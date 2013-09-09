Microsoft'un Xbox Music uygulaması App Store'da

Microsoft, bir süredir beklenen Xbox Music uygulamasını iOS platformu için sonunda yayınladı.

Microsoft’un on milyonları aşan arşiviyle müzik severlerin son dönemde yaygın olarak kullanmaya başladığı Xbox Music uygulaması, Xbox Music Pass’e ihtiyaç duyuyor. Ücretli ya da ilk 6 ay ücretsiz, daha sonra aylık 10 saat kullanım imkanı veren ücretsiz abonelik ile çalışan uygulama; aşağıdaki özelliklerle öne çıkıyor:

On milyonları bulan arşivden Xbox Music Koleksiyonuna içerik ekleme ve tüm cihazlardan erişebilme

Uygulama üzerinden oluşturulan çalma listelerine Xbox 360, PC, Tablet üzerinden erişebilme

Uygulamayı arka planda çalıştırabilme

Sanatçı tabanlı radyo istasyonlarını dinleyebilme

Ücretsiz olarak yayınlanan uygulamanın App Store’daki sayfasına buradan erişebilirsiniz.