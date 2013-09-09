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Microsoft'un Xbox Music uygulaması App Store'da

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Microsoft'un Xbox Music uygulaması App Store'da

Microsoft, bir süredir beklenen Xbox Music uygulamasını iOS platformu için sonunda yayınladı.

Microsoft’un on milyonları aşan arşiviyle müzik severlerin son dönemde yaygın olarak kullanmaya başladığı Xbox Music uygulaması, Xbox Music Pass’e ihtiyaç duyuyor. Ücretli ya da ilk 6 ay ücretsiz, daha sonra aylık 10 saat kullanım imkanı veren ücretsiz abonelik ile çalışan uygulama; aşağıdaki özelliklerle öne çıkıyor:

  • On milyonları bulan arşivden Xbox Music Koleksiyonuna içerik ekleme ve tüm cihazlardan erişebilme
  • Uygulama üzerinden oluşturulan çalma listelerine Xbox 360, PC, Tablet üzerinden erişebilme
  • Uygulamayı arka planda çalıştırabilme
  • Sanatçı tabanlı radyo istasyonlarını dinleyebilme

Ücretsiz olarak yayınlanan uygulamanın App Store’daki sayfasına buradan erişebilirsiniz.

Microsoft'un Xbox Music uygulaması App Store'da

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okan_cehapelioglu 6 yıl
bide 6 ay sonra paramı ödücez nokia music var buna benzen sonsuza kadar beleş
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cagataykoroglu 6 yıl
MS bile iOS a yükleniyor. Biz android mağdurları sürünsün.
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Mehmet.Akif 6 yıl
BU gün baktım ücretlidir diye umursamadım. Microsot ülkemize pek değer vermez. O yüzde hiç umursamamıştım. Bize youtube yetiyor şimdilik. 10 saat aylık kullanım iyi bir değer.
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