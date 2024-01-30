Xbox’a göre Apple'ın “AB App Store” planı yanlış

Apple'ın App Store kararları eleştiriliyor
Spotify CEO'su Daniel Ek'in X'te Apple'daki değişikliklerden bahsettiği bir gönderiye yanıt olarak Xbox başkanı Sarah Bond, şirketin yeni politikasının “yanlış yönde atılmış bir adım” olduğunu ve herkes için daha kapsayıcı bir gelecek yaratmak için geri bildirimlere kulak vermesini umduğunu söyledi.
DMA kuralları uyarınca Apple ve Google gibi platform sahipleri, sistemlerini rakip uygulama mağazalarına açmak zorunda. Ancak Apple, bu alternatif uygulama mağazalarının kendisininkine benzer katı kurallara ve denetleme araçlarına sahip olmasını şart koşuyor. Apple'ın geliştiriciler için de yeni bir kuralı var; bir uygulama yıl için 1 milyon indirme eşiğine ulaştıktan sonra geliştirici, yükleme başına 0,50 € (yaklaşık 54 sent) tutarında Core Technology Fee ödemesi yapacak. Bu kural, uygulamanın App Store'da ya da alternatif bir pazar yeri aracılığıyla dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın uygulanacak.
Öte yandan App Store, geliştiricilerin kazançlarından yüzde 15 ila 30 komisyon alan Apple için büyük bir iş. Epic, 2020 yılında kuralları bilerek ihlal etmesi ve Apple'ın ekosistemi dışında alışveriş yapan oyunculara indirim sunmasının ardından Fortnite'ı App Store'dan çekmişti. Geliştirici kısa süre önce, DMA yürürlüğe girdikten sonra Fortnite'ı bu yıl Avrupa'da iPhone ve iPad'e geri getireceğini ve iOS için kendi mağazasını açacağını duyurdu. Apple'ı sert bir şekilde eleştiren Spotify da Avrupa'daki iOS kullanıcıları için kendi uygulama içi ödeme sistemini başlatmayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.