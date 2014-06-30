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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft'un akıllı saati 11 farklı sensör ile gelebilir

4 yıl
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22
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un akıllı saati 11 farklı sensör ile gelebilir

Geçen hafta Google'ın Android Wear yazılım geliştirme aracını dağıtmaya başlaması ve farklı firmaların yeni akıllı saatleri, giyilebilir pazarda rekabetin bu yıl daha çok hissedileceğini gösteriyor. Androidli mobil cihaz üreticilerinin pazardaki ağırlığı artarken sektörün diğer iki devi Apple ve Microsoft'tan henüz bir girişim başlatılmış değil.

Zaman zaman internete sızan bilgilerle bu iki firmanın bize neler sunacağı hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Son iddialar da Microsoft'un akıllı saati ile ilgili.

İlk etapta Nokia bünyesinde başladığı ve satın alma sonrasında Microsoft tarafına geçtiği daha önce gündeme gelen akıllı saat projesinin hızlandığı ve kendisine bir lansman tarihi edindiği gelen bilgiler arasında.

Sadece Windows Phone değil, iOS ve Android desteği de sunacak olan Microsoft akıllı saatinin en geç Ekim ayında tüketici ile buluşması planlanıyor. Kullanıcının her türlü aktivitesini takip etmeyi amaçlayan cihazda 11 farklı sensörün yer alacağı konuşuluyor. Microsoft bu amaçla Texas Instruments ve Atmel gibi sektör devleriyle işbirliği içerisinde.

Microsoft'un tasarım olarak da hali hazırdaki akıllı saatlerden farklı bir çizgi izleyeceği belirtiliyor. Daha ince ve bileklik şeklinde bir tasarıma sahip olacak akıllı saatin ekranı ise kolun alt kısmnda yer alacak bu haliyle bir aksesuar görünümünde olacak. Bileği yukarı çevirdiğinizde ise saat ekranına erişim mümkün olacak. 

Şimdilik Microsoft'un konu ile ilgili resmi bir açıklaması yok. Ancak piyasaya sürüldüğünde tasarım ve fonksiyonellik açısından rakiplerinden sıyrılabileceği ifade ediliyor.  

http://www.tomshardware.com/news/microsoft-smartwatch-rumors,27158.html Yorum Yaz
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Bay H 4 yıl en beğenilen Autopilot


Orjinalden alıntı: MR. H

StillDre

Allah Allah Ya Yalanmı Söyledim Kardeşim Eksiyi Basmışsınız Hangi Saatin WP Desteği Var!

Pebble
Kreyos
Hot watch
Wellograph Fitness watch


Pebble = Ürünü İnceledinmi Bilmiyorum Fakat Kendi Web Sitesinde Bile "Smartwatch for iPhone & Android" Yazıyor
Kreyos = Web Sitesinde Destek Verilenler Arasında "Works on iPhone, Android, and Windows 8" WİNDOWS PHONE Yok Windows 8 İle Windows Phone Arasında Gezegen Farkı Var.
Hot watch = Aralarından Desteği Olan Saat Bu Oda Uygulamanın Versiyon Sayısı Diğerlerinden Baya Bir Düşük.
Wellograph Fitness watch = Buda Sahip.


Yazdıklarından Sadece 2 Tanesinin Desteği Var. Daha Kendi Yazdığından Haberin YOK




Yazında herhangi bir yerde "resmi" destek ibaresi yok ki kalkıp siteye bakıyorsun.

Pebble smartwatch 3. parti yazılımlar ile Windows Phone'da çalışmakta.



Kreyos ise Meteor modeli ile destek vermekte.
"The Meteor's iOS, Windows Phone and Android app allows you to set goals that allow you to progressively take your game to the next level while tracking and keeping a record of relevant activity data while you work out"

Siz öncelikle birini habersizlikle itham etmeden önce kendi habersizliğinizi gidermenizi tavsiye ederim
Orjinalden alıntı: MR. HStillDreAllah Allah Ya Yalanmı Sö...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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Guest-F30ED544B 4 yıl
şu akıllı saatlere bir türlü sıcak bakamayan tek benmiyim acaba
2 Yanıt Yanıtla +8
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Bay H 4 yıl Autopilot
StillDre
Allah Allah Ya Yalanmı Söyledim Kardeşim Eksiyi Basmışsınız Hangi Saatin WP Desteği Var!

Pebble
Kreyos
Hot watch
Wellograph Fitness watch
StillDreAllah Allah Ya Yalanmı Söyledim Kardeşim Eksiyi Basmışsınız Hangi Saatin WP Desteği Var!PebbleKreyosHot w...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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genc1905 4 yıl
Çöp
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TR_001 4 yıl
Bu ürünü sanırım 10-20 yaş arası çocuklar için çıkaracaklar. Biz yetişkinler için de farklı planları vardır umarım. Aksi takdirde değil 11, 41 tane sensör koysalar nafile...
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keskin53 4 yıl
andröoid ios rakıp olsun yeter
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vahsisalata 4 yıl
bizimkisi daha da sensörlü mk. :)
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PapyonluLejyon 4 yıl
Hep ya gelebilir,calisiyolar.donanim habere kalsa dunya 2030 da.
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ardarda45 4 yıl



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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hdfxf 4 yıl
gereksiz 11 sensör yerine adam akıllı 3 sensör koyun
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mehmedaltair 4 yıl
önemli olan nicelik değil nitelik
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Be All My Sins Remembered 4 yıl hdfxf
hdfxf

gereksiz 11 sensör yerine adam akıllı 3 sensör koyun

Her sensörün görevi farklı, neyin kafası bu?
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Guest-F30ED544B 4 yıl
şu akıllı saatlere bir türlü sıcak bakamayan tek benmiyim acaba
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accepter le progrès 4 yıl Guest-F30ED544B
tolgasubasi

şu akıllı saatlere bir türlü sıcak bakamayan tek benmiyim acaba

Ben de bi' türlü sevemedim.
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Autopilot 4 yıl
Windows Phone Desteği Olan İlk Akıllı Saat Teşşekürler MicroSoft
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