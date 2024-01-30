Xbox’a göre Apple'ın “AB App Store” planı yanlış

Tam Boyutta Gör Apple, 7 Mart'ta tam olarak yürürlüğe girecek olan Avrupa Birliği Dijital Piyasalar Yasası'na (DMA) uyum sağlamak amacıyla App Store'da yaptığı değişiklikleri geçtiğimiz günlerde duyurdu. Şirketi eleştirenler, Apple'ın alternatif uygulama mağazalarına yönelik planlarını ve gerekliliklerini hızla eleştirirken, Spotify da değişiklikleri "tam bir saçmalık" olarak nitelendirdi. Görünüşe göre Microsoft'un Xbox başkanı Sarah Bond’da bunlardan biri.

Apple'ın App Store kararları eleştiriliyor

Spotify CEO'su Daniel Ek'in X'te Apple'daki değişikliklerden bahsettiği bir gönderiye yanıt olarak Xbox başkanı Sarah Bond, şirketin yeni politikasının “yanlış yönde atılmış bir adım” olduğunu ve herkes için daha kapsayıcı bir gelecek yaratmak için geri bildirimlere kulak vermesini umduğunu söyledi.

DMA kuralları uyarınca Apple ve Google gibi platform sahipleri, sistemlerini rakip uygulama mağazalarına açmak zorunda. Ancak Apple, bu alternatif uygulama mağazalarının kendisininkine benzer katı kurallara ve denetleme araçlarına sahip olmasını şart koşuyor. Apple'ın geliştiriciler için de yeni bir kuralı var; bir uygulama yıl için 1 milyon indirme eşiğine ulaştıktan sonra geliştirici, yükleme başına 0,50 € (yaklaşık 54 sent) tutarında Core Technology Fee ödemesi yapacak. Bu kural, uygulamanın App Store'da ya da alternatif bir pazar yeri aracılığıyla dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın uygulanacak.

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Öte yandan App Store, geliştiricilerin kazançlarından yüzde 15 ila 30 komisyon alan Apple için büyük bir iş. Epic, 2020 yılında kuralları bilerek ihlal etmesi ve Apple'ın ekosistemi dışında alışveriş yapan oyunculara indirim sunmasının ardından Fortnite'ı App Store'dan çekmişti. Geliştirici kısa süre önce, DMA yürürlüğe girdikten sonra Fortnite'ı bu yıl Avrupa'da iPhone ve iPad'e geri getireceğini ve iOS için kendi mağazasını açacağını duyurdu. Apple'ı sert bir şekilde eleştiren Spotify da Avrupa'daki iOS kullanıcıları için kendi uygulama içi ödeme sistemini başlatmayı planlıyor.

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