar ve en yeni aksesuarlar da bu mağaza içinde mağazada yer alacak.
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cmea06 1 yıl en beğenilen Deve Katili
Kusura bakma da kendi beceriksizliğinden kaynaklanan bir durum için firmaya çamur atmışsın resmen. Adamların işi gücü yok mausuna giren usb yi mi çıkaracak? Bir de anlatmışsın pişkin pişkin.
Kusura bakma da kendi beceriksizliğinden kaynaklanan bir durum için firmaya çamur atmışsın resmen. Adamların işi gücü yok mausuna giren usb yi mi çıkaracak? Bi...
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3 Yanıt Yanıtla +34
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Whippoorwill 1 yıl
Surface yoksa pek anlamı yok. Sayılan ürünler zaten neredeyse her teknoloji mağazasında bulunuyor.
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Deve Katili 1 yıl cmea06
cmea06
Kusura bakma da kendi beceriksizliğinden kaynaklanan bir durum için firmaya çamur atmışsın resmen. Adamların işi gücü yok mausuna giren usb yi mi çıkaracak? Bir de anlatmışsın pişkin pişkin.

Kusura bakma da benim herhangi bir hatam yok. Microsoft'un sitesine girdim, Hızlı Başlangıç Kılavuzunda ne göstermişlerse onu yaptım ve mouse'umu bir daha -Microsoft yüzünden- kullanamadım.
Ayrıca ben mouse'tan usb'yi çıkartın diye bir talepte bulunmadım onlardan, garanti kapsamında ürünümün incelenmesini, gerekli görülurse yeni ürün talebi istedim. Bana oldukça lakayıt cevaplarla karşılık verdiler.
download.microsoft.com/...
Al bak kılavuz burada.
cmea06Kusura bakma da kendi beceriksizliğinden kaynaklanan bir durum için firmaya çamur atmışsın resmen. Adamların işi gücü yok mausuna giren...
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2 Yanıt Yanıtla +18
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MertMeteAlp 1 yıl
bariz arızalı ürün
ne çok microsoft destekçisi varmış
körü körüne suçlıyorlar adamı.
gönder garantiye kardeşim,bende olacakta bana böyle destek vermiyoruz diyecek.
garantisi bitmiş vxnano nun usb donglı para karşılığı talp ettim.
biz satmıyoruz dedi dstrübitör,garanti 2 yıl,yedek parça temini 5 yıldır.mecbur satacaksınız dedim,epey tantana sonunda bana yeni mause gönderdiler.
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mehmetcank 1 yıl
Eşşek gibi destek vermek zorunda.
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mavizaman 1 yıl
mikisoftla muhattap olmak hatadır.
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axaxa 1 yıl
koskoca microsoft mağaza içinde mağaza mı açmış
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Turin Turambar. 1 yıl
mağazaception
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Kabus87 1 yıl
Hayırlı olsun Microsoft kardeşte
Mediamarkt la ortaklık fayda sağlamaz...
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Bukalemun 1 yıl
2001 haberi sandım :)))
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kalpakci 1 yıl
Haber daha çok okunsun diye mi Sıcak Fırsatlar başlıkları arasında görebiliyoruz bu başlığı?
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SPaCeLoRD 1 yıl kalpakci
Bu haber değil, reklam.
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catlion 1 yıl
Samsung ve apple gibi diğer avmlerede yayılır. Fiziksel mağaza için ön adımlar bunlar. Pazar ölçülür talep varsa bi üst seviyeye geçilir. Amerikada apple gibi bireysel mağazası var microsoftunda. Surface ilerki zamanlarda gelir en azından avmlerde oynama inceleme imkanımız olur. Alacak para yok maalesef :)
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burakk, 1 yıl
Hmmm, recursion!
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