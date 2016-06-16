Microsoft'un Windows 10 temiz kurulum aracı artık indirilebilir durumda

temiz Windows 10 kurulumu yapmalarına izin verecek yen bir çözüm üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Bahsi geçen aracın zaten indirilebilir olduğu görülüyor. Şirket bu konuda birşey söylemedi ancak download linki Twitter kullanıcısı @h0x0d tarafından fark edildi. En önemlisi de programın sadece Redstone yapılarıyla çalışıyor olması. Yani Windows 10'un kararlı sürümünü çalıştıran bir bilgisayarda kullanmak isiyorsanız başlatamıyorsunuz. Microsoft daha önce sıfırdan başlamak isteyen kullanıcılarınyapmalarına izin verecek yen bir çözüm üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Bahsi geçen aracın zatengörülüyor. Şirket bu konuda birşey söylemedi ancak download linki Twitter kullanıcısı @h0x0d tarafından fark edildi. En önemlisi de programın sadeceyapılarıyla çalışıyor olması. Yani Windows 10'un kararlı sürümünü çalıştıran bir bilgisayarda kullanmak isiyorsanız başlatamıyorsunuz.

Ayrıca Bkz.

"Microsoft ve Sony dünyanın en büyük 12 telefon üreticisi listesine giremedi"

"Refresh Windows Tool" olarak adlandırılan araç bir sihirbaz gibi tasarlanmış, bu nedenle işletim sistemini yenileme boyunca size kılavuzluk ediyor. Tam olarak yerleşik Windows Yenileme özelliği gibi çalışan program kişisel dosyaları tutmanızı sağlıyor. Böylece ayarlar ve uygulamalar silinecek ancak dosyalarınız tutulacaktır. Ya da dosyalar, ayarlar ve uygulamalar dahil olmak üzere her şeyin silinmesini de sağlayabiliyor.

İşletim sistemine dahil olan Windows Yenileme seçeneğiyle oldukça benzerlik taşıdığı göz önüne alındığında, bu yeni programla Microsoft'un planlarının aslında ne olduğu şu an için henüz netleşmiş değil ancak şirket daha öne yaptığı açıklamayla işletim sistemini temiz bir şekilde yüklemek isteyen kullanıcılara pratik çözüm sunmak istediğini söylemişti. Yeni araç indirilebilir durumda olduğundan Microsoft muhtemelen test sürecine başlamış durumda. Bu nedenle çok yakında bu konuda resmi bir duyuru bekliyoruz.

https://twitter.com/h0x0d/status/743218212901265408?ref_src=twsrc%5Etfw