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Microsoft'un Windows 10 temiz kurulum aracı artık indirilebilir durumda

Microsoft bir süre önce temiz Windows 10 kurulumunu kolaylaştıracak bir araç üzerine çalıştığını duyurmuştu. Sıfırdan kurulumu kolaylaştıracak bu araç şu anda indirilebilir durumda.
2 yıl
15,5b
1
49
İşletim Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft daha önce sıfırdan başlamak isteyen kullanıcıların temiz Windows 10 kurulumu yapmalarına izin verecek yen bir çözüm üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Bahsi geçen aracın zaten indirilebilir olduğu görülüyor. Şirket bu konuda birşey söylemedi ancak download linki Twitter kullanıcısı @h0x0d tarafından fark edildi. En önemlisi de programın sadece Redstone yapılarıyla çalışıyor olması. Yani Windows 10'un kararlı sürümünü çalıştıran bir bilgisayarda kullanmak isiyorsanız başlatamıyorsunuz.
Ayrıca Bkz. "Microsoft ve Sony dünyanın en büyük 12 telefon üreticisi listesine giremedi"
"Refresh Windows Tool" olarak adlandırılan araç bir sihirbaz gibi tasarlanmış, bu nedenle işletim sistemini yenileme boyunca size kılavuzluk ediyor. Tam olarak yerleşik Windows Yenileme özelliği gibi çalışan program kişisel dosyaları tutmanızı sağlıyor. Böylece ayarlar ve uygulamalar silinecek ancak dosyalarınız tutulacaktır. Ya da dosyalar, ayarlar ve uygulamalar dahil olmak üzere her şeyin silinmesini de sağlayabiliyor.
İşletim sistemine dahil olan Windows Yenileme seçeneğiyle oldukça benzerlik taşıdığı göz önüne alındığında, bu yeni programla Microsoft'un planlarının aslında ne olduğu şu an için henüz netleşmiş değil ancak şirket daha öne yaptığı açıklamayla işletim sistemini temiz bir şekilde yüklemek isteyen kullanıcılara pratik çözüm sunmak istediğini söylemişti. Yeni araç indirilebilir durumda olduğundan Microsoft muhtemelen test sürecine başlamış durumda. Bu nedenle çok yakında bu konuda resmi bir duyuru bekliyoruz.

https://twitter.com/h0x0d/status/743218212901265408?ref_src=twsrc%5Etfw Yorum Yaz
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ahmetkep 2 yıl en beğenilen
GenkaNuank
Win10 pismanliktir

Neden pişmanlıktır, aydınlatabilir misiniz?
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GenkaNuank 2 yıl
Win10 pismanliktir
2 Yanıt Yanıtla +25
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tekin-71 2 yıl
GenkaNuank
Win10 pismanliktir

Win 10 kullanan bi trol daha. Block
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crazy frog 2 yıl
Beyler şu anda laptopumda win 7 sp1 var aldığım gündem beri sadece sp için update yaptım. Sorun yok memnunum
Fakat kafama takılan bu ücretsiz win 10 güncellemesi ile upgrade yapmalıyım yoksa aynen devammı.
Teşekkürler
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LOSSLESSGAME 2 yıl
Logic_Man
Netbookun win7 lisansını başka bilgisayarda kullanabilirmiyiz.(masaüstü win10 kurmak için)

Kullanabilirsin. Ancak lisanslama ile ilgili bazı saçmalıklar var. Microsoft Türkiye ofisini arayınca yükseltmeden sonra elindeki asıl sürümü kullanabileceğini söylüyor. Ancak geçenlerde birinin lisans sözleşmesinde bunun yasak olduğuna dair bir mesajına rastladım. Eğer laptobunu Windows 10'a yükseltmediysen masaüstüne laptoptaki windows sürümünü yükleyip keyini gir. İnternetten etkinleştirme yapmayacaktır. Telefon desteği ile etkinleştirmeyi tamamla. Sonra Windows 10 yükseltmesini yap. Ancak laptopta daha önce yükseltme yaptıysan aynı key ile iki makineyi yükseltemezsin. Yasal değil. Çünkü windows 10 keyi anakarta gömüyor ve ikinci kurulumda key sormuyor. Yani sen makineden Windows 10'u kaldırsan bile key silinmiyor. İki makineden birini seçeceksin. Diğerini bir daha yükseltme gelse bile kabul etmeyeceksin. Zaten 29 Kasım 2016 tarihinden sonra yükseltme artık gelmeyecektir. Kolay gelsin...
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LOSSLESSGAME 2 yıl
TheLastNinja
Bildiğim kadarı ile hayır, kullanamazsınız, hali hazırdaki sistemin bilgilerini kendi sunucularında tutuyorlar sanırım ve başka bilgisayarda kullanılmaya çalışılınca donanımlar farklı olduğu için geçersiz oluyor. G2A gibi sitelerden windows 10 lisansı satın alabilirsiniz, retail olanı sanırım masaüstü için daha uygun, oem olan ise laptop lar için, (oem=laptop uygunluğu şunun için; laptop da sistem bileşenleri kolay değişmeyeceği için (örn. ekran kartı) oem lisans her zaman geçerli olacaktır.) Retail olan ise masaüstü pc için daha iyi çünkü ekran kartı gibi bileşen değiştirilince geçersiz olmayacaktır. Hatam varsa arkadaşlar düzeltsin lütfen

Laptoptaki keyi başka bir bilgisayara girdikten sonra ilk başta etkinleştirmiyor. Ancak telefonla etkinleştirme sisteminden bu sorun hallediliyor. Aslında bu sorun kutu lisanlarda da var. Başka makineye kurulunca etkinleştirme hatası veriyor.
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DemirAtlı 2 yıl
windows10 SSD optimizasyonu en üst düzeye çıkarılmış işletim sistemi. Bir ara kurdum denedim fena değil sadece her driver olmayabilir tek sıkıntı o
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ti7800 2 yıl
01myavuz
Win7 şifresiyle win 10 kurdum sorun yok, yeni şifreyi kendi almış.

windows 7, 8 ve 8.1 şifreleri ile kurabiliyorsunuz. Temmuza kadar yapmakta fayda var. Kurduktan sonra temiz bir sistem imajı alın derim.
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ti7800 2 yıl
fenakesim
fallout 3 windows 8.1 de çalışmamıştı. acaba windows 10 da çalışırmı. steamden aldım oyunu ama öylece yatıyor.

Evet çalışıyor. Ama bazen oyundan atıyor bende.
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zultaran 2 yıl
Windows 10 qualcom kablosuz bağdaştırıcısı ile ilgili çok sorun çıkarıyor,bağlantı resetleniyor onar deyince tekrar bağlantı yapmıyor ve kablosuz ağları görmemeye başlıyor,tekrar bağlanması için pc'yi restlemek gerekiyor ve çok geçmeden yine bağlantı kopuyor.Eski sürücülerde dahil soruna çözüm olmuyor.Bu yüzden w8.1'e dönmek zorunda kaldım.Tekrar restone geldiği zaman deneyeceğim win10'u belki qualcom daha düzgün bir sürücü çıkarır ya da problem her neyse çözülür.
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KUM23 2 yıl
Windows 10 sağlam işletim sistemi win7 alışmış olanlar Windows 10 kötü der xp ye alıştıkları gibi
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Logic_Man 2 yıl
Netbook'un win7 lisansını başka bilgisayarda kullanabilirmiyiz.(masaüstü win10 kurmak için)
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tropeus77 2 yıl
GenkaNuank
Win10 pismanliktir

ergen duymuş bir yerden pişmanlık lafını önüne geleni eleştiriyor bu lafla.. eleştirecek kapasiteye sahip olamamasından kaynaklanıyor haliyle.. yeni yetme tarzları..
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TheLastNinja 2 yıl
GenkaNuank
Win10 pismanliktir

evet ya ben amiga 500 ü özledim
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