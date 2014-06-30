Microsoft'un akıllı saati 11 farklı sensör ile gelebilir





Geçen hafta Google'ın Android Wear yazılım geliştirme aracını dağıtmaya başlaması ve farklı firmaların yeni akıllı saatleri, giyilebilir pazarda rekabetin bu yıl daha çok hissedileceğini gösteriyor. Androidli mobil cihaz üreticilerinin pazardaki ağırlığı artarken sektörün diğer iki devi Apple ve Microsoft'tan henüz bir girişim başlatılmış değil.





Zaman zaman internete sızan bilgilerle bu iki firmanın bize neler sunacağı hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Son iddialar da Microsoft'un akıllı saati ile ilgili.





İlk etapta Nokia bünyesinde başladığı ve satın alma sonrasında Microsoft tarafına geçtiği daha önce gündeme gelen akıllı saat projesinin hızlandığı ve kendisine bir lansman tarihi edindiği gelen bilgiler arasında.





Sadece Windows Phone değil, iOS ve Android desteği de sunacak olan Microsoft akıllı saatinin en geç Ekim ayında tüketici ile buluşması planlanıyor. Kullanıcının her türlü aktivitesini takip etmeyi amaçlayan cihazda 11 farklı sensörün yer alacağı konuşuluyor. Microsoft bu amaçla Texas Instruments ve Atmel gibi sektör devleriyle işbirliği içerisinde.





Microsoft'un tasarım olarak da hali hazırdaki akıllı saatlerden farklı bir çizgi izleyeceği belirtiliyor. Daha ince ve bileklik şeklinde bir tasarıma sahip olacak akıllı saatin ekranı ise kolun alt kısmnda yer alacak bu haliyle bir aksesuar görünümünde olacak. Bileği yukarı çevirdiğinizde ise saat ekranına erişim mümkün olacak.





Şimdilik Microsoft'un konu ile ilgili resmi bir açıklaması yok. Ancak piyasaya sürüldüğünde tasarım ve fonksiyonellik açısından rakiplerinden sıyrılabileceği ifade ediliyor.

http://www.tomshardware.com/news/microsoft-smartwatch-rumors,27158.html