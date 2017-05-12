Microsoft'un dev değişimi: En büyük Linux dağıtımları, Windows Store'a geliyor

Microsoft'un alternatif işletim sistemlerine bakışı her zaman katı olmuştur. Şirketin efsanevi isimlerinden, eski tepe yöneticisi Steve Ballmer'ın Linux için "kanser", Linux kullanıcıları için de "komünist hırsızlar" söylemi bugün hala akıllardaki yerini koruyor. Ancak diğer taraftan değişen dünya ve artan kullanıcı beklentilerine de ayak uydurmak gerekiyor. Bunun farkında olan ve Linux dünyası ile bir süredir sıcak ilişkiler kovalayan Microsoft, asıl sürprizini Build 2017 Konferansı'nda yaptı ve bazı Linux dağıtımlarını Windows Store'a koyacağını açıkladı.

Evet yanlış okumadınız, en popüler Linux dağıtımlarından Ubuntu, SUSE ve Fedora bundan böyle Windows Store'dan da indirilebilecek. Microsoft'un bu hamleyle amacı, geliştiricilerin ve meraklı kullanıcıların Windows 10'lu bilgisayarda Linux ortamına ve oradaki Microsoft araçlarına adapte olabilmesi. Marketteki Linux dağıtımları, Windows 10'lu bilgisayarlara sanallaştırılmış bir ortam içerisinde kurulacak ve tam kurulumda olduğu gibi aynı kod satırı araçlarını sunacak.

Microsoft'un bu hamleyle bir diğer hedefi ise, eğitim dünyası için geliştirilen Windows 10 S'li bilgisayarları daha popüler kılabilmek. Yükseltme yapılmadığı takdirde sadece Windows Store'daki uygulamalarla çalışan, hatta Chrome kurulumuna dahi izin vermeyen Windows 10 S'li bilgisayarlarda öğrenciler, Linux dağıtımı üzerinden alternatif kodları çalıştırarak farklı platform ve geliştirici araçlarını tecrübe edebilecekler.