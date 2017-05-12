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Microsoft'un dev değişimi: En büyük Linux dağıtımları, Windows Store'a geliyor

Ubuntu, SUSE ve Fedora yani en büyük Linux dağıtımları, Microsoft tarafından sunuluyor. Evet yanlış duymadınız, Windows Store üzerinden Linux işletim sistemi kurulabilecek.
2 yıl
6,2b
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36
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft'un alternatif işletim sistemlerine bakışı her zaman katı olmuştur. Şirketin efsanevi isimlerinden, eski tepe yöneticisi Steve Ballmer'ın Linux için "kanser", Linux kullanıcıları için de "komünist hırsızlar" söylemi bugün hala akıllardaki yerini koruyor. Ancak diğer taraftan değişen dünya ve artan kullanıcı beklentilerine de ayak uydurmak gerekiyor. Bunun farkında olan ve Linux dünyası ile bir süredir sıcak ilişkiler kovalayan Microsoft, asıl sürprizini Build 2017 Konferansı'nda yaptı ve bazı Linux dağıtımlarını Windows Store'a koyacağını açıkladı.
Evet yanlış okumadınız, en popüler Linux dağıtımlarından Ubuntu, SUSE ve Fedora bundan böyle Windows Store'dan da indirilebilecek. Microsoft'un bu hamleyle amacı, geliştiricilerin ve meraklı kullanıcıların Windows 10'lu bilgisayarda Linux ortamına ve oradaki Microsoft araçlarına adapte olabilmesi. Marketteki Linux dağıtımları, Windows 10'lu bilgisayarlara sanallaştırılmış bir ortam içerisinde kurulacak ve tam kurulumda olduğu gibi aynı kod satırı araçlarını sunacak.
Microsoft'un bu hamleyle bir diğer hedefi ise, eğitim dünyası için geliştirilen Windows 10 S'li bilgisayarları daha popüler kılabilmek. Yükseltme yapılmadığı takdirde sadece Windows Store'daki uygulamalarla çalışan, hatta Chrome kurulumuna dahi izin vermeyen Windows 10 S'li bilgisayarlarda öğrenciler, Linux dağıtımı üzerinden alternatif kodları çalıştırarak farklı platform ve geliştirici araçlarını tecrübe edebilecekler.

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dr20mouse 2 yıl en beğenilen
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myhotyro 2 yıl
Linux kuracak kullanacak adamın Windows marketiyle, Microsoft ile işi olmaz. İndirir sağıtımın ISO'sunu, ister fiziksel olarak makineye kurar, isterse VM'e kendi kurar. Özetle boş iş bunlar.
Linux kuracak kullanacak adamın Windows marketiyle, Microsoft ile işi olmaz. İndirir sağıtımın ISO'sunu, ister fiziksel olarak makineye kurar, isterse VM'e kend...
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canguler917 2 yıl
iyi bir hamle değil.bildiğiniz rakibini sindirmiş,rekabeti de sindirecek yakında.dünyada ki tüm bilgisayarlara hakim olmak için çabalıyorlar
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AREryilmaz 2 hf.
Linuxu copyright olayından yavaş yavaş yutmaya çalışacaklar. Önce birşeyler gelirştirecekler. Sonra bunlar distrolara dahil olacak. Sonra onlar bizim diyecekler. Oradan yürüyüp milyonlarca dolar ödedikleri avukat ordusuyla linux çekirdeğine kısım kısım çökecekler. Daha önce de yaptılar sanırım benzer şeyler. Bu hamle hayırlı değil.
Microsoftun tek kalesi directx. Şahsen Linuxta çalışacak olsa bir daha windowsun yüzüne bakmam. Benim gibi çok kullanıcı var. Vulkan gibi apilerin yaygın kullanımda olmamasının temel sebebi kullanımlarının directx kadar kolay olmaması. Directx sdk içerisinde bir devin ihtiyaç duyduğu her şey var ama vulkan için zaman lazım. Directx paralı olduğu için o sdkya para yatırılıyor. Vulkan bedava ve kimse oturup parasız sdklar yapmaya çalışmıyor.
Draw callar mesela çok çok daha iyi vulkanda ama buna rağmen devler halen dx peşinde.
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tufanumur12 2 yıl
microsoftun kesin bir çıkarı var bu işte yoksa yediği kaba boşuna pislemez.
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Executor Arhentir 2 yıl
Erdi hocam kesinlikle yanlışın var.
Windows linux kullanamaz.
Linux bir kerneldir.
Haberde adı geçen Ubuntu, SUSE ve Fedora ise kendi yazlım depolarını kullanan, belirli yazlımları öntanımlı olarak yükleyen dağıtımlardır.
Linux kernelini kullandıkları için linux dağıtımı diyoruz.
Örnek vermem gerekirse debian linux kerneli dışında freebsd ve hurd kernellerini de kullanan dağıtımları vardır.
Microsoft'un yaptığı ise bu linux dağıtımlarını yayınlayan şirketlere para verip yazılım depolarını windows'a göre geliştirmeleri istiyor.
Ilk olarak Canonical(ubuntu) şirketiyle anlaşıp bu projeyi başlattı.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
MS-Linux versiyonu eninde sonunca ortaya çıkacaktır !
linux ücretsizdir !
ama ürün dağıtım veya farklı ürün ve hizmetler için
ücret almaya engel değildir !
asıl merak edilen MS-linux çekirdek anlamıyla ne kadar açık kaynak kodlu bir sistem olacağı merak konusu !
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eskibirkurt 2 yıl
Sanallaştırma yerine uefi sisteme linux kurup açılışta seçmeyi kolaylaştıran birşeyler olsaydı daha makbule geçerdi.
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***Leopard*** 2 yıl eskibirkurt
eskibirkurt
Sanallaştırma yerine uefi sisteme linux kurup açılışta seçmeyi kolaylaştıran birşeyler olsaydı daha makbule geçerdi.

Amaç Linux kullandırmak değil ki , elinden kaçan geliştiricileri geri getirmek ve development işinin en rahat yapıldığı platformların başında gelen Linux'a gitmelerini engellemek.
Burada açıkladım.
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Biyturs_OnSr 2 yıl
Oh be DonanımHaber CEO'ları toplantısına geç kalmamışım, patlamış mısır alıp geliyorum şimdi..
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cagdas70 2 yıl
Güvenliğe önem verenler, özellikle internet bankacılığı, online alışveriş gibi işlemleri yapan birçok kişi linux'u tercih ediyor. Bence microsoft linux'u de bünyesine katarak olumlu bir yaklaşım içersine girmiş.
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magicrea 2 yıl
evdeki hesap yine çarşıya uymayacak.
bu sindirme hamlesiyle linuxu daha yaygınlaştıracaktır.
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hanox 2 yıl
Microsoft'tan hayırlı bir iş çıkmaz, rakiplerini kontrol altına almak istiyor bence.
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sosisvesalam 2 yıl
bu microsoft da apple gibi daha önceden olan şeyi ilk kendileri yapmış gibi göstereye başladı zaten vmware, virtualbox gibi programlar ile sanal linux kullanıyorduk
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Afodfrea 2 yıl sosisvesalam
Orijinalden alıntı: Ad Block
bu microsoft da apple gibi daha önceden olan şeyi ilk kendileri yapmış gibi göstereye başladı zaten vmware, virtualbox gibi programlar ile sanal linux kullanıyorduk

Bir üstteki yorumda dediğim gibi bu bir sanallaştırma değil. Sanallaştırmada iki OS arasında tam bir izolasyon vardır ve dosyaya erişim ağ paylaşımı veya alternatif yöntemlerle yapılır. Burada ise aynı sürücüde beraber bulunmaktalar. Ve burada linux komut istemiyle windows'u da kontrol edebiliyorsunuz. Yani iki işletim sistemini birleştirme gibi düşünün. Tam anlamıyla beraber-birlikte çalışmaktalar.
Ayrıca proje ilerledikçe, oturdukça performans konusunda da sanallaştırmadan daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdiki sonuçlar karmaşık. Onu da zaman gösterecek.
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