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    Anlık Bildirim

    Xbox’a göre Apple'ın “AB App Store” planı yanlış

    Xbox başkanı Apple'ın AB App Store planının 'yanlış yönde atılmış bir adım' olduğunu düşünüyor. Apple'ın AB'nin Dijital Piyasalar Yasası'na uyum sağlamak için yaptığı değişiklikler eleştiriliyor.
    Xbox’a göre Apple'ın “AB App Store” planı yanlış Tam Boyutta Gör
    Apple, 7 Mart'ta tam olarak yürürlüğe girecek olan Avrupa Birliği Dijital Piyasalar Yasası'na (DMA) uyum sağlamak amacıyla App Store'da yaptığı değişiklikleri geçtiğimiz günlerde duyurdu. Şirketi eleştirenler, Apple'ın alternatif uygulama mağazalarına yönelik planlarını ve gerekliliklerini hızla eleştirirken, Spotify da değişiklikleri "tam bir saçmalık" olarak nitelendirdi. Görünüşe göre Microsoft'un Xbox başkanı Sarah Bond’da bunlardan biri.

    Apple'ın App Store kararları eleştiriliyor

    Spotify CEO'su Daniel Ek'in X'te Apple'daki değişikliklerden bahsettiği bir gönderiye yanıt olarak Xbox başkanı Sarah Bond, şirketin yeni politikasının “yanlış yönde atılmış bir adım” olduğunu ve herkes için daha kapsayıcı bir gelecek yaratmak için geri bildirimlere kulak vermesini umduğunu söyledi.

    DMA kuralları uyarınca Apple ve Google gibi platform sahipleri, sistemlerini rakip uygulama mağazalarına açmak zorunda. Ancak Apple, bu alternatif uygulama mağazalarının kendisininkine benzer katı kurallara ve denetleme araçlarına sahip olmasını şart koşuyor. Apple'ın geliştiriciler için de yeni bir kuralı var; bir uygulama yıl için 1 milyon indirme eşiğine ulaştıktan sonra geliştirici, yükleme başına 0,50 € (yaklaşık 54 sent) tutarında Core Technology Fee ödemesi yapacak. Bu kural, uygulamanın App Store'da ya da alternatif bir pazar yeri aracılığıyla dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın uygulanacak.

    Öte yandan App Store, geliştiricilerin kazançlarından yüzde 15 ila 30 komisyon alan Apple için büyük bir iş. Epic, 2020 yılında kuralları bilerek ihlal etmesi ve Apple'ın ekosistemi dışında alışveriş yapan oyunculara indirim sunmasının ardından Fortnite'ı App Store'dan çekmişti. Geliştirici kısa süre önce, DMA yürürlüğe girdikten sonra Fortnite'ı bu yıl Avrupa'da iPhone ve iPad'e geri getireceğini ve iOS için kendi mağazasını açacağını duyurdu. Apple'ı sert bir şekilde eleştiren Spotify da Avrupa'daki iOS kullanıcıları için kendi uygulama içi ödeme sistemini başlatmayı planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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